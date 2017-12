TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 21 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h59 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

21h47 – Rodovia Castelo Branco, no sentido capital tem dois pontos de lentidão: entre Tatuí e Boituva, do quilômetro 129 ao 115, e entre Porto Feliz e Itu, entre os quilômetros 95 a 79.

21h24 – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego, a Rio-Santos, continua com trânsito lento entre Caraguatatuba e Ubatuba. Lentidão entre os quilômetros 62 e 96.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

21h13 – Um veículo quebrado na pista complica o trânsito da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. Trânsito entre os quilômetros 107 e 117.

20h43 – Rodovia dos Tamoios, no sentido São Paulo, tem trânsito lento entre os quilômetros 82 e 68, na região da Serra de Caraguá.

20h35 – Rodovia Fernão Dias tem trânsito carregado na região de Bragança e Atibaia, entre os quilômetros 22 e 42.

20h30 – Rodovia Castelo Branco, no sentido Capital, tem 63 quilômetros de trânsito carregado nos seguintes trechos: entre os quilômetros 152 a 210, 162 e 129 e entre os quilômetros 95 e 79.

20h25 – Um acidente complica o trânsito da Rodovia dos Bandeirantes na região de Itupeva, entre os quilômetros 68 e 73, sentido Capital.

20h13 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Capital, tem trânsito lento entre os quilômetros 68 e 73, na região de Itupeva.

19h50 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no sentido São Paulo, tem lentidão na região de Jacareí, entre os quilômetros 91 e 88 e do 84 ao 78.

19h32 – Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo, tem 22 quilômetros de lentidão entre as cidades de Paulista e Atibaia.

19h02 – A rodovia Anchieta tem trânsito lento entre os quilômetros 44 e 40. A concessionária Ecovias aconselha os motoristas que voltam para a capital para pegar a rodovia dos Imigrantes.

18h52 – Rodovia Régis Bittencourt também tem trânsito carregado na Serra do Cafezal, sentido São Paulo, entre os quilômetros 312 ao 348.

18h51 – Rodovia Carvalho Pinto, no sentido São Paulo, tem trânsito lento entre os quilômetros 94 e 87 e também entre o 84 e 78.

18h42 – O trânsito na rodovia Castelo Branco continua com trânsito carregado nas regiões de Porangaba, Tatuí e Boituva, sempre no sentido são paulo.

18h18 – A leitora Ana Paula de Oliveira nos enviou um registro por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 mostrando o o trânsito da rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 162.

Foto: Ana Paula de Oliveira/Divulgação

18h16 – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego, a Rio-Santos, no sentido Caraguatatuba, tem trânsito carregado do quilômetro 62 ao 96.

18h09 – Rodovia Bandeirantes, no sentido Capital, tem 12 quilômetros de trânsito lento na região de Campinas por causa do excesso de veículos.

18h04 – O trânsito na rodovia Fernão Dias continua ruim, mas está menor. No momento, 37 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

18h01 – O leitor Daniel Leme nos enviou um registro por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 mostrando o o trânsito da rodovia Fernão Dias, perto de Bragança Paulista. Daniel está agora na Dom Pedro, e afirma que a velocidade é boa.

Foto: Daniel Leme/Divulgação

17h57 – O leitor João Carlos Spreafico Alvarenga nos enviou um registro por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 mostrando o acidente que aconteceu nesta tarde no cruzamento da avenida Emperatriz Leopoldina com a rua Mergenthaler, na Zona Oeste.

Foto: João Carlos Espreafico/Divulgação

17h46 – Rodovia Castelo Branco, no sentido Capital, tem 91 quilômetros de lentidão.

17h22 – Trânsito intenso na Rodovia Carvalho Pinto, sentido capital, na altura do entroncamento com a Rodovia dos Tamoios, próximo a São José dos Campos.

Foto: Daniel Guimarães/Estadão

16h48 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem 23 quilômetros de retenção na soma de três trechos: do 63 ao 71, em Guaratinguetá; do 88 ao 90 e do 98 ao 107, em Pindamonhangaba.

16h42 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, tem oito quilômetros de lentidão a partir do 94. No sentido Ubatuba, fluxo segue normal.

16h41 – Caminhão com pane interdita uma faixa da Rodovia Mogi-Bertioga, sentido Mogi, na altura do quilômetro 82. Há dois quilômetros de congestionamento a partir do 84.

16h26 – Na Rodovia dos Bandeirantes, um acidente na altura de Itupeva provoca 20 quilômetros de lentidão, entre os km 78 e 58, segundo a AutoBAn. Na altura de Campinas, também no sentido interior-capital, há 11 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos. (Ricardo Brandt/Estadão)

16h22 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem 15 quilômetros de lentidão na soma de três trechos: do 354 ao 349 e do 360 ao 364, em Miracatu; e do 284 ao 279, em Embu das Artes.

16h13 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí. Motorista pisa no freio do quilômetro 64 ao 59.

16h01 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de congestionamento no trecho que vai do 292 ao 284.

15h59 – Tráfego na Rodovia Cônego Domênico Rangoni está normalizado. Rodovia chegou a registrar oito quilômetros de lentidão na tarde desta segunda-feira.

15h51 – Manifestantes ocupam a Rua Jundiaí, próximo à Assembleia Legislativa de São Paulo.

15h40 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem pouco mais de um quilômetro de lentidão da Avenida Aliomar Baleeiro até o Viaduto Jabaquara.

15h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão na via expressa, em três trechos. Motorista encontra filas do quilômetro 40 ao 43, em Cachoeira Paulista; do 72 ao 74, em Aparecida; e do 87 ao 90, em Pindamonhangaba.

15h09 – Rodovia Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 34 quilômetros de congestionamento no trecho Ubatuba-São Sebastião em direção a Caraguá, entre os quilômetros 62 e 96. No sentido Ubatuba, o tráfego é intenso, mas não há registro de pontos de parada.

15h07 – Manifestantes do Levante Popular da Juventude chegam à Assembleia Legislativa de São Paulo, ponto final da passeata.

15h07 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, próximo ao Viaduto Jabaquara.

15h05 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem 13 quilômetros de lentidão em dois trechos, em Miracatu: do 355 ao 349 e do 368 ao 361. No segundo ponto, carreta quebrou e ocupa uma das faixas da rodovia.

15h00 – Liberadas faixas da pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, que haviam sido interditadas após acidente em Itupeva. Ainda há 14 quilômetros de retenção no local, do 78 ao 64.

14h58 – Manifestantes ocupam a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido bairro.

14h54 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem 45 quilômetros de congestionamento, na região entre Vargem e Mairiporã. Motorista enfrenta filas do quilômetro 07 até o 52.

14h50 – Acidente interdita duas faixas da pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, em Itupeva. Há 14 quilômetros de congestionamento no local, entre o 78 e o 64.

Há, ainda, nove quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, a partir do 102.

14h39 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de congestionamento entre o 292 e o 287.

14h26 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem 20 quilômetros de lentidão na soma de quatro trechos: do quilômetro 31 ao 28, em São Paulo; do 65 ao 57, em Jundiaí; do 78 ao 72, em Itupeva; e do 100 ao 93, em Campinas.

14h21 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí. Motorista encontra fila do quilômetro 63 ao 59.

14h12 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, tem 16 quilômetros de tráfego lento, do 94 ao 78.

14h10 – Rodovia Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 42 quilômetros de congestionamento no trecho Ubatuba-São Sebastião em direção a Caraguá, entre os quilômetros 54 e 96.

14h08 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem três quilômetros de retenção a partir do 70.

14h00 – Rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, tem 15 quilômetros de lentidão, na região entre São José dos Campos e Jacareí. Motorista pisa no freio entre os quilômetros 92 e 77.

13h20 – A manifestação do Levante Popular da Juventude – movimento ligado a temáticas da periferia, do campo e dos movimentos estudantis – reivindica a reforma do sistema político brasileiro.

“A proposta é realizar um plebiscito popular para reforma da Constituinte, que possibilitaria, por exemplo, uma reformulação do sistema eleitoral e de representação democrática no país”, explicam os organizadores na página do movimento no Facebook.

O protesto ocupa a Avenida Paulista, sentido Paraíso. Segundo os organizadores, há “milhares de manifestantes”. A CET fala em cerca de 150 pessoas.

12h58 – Cerca de 150 manifestantes do Levante Popular da Juventude bloqueiam completamente a Avenida Paulista, sentido Paraíso.

A passeata começou na direção contrária, chegando a interditar uma faixa do sentido Rua da Consolação, mas os manifestantes fizeram o retorno na Praça do Ciclista.

11h50 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem 19 quilômetros de lentidão, na soma de quatro trechos. Motorista encontra congestionamento entre os quilômetro 63 e 57, em Jundiaí; 78 ao 75, em Itupeva; 100 e 90, em Campinas; e 116 e 115, em Sumaré.

12h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem 12 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 68 e 56.

12h22 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de congestionamento na saída do Guarujá. Lentidão vai do quilômetro 08 até o 01.

12h20 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem 52 quilômetros de lentidão. Motorista enfrenta filas do quilômetro 07 até o 59.

12h14 – Rodovia Carvalho Pinto, sentido capital, tem cinco quilômetros de lentidão em dois trechos: do quilômetro 97 ao 95 e do 87 ao 84.

12h04 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de congestionamento na saída do Guarujá, do quilômetro 8 ao 1.

12h02 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, do 116 ao 115 e do 62 ao 59.

12h00 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem 13 quilômetros de tráfego lento na pista expressa distribuídos por três trechos: oito quilômetros, do 99 ao 91; dois quilômetros, do 77 ao 75; e três quilômetros, do 60 ao 57.

11h54 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jacareí, entre os quilômetros 157 e 160, reflexo de um acidente.

11h49 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem três pontos de lentidão, que juntos somam 12 quilômetros: três quilômetros, do 79 ao 76; sete quilômetros, do 63 ao 56; e dois quilômetros, do 32 ao 30.

Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

11h42 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, São Paulo, tem dois pontos de lentidão: 22 quilômetros, do 314 ao 292; e cinco quilômetros, do 292 ao 287.

11h31 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Taubaté, tem 16 quilômetros de tráfego lento, do quilômetro 94 ao 78. Em direção a Ubatuba, o trânsito está normal.

11h24 – Rodovia Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 42 quilômetros de congestionamento no trecho Ubatuba-São Sebastião em direção a Caraguatatuba, entre os quilômetros 54 e 96. No sentido Ubatuba, o tráfego é intenso, mas não há registro de pontos de parada.

Já o trecho São Sebastião-Guarujá da rodovia tem trânsito intenso, mas sem redução de velocidade em direção ao Guarujá e normal no sentido São Sebastião.

11h18 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito nas rodovias paulistas neste feriado de Tiradentes, 21 de abril.