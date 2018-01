TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h55 – A Ponte Ary Torres tem 1,2 km de morosidade da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

20h50 – O Corredor Norte-Sul tem 3,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto Onze de Junho.

20h35 – A Avenida Luis Carlos Berrini registra 1,5 km de trânsito lento, sentido Morumbi, da Oswaldo Casimiro Muller até a Avenida Roberto Marinho.

20h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Zacarias de Góis até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h17 – A cidade tem 72 km de morosidade.

20h10 – A Rua Oscar Americano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

20h01 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h55 – A Avenida Luís Carlos Berrini tem 1,5 km de morosidade, sentido Morumbi, da Oswaldo Casimiro Muller até a Avenida Roberto Marinho.

19h47 – A Avenida do Estado tem 1,3 km de lentidão, sentido Ipiranga, do Viaduto 31 de Março até a Rua Ana Néri.

19h41 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de trânsito intenso da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h34 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

19h27 – A capital tem 141 km de vias congestionadas no momento.

19h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 8,1 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte do Jaguaré.

19h15 – A Avenida Interlagos tem 1,5 km de lentidão, sentido centro, do Shopping Interlagos até a Rua Didena.

19h10 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h52 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,1 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Castelo Branco até a Ponte Nova Fepasa.

18h43 – A Avenida Washington Luís registra 2,3 km de congestionamento, sentido bairro, da Joaquim Nabuco até a Praça Pedro Chaves.

18h32 – O Elevado Costa e Silva tem 2,6 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h20 – A Avenida Pacaembu tem 3,3 km de trânsito carregado, sentido Marginal, da Praça Charles Miller até a Porto Carreiro.

17h49 – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 37 ao 35, devido a obras de recuperação do pavimento que interditam a faixa da direita no km 35. Mais adiante, por conta das obras do Trevo dos Pimentas, há lentidão do km 25 ao 24. No sentido Interior, o tráfego é lento do km 12 ao 14, por reflexo de acidente que ocorreu no início da tarde de hoje no canteiro central do km 20,6. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções.

17h45 – O Corredor Norte-Sul tem 1,6 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso.

17h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de fluxo moroso, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,8 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

17h30 – A cidade tem 80 km de vias congestionadas.

17h22 – A pista expressa da Radial Leste tem 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h18 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,4 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

16h15 – Capital com 43 km de filas nos principais corredores de São Paulo.

16h12 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão pela pista expressa. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

15h39 – Lentidão na Avenida Nove de Julho, sentido Centro, desde a Rua Estados Unidos até a Alameda Urimonduba.

15h08 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com excesso de veículos entre a Rua Benedita de Paula Coelho e a Ponte Aricanduva.

14h58 – Tráfego intenso na Avenida Washington Luis, sentido Centro, desde a Ponte João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Água Espraiada.

14h41 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão desde a Avenida Pedro de Toledo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h15 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 6,4 km de filas na pista expressa. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte do Tatuapé até a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

13h57 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Engarrafamento vai do km 227 ao 230 e do km 221 ao 225, na pista marginal, por conta do excesso de veículos.

13h32 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 37 ao 35, devido a obras de recuperação do pavimento que interditam a faixa da direita no km 35. Também há congestionamento do km 26 ao 25, reflexo de obras do Trevo dos Pimentas, em Guarulhos. No sentido oposto, o movimento é normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o trânsito é bom nos dois sentidos

12h55 – Capital com 19 km de lentidão nas principais vias de São Paulo.

12h53 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 33,5 ao km 25, por reflexo das obras do Trevos dos Pimentas, em Guarulhos. Mas adiante, há lentidão do km 23 ao km 21, por reflexo de um acidente que ocorreu mais cedo no km 11, com interdição de faixas.

12h07 – Castelo Branco tem dois trechos de lentidão no sentido São Paulo, entre Osasco e Barueri. Na pista marginal, lentidão vai do km 15 ao 13. Na pista expressa, do km 16 ao 13.

11h52 – Cidade tem 17 km de lentidão. Avenida Salim Farah Maluf é a via mais congestionada, com 6,4 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo até o início da Ponte do Tatuapé.

10h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão desde o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

10h24 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com lentidão desde a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Avenida Henrique Schaumann.

10h11 – Há lentidão no Corredor Norte/Sul no sentido Santana. São 2,6 km de tráfego intenso desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

10h09 – Há 4,2 km de filas na Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Jânio Quadros e a Rua Massinet Sorcinelli.

9h46 – Cidade tem 42 km de lentidão.

9h15 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista local, da Ponte do Jaguaré até a Castelo Branco.

8h42 – Cidade tem 47 km de lentidão.

8h23 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h01 – Cidade tem 42 km de lentidão. Corredor norte-sul tem 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Campo de Bagatelle.

7h47 – Marginal do Tietê tem 4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Freguesia do Ó.

7h31 – Anchieta tem bloqueio na pista sentido litoral no trecho de Serra, por conta do tombamento de uma carreta.

7h23 – Cidade tem 35 km de lentidão.