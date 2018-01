TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h30 – A Ponte Ary Torres continua com lentidão da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

20h27 – A cidade tem 47 km de vias congestionadas. Segundo a CET, 20 km desse total está concentrado na zona sul, 14 km na zona oeste, 12 na zona leste e 1 km no centro.

20h22 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

20h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,2 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Rua Tucumã.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem 1,1 km de lentidão, sentido Santana, da Rua Tutoia até o Viaduto Santa Generosa.

19h56 – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de morosidade, sentido centro, da Avenida São Gabriel até a Rua Estados Unidos.

19h47 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h35 – A Ponte Ary Torres tem 1,1 km de morosidade da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

19h22 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Rocha Azevedo.

19h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 12,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h57 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 6 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h44 – A Avenida Faria Lima tem 2,4 km de morosidade, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h40 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h33 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,4 km de trânsito complicado, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h24 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h22 – A capital tem 84 km de engarrafamento no momento.

18h15 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Caminho do Engenho até a Guilherme Dumont Vilares.

18h04 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h59 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,4 km de fluxo carregado, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h55 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Enéas Carvalho de Aguiar até a Pedroso de Morais.

17h49 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de engarrafamento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h42 – A cidade tem 57 km de vias congestionadas.

17h37 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h32 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de congestionamento, sentido bairro, do Centro Africana até a Alberto Augusto Alves.

17h24 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Ramos Batista até a Rua Bandeira Paulista.

17h20 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de trânsito carregado, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de trânsito intenso, sentido Santana, da Beneficência Portuguesa até a Praça da Bandeira.

17h04 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,4 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h57 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

14h42 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Ponte do Piqueri e a Avenida Júlio de Mesquita Neto.

13h58 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco com lentidão entre a Ponte dos Remédios e Atílio Fontana.

13h01 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, tem 1,9 km de filas no sentido Ibirapuera. Congestionamento está entre a Rua Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

13h – Avenida Francisco Matarazzo, sentido Bairro, com tráfego intenso entre o Viaduto Pompeia até Péricles.

12h22 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, com lentidão em função de passeata. O congestionamento está entre a Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

11h38 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Avenida Trinta e Um de Março até Pacheco e Chaves.

11h19 – Avenida dos Bandeirantes com 5,1 km de filas, sentido Marginal, entre o Viaduto Aliomar Baleeito até o Viaduto Santo Amaro.

11h17 – Rodovia Ayrton Senna tem três pontos de tráfego lento em direção a São Paulo: do km 30 ao 25; do km 22 ao 21; e do km 17 ao 11. Todos por excesso de veículos. No sentido contrário, flui tranquilo.

10h42 – São Paulo registra a segunda maior lentidão do ano nesta manhã. O pior ponto, neste momento, é a Marginal do Tietê, com 10,7 km de congestionamento no sentido Castelo Branco. De acordo com a CET a lentidão está entre a Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

90h54 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de congestionamento no sentido Interlagos, entre a Cidade Jardim até Castelo Branco.

9h30 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 km de trânsito ruim da Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 7 km de vias congestionadas, da Freguesia do Ó até a rodovia.

9h15 – São Paulo com trânsito acima da média: 140 km de vias congestionadas, de acordo com CET. Zona sul concentra 55 km de trânsito ruim.

8h50 – São Paulo tem 133 km de vias congestionadas. Avenida Pacaembu, sentido estádio, tem trânsito ruim do viaduto Marques de São Vicente até avenida Dr. Arnaldo.

8h30 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,4 km de trânsito lento entre a Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

8h05 – Motorista encontra lentidão na rodovia Anchieta no sentido São Paulo do km 20 ao km 18 e do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

Marginal do Tietê tem trânsito ruim no sentido Castelo Branco, principalmente na altura da ponte da Vila Guilherme. Marginal tem 4,6 km de congestionamento de 730m depois da Piqueri até a rodovia Castelo Branco.

7h50 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 km de trânsito lento entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

7h25 – São Paulo com 56 km de trânsito lento.