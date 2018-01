TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 16 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h36 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

20h23 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 25 ao 20, no sentido Capital, e do 12 ao 18, em direção ao interior.

20h21 – São Paulo tem neste momento 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, que tem 6,2 quilômetros de retenção, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Vila Maria.

20h18 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, tem 1,3 quilômetro de retenção, do Túnel Desembargador Sebastião Camargo à Rua Bandeira Paulista.

20h17 – Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, tem 1,6 quilômetro de retenção, da Praça Armando Sales de Oliveira à Passarela Cicillo Matarazzo.

20h16 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem 1,6 quilômetro de lentidão, da Avenida dos Três Poderes à Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

20h15 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem 2,6 quilômetros de congestionamento, de 390 metros depois da Avenida Doutor Arnaldo à Avenida Pedroso de Morais.

20h08 – São Paulo tem neste momento 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h07 – Na Rodovia Hélio Smidt, o tráfego flui normalmente nos dois sentidos.

20h06 – A faixa da direita da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, foi liberada no quilômetro 20. Porém, o tráfego segue congestionado entre os quilômetros 28 e 20. Em direção ao interior, há lentidão do quilômetro 12 ao 18, por reflexo do acidente que ocorreu no sentido oposto e do excesso de veículos.

19h02 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 1,1 quilômetro de retenção na altura da decoração de Natal.



19h51 – A Avenida Maria Luiza Americano foi liberada após o acidente que ocorreu na altura da Praça Senabria, na Cidade Líder, na zona leste.

19h49 – São Paulo tem neste momento 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h45 – Protesto de aproximadamente 50 pessoas na Rua Doutor Assis Ribeiro bloqueia pista sentido bairro, na altura da Rua Jacira Artacho, no Cangaíba, na zona leste. A Polícia Militar não soube informar a motivação do ato.

19h39 – Rodoanel, sentido litoral, tem quatro quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 25 e 29.

19h37 – O tráfego está normal nas rodovias Anchieta e dos Bandeirantes.

19h36 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento, em Taboão da Serra, do quilômetro 277 ao 272, por causa do excesso de veículos. Já em direção a Curitiba, há dois quilômetros de tráfego moderado ente os quilômetros 270 e 272.

19h35 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem dois pontos de lentidão no trecho de planalto: do 17 ao 18; e do 38 ao 40.

19h33 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem onze quilômetros de lentidão, em Guarulhos, entre os quilômetros 31 e 20. A faixa da direita segue bloqueada no quilômetro 20 em função de um acidente que ocorreu mais cedo. Já em direção ao interior, são oito quilômetros, do 12 ao 20.

19h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem quatro quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Barueri, entre do quilômetro 20 ao 24, como reflexo de um acidente. Na pista expressa, há tráfego lento entre os quilômetros 14 e 15, na divisa de Barueri e São Paulo.

19h29 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 103 ao 105.

19h28 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 224 e 223, por excesso de veículos.

19h15 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 3,8 quilômetros de retenção, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar à Marginal do Pinheiros. Em direção à Rodovia dos Imigrantes, há 2,6 quilômetros de lentidão, da Rua Conceição de Monte Alegre ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h12 – Radial Leste, sentido bairro, tem dois pontos de congestionamento: 4,6 quilômetros na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio; e 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

19h09 – O trânsito estava lento no Corredor Norte-Sul em direção ao Aeroporto de Congonhas nesta tarde, na altura do Túnel Anhangabaú.



19h04 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar à Avenida Interlagos.

18h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 651 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres à Ponte Transamérica, e 2,1 quilômetros na pista local, de 650 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres à Ponte do Morumbi.

Já em direção à Rodovia Castelo Branco, há 4,7 quilômetros de congestionamento nas pistas expressa e local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

18h48 – São Paulo tem neste momento 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET.



18h37 – Acidente na Avenida Maria Luiza Americano interdita pista no sentido bairro, na altura da Praça Senabria, na Cidade Líder, zona leste.

18h31 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 11,6 quilômetros de lentidão, da Avenida do Estado ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Na direção oposta, o congestionamento soma 4,5 quilômetros e vai do Viaduto Pedroso à Avenida do Estado.

18h24 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem quatro pontos de lentidão; na pista local, são dois: 7,5 quilômetros, da Ponte da Casa Verde à Ponte do Tatuapé; e 1,4 quilômetro, da Ponte Rodovia dos Bandeirantes à Ponte do Piqueri. Já na pista expressa, há congestionamento de 5,9 quilômetros, da Ponte do Limão à Ponte da Vila Guilherme. Por sua vez, na pista central, a retenção soma 1,8 quilômetro e vai da Rua Cristina Tomás à Ponte das Bandeiras.

Na foto, o tráfego lento nas pistas expressa, central e local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

18h15 – São Paulo tem neste momento 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h13 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito nesta segunda-feira, 16 de dezembro.

12h00 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

11h23 – O protesto dos taxistas passa pela Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana. Uma faixa está bloqueada.

11h13 – Taxistas bloqueiam duas faixas do Viaduto João Julião da Costa Aguiar no sentido centro. Segundo a CET, ato se dirige para a Prefeitura.

10h32 – Ato dos taxistas chega ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido Aeroporto. Duas faixas estão ocupadas.

10h25 – Taxistas fazem carreata por avenidas de São Paulo. Veja matéria.

10h18 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h15 – Ayrton Senna não tem registros de lentidão.

10h00 – Protesto de taxistas chega a Avenida Rubem Berta. Duas faixas do sentido Aeroporto estão bloqueadas, próximo ao Viaduto Pedro de Toledo.

09h51 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

09h39 – Marginal do Tietê tem 7,9 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

09h27 – Protesto de taxistas chega a Avenida Vinte e Três de Maio. Duas faixas do sentido Aeroporto estão bloqueadas, próximo ao Viaduto Tutóia.

09h06 – Avenida Paulista tem três faixas bloqueadas no sentido Paraíso, próximo a Praça Oswaldo Cruz.

09h00 – Capital tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

08h57 – Protesto dos taxistas na Avenida Paulista bloqueia três faixas da via.

08h50 – Avenida Paulista tem três faixas bloqueadas no sentido Consolação, próximo a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Apenas uma está liberada. Taxistas fazem protesto contra a proibição de trafegar pelas faixas e corredores exclusivos de ônibus, entre outras reivindicações.

08h42 – Ayrton Senna tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, totalizando sete quilômetros de retenção.

08h35 – Avenida Paulista tem duas faixas bloqueadas no sentido Consolação, próximo a Rua Itapeva. Taxistas fazem protesto contra a proibição de trafegar pelas faixas e corredores exclusivos de ônibus, entre outras reivindicações.

08h29 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido do Aeroporto de Guarulhos.

08h22 – Taxistas fazem protesto contra a possível proibição de trafegarem pelas faixas exclusivas de ônibus. Uma carreata segue em direção à Avenida Paulista pela Avenida Doutor Arnaldo, segundo a CET.

08h12 – Rodoanel tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, em Osasco.

08h10 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h00 – Capital tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h47 – Avenida dos Bandeirantes tem 3, 3 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h36 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, em Barueri.

07h26 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h22 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, a partir da Avenida Alcântara Machado.

07h12 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h06 – Imigrantes tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

07h00 – Capital tem 21 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 3,9 quilômetros de retenção no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h54 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h49 – Marginal do Pinheiros tem 2,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h44 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

06h40 – Raposo Tavares tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, totalizando 6 quilômetros de retenção.

06h33 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h24 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca De Carvalho.