TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 20 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

19h49 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão de 3 km no sentido Cubatão, do km 267 ao km 270, devido a excesso de veículos.

19h30 – A lentidão nas vias de São Paulo segundo a CET se encontra em 74 km de lentidão

19h00 – Do Twitter da CET: “No momento temos 99 km de lentidão nas vias monitoradas”.

18h55 – O Corredor Norte-Sul tem lentidão nos dois sentidos, somando mais de 10 km de trânsito dificultado. Só no sentido Aeroporto, a lentidão vai desde a Rua Pedroso até a Avenida Aratãs (6,5 km).

18h40 – Na Raposo Tavares, tráfego intenso nos dois sentidos. No sentido São Paulo, a lentidão vai do km 30 ao km 26. Já no sentido Cotia, o tráfego é lento do km 16 ao km 23.

18h30 – A Marginal Tietê tem lentidão, no sentido Ayrton Senna, na pista expressa, da Ponte da Casa Verde até Rua Azurita.

18h27 – A Marginal Pinheiros apresenta lentidão no sentido Castelo Branco na pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

18h20 – Uma pessoa que dirigia uma moto morreu após colisão com um poste, nesta tarde, na Avenida Sumaré, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O acidente aconteceu às 16h04, na altura da Rua Bartira, no sentido Limão (Marginal Tietê). O Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, confirmou a morte, mas ainda não divulgou informações sobre a identidade da vítima.

No momento, duas das quatro faixas da Avenida Sumaré no sentido indicado estão bloqueadas, incluindo a faixa especial para motociclistas, que fica do lado esquerdo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há lentidão na aproximação do local do acidente.

18h15 – Boa noite. O trânsito em São Paulo tem, no momento, 67 km de lentidão de acordo com a CET, de um total de 868 km monitorados. Já segundo a MapLink, há lentidão em 454 km da cidade, de um total de 2284 km monitorados.