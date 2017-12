TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 17 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

13h42 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem sete quilômetros de congestionamento no início do trecho de serra entre os quilômetros 33 e 40.

13h39 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 230 e 231.

13h02 – São Paulo tem neste momento 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h57 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 8,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco a 626 metros antes da Ponte Cidade Jardim.

11h20 – A cidade de São Paulo teve recorde de lentidão viária matinal para o ano nesta segunda-feira, 17. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h houve o registro de 137 km de vias congestionadas, o maior índice para o horário de pico da manhã em 2014 – o anterior, de 127 km foi marcado às 10h da quinta-feira passada. Saiba mais.

11h00 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem três quilômetros de retenção, do quilômetro 60 ao 63.

10h58 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão nas pista expressa e marginal, na divisa entre Osasco e São Paulo, por causa do encerramento do rodízio de veículos.

10h56 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 16 ao 13.

10h54 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem retenção na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 12 e 11.

10h51 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 225.

10h41 – A operação comboio é encerrada no sentido litoral da Rodovia Anchieta em função da melhora da visibilidade. Há quatro quilômetros de lentidão como reflexo, do 36 ao 40.

10h40 – São Paulo tem neste momento 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 10,8 quilômetros de morosidade, da Ponte da Casa Verde à Rodovia Castelo Branco.

10h22 – Em depoimento à Polícia Civil, Paulo Sérgio da Silva, de 57 anos, motorista do ônibus que atropelou os passageiros no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo, na noite de domingo, 16, afirmou ter se enganado com o câmbio do ônibus. Veja fotos do acidente.

09h58 – A usuária do Instagram Bianca Equizian registrou o excesso de veículos na Avenida Cruzeiro do Sul, entre as ruas Darzan e Alferes Magalhães, em Santana, zona norte. A via tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, da Rua Darzan à Avenida do Estado.

09h45 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, foi liberada após acidente que ocorreu na altura da Radial Leste, na Penha, zona leste.

09h43 – Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, a pior situação ocorre na pista local, onde o motorista pisa no freio em três pontos: 7,4 quilômetros, da Ponte Aricanduva à Ponte Cruzeiro do Sul; 2,5 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Ponte Atílio Fontana; e 1,7 quilômetro, de 800 metros depois da Ponte do Limão à Ponte da Freguesia do Ó.

Já na pista expressa, há dois trechos congestionados: sete quilômetros, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco; e 4,2 quilômetros, da Ponte Aricanduva à Ponte da Vila Maria.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, há lentidão de 2,6 quilômetros na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde, e 1,3 quilômetro na pista central, da Ponte do Limão à Ponte da Casa Verde.

09h34 – Cresce o congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, que agora soma 10 quilômetros e vai da Rodovia Castelo Branco à Ponte Engenheiro Ary Torres.

09h31 – Radial Leste, sentido centro, tem 7,2 quilômetros de lentidão, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Bresser. Há retenção também de 1,7 quilômetro entre a Rua Almirante Brasil e a Rua Wandenkolk.

09h26 – O corredor formado pelas avenidas Bernardino de Campos, Noé de Azevedo e Jabaquara e pelas ruas Vergueiro e Domingos de Moraes tem 3,9 quilômetros de lentidão em direção ao centro, da Rua Luís Góis à Avenida Paulista.

09h22 – Corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso, sentido bairro, tem 4,2 quilômetros de congestionamento, da Avenida Doutor Arnaldo à Ponte Eusébio Matoso.

09h20 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão, da Rua Darzan à Avenida do Estado.

09h14 – A leitora do Estado Allyne Pires nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que a Rua da Figueira, na região central, está com tráfego acima do normal. Na região, a Avenida do Estado, sentido Marginal do Tietê, tem 2,5 quilômetros de lentidão, da Rua Dona Ana Néri ao Viaduto Mercúrio.

09h01 – São Paulo tem neste momento 142 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,4 quilômetros de morosidade na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Eusébio Matoso. A via tem também 800 metros de retenção entre a Ponte João Dias e 50 metros antes da Ponte Transamérica.

Já a pista local tem 2,8 quilômetros de tráfego lento, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

Em direção à Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros tem três trechos de redução de velocidade: na pista expressa, da Avenida Interlagos à Avenida Padre José Maria (2,3 quilômetros) e de 60 metros depois da Ponte Transamérica à Rua Rubens Gomes Bueno (1,6 quilômetro); e, por sua vez, na local, 780 metros, da Ponte João Dias à Rua Rubens Gomes Bueno.

08h53 – Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente ocorrido por volta das às 23h deste domingo, 16, no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus invadiu uma plataforma de embarque. Veja mais.

Foto: Edu Silva/Futura Press/Estadão

08h48 – Rodovia Anchieta na chegada à Capital segue com filas do quilômetro 13 ao 10. Operação comboio é implantada a partir da praça de pedágio do quilômetro 31, no sentido litoral, por causa da neblina. Há lentidão entre os quilômetros 59 e 60.

08h46 – O trânsito ainda é lento no sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes do quilômetro 16 ao 15.

08h43 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem dois pontos de lentidão na pista expressa: do quilômetro 102 ao 100, em Campinas; e do 24 ao 20, em Jundiaí.

08h42 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 32 ao 28 e do 17 ao 13.

08h39 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 64 e 62.

08h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem 12 quilômetros de congestionamento na pista marginal, do quilômetro 218 ao 225, em Guarulhos, e do 226 ao 231, de Guarulhos a São Paulo.

Já na pista expressa, há três quilômetros de retenção, do 209 ao 210, em Guarulhos, e do 227 ao 229, em São Paulo.

08h26 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem cinco quilômetros de lentidão, do quilômetro 267 ao 262.

08h24 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas antes da Ponte Cidade Universitária, no Jaguaré, zona oeste.

08h21 – Faixa da esquerda no quilômetro 14 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, foi liberada. Queda de moto bloqueou o local por cerca de 15 minutos. Há nove quilômetros de congestionamento, do quilômetro 25 ao 14.

08h17 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 16 quilômetros de tráfego lento, do 29 ao 19 e do 16 ao 10.

08h15 – Queda de moto bloqueia a faixa da esquerda no quilômetro 14 da Rodovia Ayrton Senna. Há nove quilômetros de tráfego lento, do 25 ao 20 e do 15 ao 11.

08h14 – Rodovia dos Imigrantes, em direção à Capital, tem cinco quilômetros de filas, do 16 ao 11, entre Diadema e a chegada a São Paulo.

08h11 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos: em direção a São Paulo, há seis quilômetros, do 23 ao 17 e do 13 ao 10; litoral, dois quilômetros, do 59 ao 60 e do 64 ao 65.

08h07 – Acidente na Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, ocupa uma faixa, antes da Radial Leste, na Penha, zona leste.

08h05 – São Paulo tem neste momento 58 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

08h03 – São Paulo tem neste momento 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem seis pontos de parada: na pista expressa, há congestionamento da Ponte Júlio de Mesquito Neto à Rodovia Castelo Branco (8,2 quilômetros) e da Ponte Imigrante Nordeste à Ponte da Vila Maria (6,2 quilômetros); já na local, da Ponte Aricanduva à Ponte Cruzeiro do Sul (7,4 quilômetros), da Ponte do Piqueri à Ponte Atílio Fontana (2,5 quilômetros) e da Ponte Júlio de Mesquito Neto à Ponte da Freguesia do Ó (1,2 quilômetro); por sua vez, na pista central, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Guilherme (2,9 quilômetros).

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único ponto de parada ocorre entre as pontes do Limão e da Casa Verde (1,3 quilômetro).

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

07h33 – Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente ocorrido por volta das às 23h deste domingo, 16, no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus invadiu uma plataforma de embarque. Veja mais.

07h32 – Acidente envolvendo três veículos na pista expressa da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte da Casa Verde, deixa três vítimas feridas. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

07h24 – Avenida General Edgar Facó, sentido centro, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Rua Rio Verde à Ponte do Piqueri.

07h22 – Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello, sentido bairro, tem 2,2 quilômetros de tráfego lento, do Viaduto Grande São Paulo à Avenida Salim Farah Maluf.

07h21 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

07h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 quilômetros de lentidão, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

07h19 – São Paulo tem neste momento 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, há 2,3 quilômetros de morosidade na pista expressa, da Avenida Interlagos à Avenida Padre José Maria.

07h15 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de retenção, do quilômetro 16 ao 11, por causa do excesso de veículos. Em direção ao litoral, o fluxo é normal.

07h13 – Veículo quebrado bloqueia uma faixa da pista central no quilômetro 21 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. A via tem nove quilômetros de morosidade, do quilômetro 23 ao 17 e do 13 ao 10.

07h11 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 26 ao 28, por causa de um acidente. Já em direção à Capital, há dois quilômetros de retenção na pista expressa, também em São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13, em função de congestionamentos nas marginais.

07h09 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 110 ao 107. Na chegada à Capital, há dois quilômetros de retenção na pista expressa, por causa de congestionamentos nas marginais.

07h05 – São Paulo tem neste momento 53 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

07h03 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem 12 quilômetros de tráfego lento, do 25 ao 20 e do 18 ao 11.

07h02 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 220 ao 225, em Guarulhos, e do 226 ao 229, de Guarulhos a São Paulo. Na expressa, há três quilômetros de retenção, do 207 ao 210, em Guarulhos.

Já em direção ao Rio de Janeiro, há morosidade na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 219 e 218.

07h00 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da capital paulista nesta segunda-feira, 17, para veículos com placas finais 1 e 2, das 07h00 às 10h00.

06h52 – Acidente entre um automóvel e uma motocicleta na Avenida República do Líbano, 82, deixa duas pessoas feridas e obstrui a via.

06h51 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,1 quilômetros de retenção, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia.

06h49 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco.

06h47 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,8 quilômetros de morosidade, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Pires do Rio.

06h41 – São Paulo tem neste momento 23 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é o corredor formado pelo início da Rodovia dos Imigrantes e pela Avenida Professor Abraão de Morais, com 2,9 quilômetros de retenção, do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

06h36 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem oito quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 20 e do 15 ao 10.

06h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, do 32 ao 30, na divisa entre Jandira e Barueri, do 26 ao 24, em Barueri, e do 17 ao 16, em Osasco.

06h29 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem também dois quilômetros de lentidão na pista marginal na chegada a São Paulo, do quilômetro 227 (foto) ao 229.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h24 – São Paulo tem neste momento 47 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

06h23 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem 11 quilômetros de tráfego lento, do 24 ao 20 e do 18 ao 11.

06h21 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem sete quilômetros de morosidade, do quilômetro 22 ao 19 e do 13 ao 10, por causa do excesso de veículos e da existência de semáforos.

06h19 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 24 ao 29, em função de um acidente.

06h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 225, por causa do excesso de veículos.

06h10 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público nesta segunda-feira, 17.