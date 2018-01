TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 21 de maio

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

19h14 – Complexo Viário Maria Maluf tem lentidão no sentido Anchieta desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Saúde (1,9 km).

18h59 – A Marginal Tietê tem 3,4 km de lentidão da Ponte da Ponte do Tatuapé até a Ponte Aricanduva no sentido Ayrton Senna.

18h38 – Boa noite. São Paulo tem no momento 75 km de congestionamento de acordo com a CET. Já de acordo com o MapLink, que monitora mais trechos, a lentidão é verificada em 491 km.

9h16 – 74 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Radial leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,7 km)

• Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Ribeiro Lacerda (3,2 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Complexo Viário João Julião Saad até o Viaduto João Julião Jorge Saad (3,2 km)

8h45 – Em Artur Alvim, um acidente ocupa a Avenida Doutor Luiz Ayres, sentido centro, antes da Rua Maciel Monteiro.

8h32 – 68 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

• Avenida Washington Luis, sentido centro, da Praça Ministro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa (5,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, do Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul (5,0 km)

• Radial leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,7 km)

7h54 – Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini tem lentidão em direção à Chucri Zaidan.

7h32 – A Rodovia Anchieta está com a pista norte bloqueada para obras. Há lentidão do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo, e do km 59 ao km 61 no sentido sul, devido ao excesso de veículos..

6h55 – A Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castello Branco, desde a Ponte do Piqueri ate a Atílio Fontana.

6h52 – 16 km de lentidão em São Paulo. Neste momento, os bombeiros tentam apagar um incêndio em uma loja de pneus na Rua Madre de Deus, na Mooca, que está interditada. O desvio é feito pela Avenida Paes de Barros, no cruzamento com a Rua Visconde de Inhomerim.

6h25 – Marginal Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Sena, na altura da Ponte dos Remédios, por conta de um ônibus queb