TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 2 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h04 – Boa noite! Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 2 de dezembro. Voltamos amanhã de manhã. Até lá.

19h57 – São Paulo tem neste momento 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada continua sendo a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde há 8,9 quilômetros de retenção, da Ponte Cidade Universitária a 2,6 quilômetros antes da Ponte João Dias.

19h53 – Diminui o trecho de lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. No momento, há congestionamento do 15 ao 17.

19h51 – O tráfego é lento no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, entre os quilômetros 13 e 20, por excesso de veículos.

19h49 – O trânsito está normal no Rodoanel.

19h47 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão, em Quatro Barras (PR), entre os quilômetros 26 e 24, por causa de um acidente.

19h43 – São Paulo tem neste momento 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h42 – O tráfego também está normal nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

19h41 – O trânsito está normal no trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra.

19h38 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 1,6 quilômetro de congestionamento, da Rua Haddock Lobo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Já em direção à Consolação, há 1,2 quilômetro de lentidão, da Avenida Brigadeiro Luís Antônio à Alameda Ministro Rocha de Azevedo. O usuário do Instagram Tiago Nascimento registrou o tráfego pesado na Paulista, na altura de onde está sendo montado o palco de shows do réveillon.



19h31 – Túnel Ayrton Senna apresenta 1,8 quilômetro de lentidão, do término da Avenida Pedro Álvares Cabral ao início da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

19h28 – Rua da Consolação, sentido centro, tem dois quilômetros de congestionamento, da Avenida Paulista à Praça Franklin Roosevelt.

19h25 – A Avenida Rebouças, sentido centro, tem 2,7 quilômetros de lentidão, da Rua Antônio Rosa à Avenida Paulista. Na direção oposta, há 900 metros de retenção, da Rua Joaquim Antunes à Rua Maria Carolina.

19h15 – Rodovia Raposo Tavares tem oito quilômetros de lentidão no sentido Cotia, do 15 ao 23, por causa do excesso de veículos. Já em direção a São Paulo, são quatro quilômetros de retenção, do 26 ao 22, pelo mesmo motivo.

19h05 – Tráfego normalizado no sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna. Em direção ao interior, há lentidão do quilômetro 13 ao 20.

19h01 – Trânsito normalizado no trecho de planalto da Rodovia Anchieta. Operação comboio segue em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes.

18h55 – São Paulo tem neste momento 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde há 10,7 quilômetros de lentidão, de 1900 metros depois da Ponte Eusébio Matoso à Ponte do Socorro.

18h51 – O usuário do Instagram Victor Silva registrou o tráfego lento na Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte.

18h45 – Faixa da esquerda liberada no quilômetro 20,5 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. Tráfego segue lento do quilômetro 15 ao 20,5, por reflexo de acidente.

18h43 – As rodovias Manoel Hyppolito Rego, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Mogi-Bertioga apresentam tráfego normal.

18h39 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem três quilômetros de congestionamento, do 267 ao 270.

18h38 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem dois quilômetros de lentidão, do 271 ao 273.

18h36 – Acidente bloqueia a faixa da esquerda da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, no quilômetro 20,5. O tráfego é lento do quilômetro 17 ao 20,5. Já no sentido Capital, há congestionamento do 23 ao 20, por curiosidade acerca do acidente no sentido interior.

18h32 – Operação comboio segue em andamento nas rodovias dos Imigrantes e Anchieta. Na Anchieta, há tráfego lento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 21 e 17, no acesso aos bairros, por causa do excesso de veículos.

18h28 – Rodoanel, sentido litoral, tem quatro quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Cotia, entre os quilômetros 25 e 29.

18h26 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem 12 quilômetros de lentidão na pista expressa em dois pontos: do quilômetro 110 ao 102, em Sumaré; e do 62 ao 58, em Jundiaí.

18h24 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem um quilômetro de lentidão na pista marginal, em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 145, por causa do excesso de veículos.

18h18 – O trânsito segue congestionado no Corredor Norte-Sul em direção ao Aeroporto de Congonhas, com 7,1 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. A usuária do Instagram Alessandra Melo registrou o congestionamento na 23 de Maio.

18h08 – São Paulo tem neste momento 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, e a tendência é de queda.

18h06 – O motorista enfrenta lentidão no sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, onde há dois pontos de lentidão: 4,2 quilômetros, da Marginal do Pinheiros a 722 metros antes da Rua João Carlos Mallet; e 1,1 quilômetro, do Viaduto Jabaquara ao início do Viaduto Aliomar Baleeiro. Em direção à Marginal do Pinheiros, há somente 750 metros de congestionamento, do Viaduto dos Bandeirantes ao Viaduto Santo Amaro.

18h02 – Marginal do Pinheiros tem três pontos de lentidão: no sentido Interlagos, há 4,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Cidade Universitária à Ponte Engenheiro Ary Torres; já em direção à Rodovia Castelo Branco, há retenção de 3,4 quilômetros na pista local, da Rua Quintana a 1,8 quilômetro antes da Ponte Cidade Universitária, e de 1,9 quilômetro na pista expressa, da Rua Quintana à Rua Tucumã.

17h56 – O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido como Minhocão, tem 2,6 quilômetros de lentidão no sentido zona oeste, da Rua da Consolação ao Largo Padre Péricles.

17h54 – A Ligação Leste-Oeste também está com lentidão, de 2,9 quilômetros, em direção à zona leste, da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

17h52 – O motorista que vai para a zona leste enfrenta dois pontos de lentidão na Radial Leste: 4,6 quilômetros, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio; e 2,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Conselheiro Carrão

17h49 – O Corredor Norte-Sul tem três pontos de lentidão: no sentido Aeroporto de Congonhas, são 7,1 quilômetros de congestionamento, do Viaduto Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar; já em direção à zona norte, são 4,4 quilômetros de retenção, do Viaduto Indianópolis ao Viaduto Paraíso, e 2,9 quilômetros, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

17h43 – O rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 1 e 2, das 17h00 às 20h00

17h37 – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 24 ao 26, por causa do excesso de veículos. No sentido oposto, fluxo normal.

17h35 – A Marginal do Tietê é a via mais congestionada neste momento, com 8,6 quilômetros de lentidão na pista expressa no sentido Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras à Ponte Velha Fepasa. Já no sentido Castelo Branco (foto abaixo), a retenção é de 5,7 quilômetros na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó ao lado oposto da Rua Massinet Sorcinelli.



Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

17h22 – São Paulo tem neste momento 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h21 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h20 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta segunda-feira, 2 de dezembro.

09h20 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h00 – Capital tem 152 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 9,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte Atílio Fontana. Uma faixa da pista expressa está fechada, devido ao incêndio de um veículo, na altura da Ponte Estaiada.

08h42 – Rodoanel não tem registros de lentidão.

08h30 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h16 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto Internacional de Guarulhos.

08h11 – Ayrton Senna tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h01 – Capital tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 9,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte Atílio Fontana. Uma faixa da pista expressa está fechada, devido ao incêndio de um veículo, na altura da Ponte Estaiada.

07h55 – Rodovia dos Bandeirantes tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, já em São Paulo.

07h49 – Radial Leste tem oito quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Praça Divinolândia.

07h41 – Rodovia Castelo Branco tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

07h35 – Marginal do Tietê tem faixa da pista expressa bloqueada no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Estaiada. Um caminhão pegou fogo e ainda não foi retirado da via.

07h30 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h19 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h09 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 30 ao 19 e do 14 ao 10, por conta do excesso de veículos.

07h05 – Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 20 e 10 no sentido São Paulo. A Interligação Planalto está fechada.

07h00 – Capital tem 36 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte do Limão.

06h56 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h47 – Radial Leste tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.