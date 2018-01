TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h03 – Avenida Nove de Julho com lentidão no sentido Centro. O motorista enfrenta congestionamento entre a Ponte da Bandeira e a Avenida Manoel Dutra.

15h24 – Capital com 15 km de filas.

15h11 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Praça Campo de Bagatelle e a Avenida do Estado.

14h41 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Há filas entre a Ponte da Casa Verde e a Avenida Julio de Mesquita Neto.

14h15 – Tráfego intenso na Avenida Rebouças para quem segue no sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Diogo Moreira e a Avenida Antonio Rosa.

14h14 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do km 38 ao km 40, por excesso de veículos pesados.

13h46 – Cidade tem 16 km de congestionamento.

13h26 – Avenida Abraão de Morais com tráfego intenso no sentido São Paulo. Há filas entre o Viaduto Matheus Torloni e a Rua Elisa Silveira.

13h24 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Rua Nicolau dos Santos e a Ponte da Bandeira.

13h05 – Há excesso de veículos na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Azurita e a Ponde da Casa Verde.

12h56 – Avenida Luiz Ignágio de Anhia Mello, sentido Bairro, com lentidão entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

12h18 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem tráfego intenso entre a Rua Moravia e a Ponte Aricanduva.

12h11 – São Paulo com 29 km de lentidão nos principais corredores da capital.

11h57 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Indianópolis.

11h19 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Ponte da Água Espraiada.

10h58 – Marginal do Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco. O motorista enfrenta lentidão entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Ponte do Morumbi.

10h45 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão por excesso de veículos na altura de Guarulhos, sentido São Paulo: do km 230 ao 231 e do km 208 ao 212.

10h27 – Há 5 km de congestionamento na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h25 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, entre o km 13 e o km 10. O sentido litoral tem excesso de veículos do km 59 ao km 60, altura do Jardim Casqueiro em Cubatão. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

10h24 – Há boas condições de tráfego no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

10h10 – Cidade tem 75 km de lentidão.

9h11 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão pela pista local no sentido Castelo Branco, entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Ponte do Morumbi.

8h57 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro ao Aliomar Baleeiro.

8h32 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na chegada a São Paulo por conta de um acidente que interdita uma faixa no km 20. Congestionamento vai até o km 13.

8h12 – Cidade tem 65 km de lentidão.

7h53 – Avenida Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até a Rua Serra de Jairé.

7h35 – Avenida Washington Luis tem 2,9 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Santa Catarina.

7h20 – Marginal do Tietê é via mais congestionada no momento, com 5,4 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte do Piqueri.

7h18 – Cidade tem 42 km de lentidão.