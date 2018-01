TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 19 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h11 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h09 – São Paulo registra 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h56 – Radial Leste, sentido bairro, com lentidão de 3,9 quilômetros na pista expressa entre a Rua Piratininga e o Viaduto Pires do Rio.

19h55 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, continua com 5,1 quilômetros de retenção entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h54 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 10 e 19.

19h49 – São Paulo registra 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h46 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, continua com lentidão de 5,7 quilômetros entre os viadutos do Paraíso e João Julião da Costa Aguiar.

19h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Cidade Jardim e a Avenida João Dias.

19h39 – São Paulo registra 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h25 – Rodovia Ayrton Senna segue lenta no sentido Rio, do quilômetro 24 ao 26 (pista local) e do quilômetro 18 ao 19 (pista expressa).

19h17 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão de 1,9 quilômetro entre a Rua República do Líbano e a Avenida dos Bandeirantes.

19h16 – Acidente na Marginal do Tietê, pista central, ocupa duas faixas, sentido Ayrton Senna, após a Ponte Jornalista Ary Silva.

19h15 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com lentidão de 5,7 quilômetros entre os viadutos do Paraíso e João Julião da Costa Aguiar.

18h51 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem lentidão entre os quilômetros 28 e 22. No sentido Cotia, há retenção do quilômetro 10 ao 22.

18h49 – Acidente complica trânsito na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, antes da Ponte Ary Torres.

18h48 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Rio, do quilômetro 24 ao 26, por causa do excesso de veículos. Na Rodovia Hélio Smidt, sentido aeroporto, também há lentidão.

18h40 – Trânsito é intenso na Rodovia Anhanguera, sentido capital, em Campinas, entre os quilômetros 103 e 100.

18h39 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com lentidão na pista marginal em Guarulhos, entre os quilômetros 217 e 220.

18h36 – São Paulo registra 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h34 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 8,7 quilômetros na pista expressa entre as pontes Cidade Jardim e Transamérica. No sentido oposto, há congestionamento de 5,5 quilômetros nas pistas expressa e local entre as pontes Morumbi e Eusébio Matoso.

18h32 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem 5,1 quilômetros de retenção entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h23 – São Paulo registra 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão de 2,7 quilômetros na pista expressa entre as pontes Eusébio Matoso e Jaguaré.

18h19 – Radial Leste, sentido bairro, com lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

18h18 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento de 4,7 quilômetros na pista expressa entre as pontes Rio Tamanduatei e Jânio Quadros.

17h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão de 7,3 quilômetros entre as pontes Ary Torres e Transamérica.

17h51 – São Paulo registra 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h32 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com lentidão de dois quilômetros entre as ruas Conceição de Monte Alegre e Antônio de Macedo Soares.

17h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 2,2 quilômetros do Viaduto Ifigênia até a Avenida do Estado.

17h22 – Radial Leste, sentido bairro, com lentidão de 3,5 quilômetros entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

17h17 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, com congestionamento em São Paulo entre os quilômetros 230 e 223.

17h15 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 5,8 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes do Limão e Vila Guilherme. Na pistra central, há 4,8 quilômetros de retenção entre as pontes Rio Tamanduatei e Jânio Quadros. Já na pista local, o ponto mais congestionado é de 3,7 quilômetros da Ponte das Bandeiras até a Jânio Quadros.

17h09 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta segunda-feira, 19. São Paulo tem neste momento 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h14 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta segunda-feira. Até mais tarde!

08h50 – Leia mais sobre a chuva de granizo que atingiu a cidade de São Paulo e ainda ocupa algumas ruas no bairro Aclimação.

08h40 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

08h11 – São Paulo tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h59 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

07h57 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 220 ao 218.

07h54 – São Paulo tem 66 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h47 – São Paulo tem, neste momento, 38 semáforos apagados ou em amarelo intermitente, segundo a CET.

07h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Eusébio Matoso.

07h39 – São Paulo tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h35 – Pelo Instagram, a usuária da rede social Vivian Vigar publicou foto de jovens brincando na “neve”, chuva de granizo que teve início na tarde deste domingo, 18, e ainda ocupa ruas do bairro Aclimação.

Vivian Vigar/Instagram

07h31 – A usuária do Instagram Sabrina Paes registrou na rede social uma imagem do granizo que cobriu ruas de São Paulo na manhã de hoje.

Sabrina Paes/Instagram

07h28 – CET informa que ainda realiza bloqueio de ruas para remoção de granizo na Aclimação, mas o tráfego é estável na região.

07h26 – Colisão entre carro e moto na Avenida do Estado ocupa faixa da esquerda no sentido Santana.

07h22 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 11.

07h19 – São Paulo tem 43 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h58 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

06h48 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem quatro quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

06h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, tem lentidão em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 17 ao 16.

06h31 – Marginal do Tietê, sentido rodovia Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista local, da ponte Jânio Quadros até 480 metros antes da Ponte das Bandeiras.

06h30 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10.

04h08 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.