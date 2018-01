TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 24 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h36 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h35 – A via mais congestionada no momento é a Washington Luís, no sentido bairro, que tem 5 quilômetros de lentidão desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h27 – Dois caminhões colidiram e um deles pegou fogo na Rodovia dos Bandeirantes, no km 153, em Limeira, no sentido interior. Ninguém ficou ferido no acidente, segundo a concessionária Autoban, mas a via teve que ficar interditada. O acidente aconteceu logo após uma praça de pedágio. A colisão ocorreu às 18h45 e até as 19h45 a pista estava fechada e os motoristas eram orientados a utilizar a rodovia Anhanguera como alternativa. No local, o congestionamento era de um quilômetro.

20h26 – Vídeo: “Apitaço” na Sé reune dez pessoas. A manifestação começou por volta das 19h e durou cerca de dez minutos. Segundo um dos organizadores, Adilson, que é dono do perfil de twitter UsuáriosMetroSP (@usuariosmetrosp), que tem mais de 15 mil seguidores, a intenção é fazer mais protestos como esse. “Tem muita gente que comenta e segue nossas informações nas redes sociais. Agora queremos fazer algo fora da internet”, afirma.







20h11 – São Paulo tem neste momento 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista local entre a Ponte Velha Fepasa e a Rodovia Castelo Branco.

19h51 – Segundo a CET, a Avenida Lacerda Franco já está liberada depois de protesto no Cambuci. Cerca de 50 manifestantes fizeram ato contra a construção de um corredor de ônibus na região e chegaram a queimar pneus, interditando a via.

19h19 – São Paulo tem neste momento 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h15 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 2,3 quilômetros de retenção entre as Ruas Haddock Lobo e Oswaldo Cruz.

19h12 – Acidente na Marginal do Tietê ocupa três faixas, no sentido Rodovia Ayrton Senna, na altura da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães.

19h07 – Manifestantes promovem apitaço na Estação da Sé. O protesto é por melhorias no transporte público de São Paulo.

Foto: Marcelo Osakabe/Estadão

19h05 – Rodovia Anchieta tem pontos de congestionamento nos dois sentidos em São Paulo, entre os quilômetros 10 e 22 e do 34 ao 40.

18h55 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,2 quilômetros de retenção entre os Viadutos João Julião da Costa e Ministro Aliomar Baleeiro.

18h39 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as Pontes José Maria e Ary Torres.

18h36 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, apresenta lentidão em Guarulhos entre os quilômetros 18 e 19.

18h31 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, apresenta lentidão em São Paulo, entre os quilômetros 228 e 223.

18h16 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem cinco quilômetros de fila entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Santa Generosa.

17h56 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,9 quilômetros de lentidão entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme.

17h44 – CET registra 19 semáforos desligados ou em amarelo piscante em São Paulo nesta segunda-feira.

17h36 – Túnel Ayrton Senna tem 1,7 quilômetro de fila.

17h34 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre as Pontes João Dias e Ary Torres.

17h23 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem trânsito lento entre os quilômetros 34 e 40.

17h08 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de retenção entre o Viaduto Engenheiro Alberto Badra e a Avenida Pires do Rio.

17h00 – São Paulo tem neste momento 78 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 7,2 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, entre as Pontes da Vila Guilherme e Júlio de Mesquita Neto.

16h45 – A Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 34 ao 40, devido ao excesso de veículos.

16h44 – Está marcado para 18h desta segunda-feira, 24, na estação da Sé, um apitaço organizado nas redes sociais por mais qualidade do transporte público . Leia mais

16h42 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,4 quilômetros de morosidade no sentido bairro, da passarela do Hospital das Clínicas até a Avenida Pedroso de Morais.

16h39 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem lentidão próximo a Embu das Artes, entre os quilômetros 277 e 279, por causa de obras na via.

16h38 – No corredor Norte-Sul, o trânsito está carregado e soma 5,4 de lentidão do Viaduto Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar até o Viaduto João Julião da Costa.

16h35 – Manifestação ocupa totalmente a Avenida Lacerda Franco, em sentido único, junto à Rua Doutor Dolzani, no Cambuci, centro de São Paulo.

16h33 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, acumula 8,7 quilômetros de retenção na pista expressa do Viaduto Jânio Quadros à ponte Júlio de Mesquita Neto. No sentido Ayrton Senna, também na pista expressa, há 5,8 quilômetros de tráfego lento entre as pontes do Limão e da Vila Guilherme.

16h31 – São Paulo tem neste momento 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h30 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta segunda-feira, 24.

11h41 – Cerca de 200 pessoas ligadas aos movimentos por moradia protestam no centro de São Paulo. A faixa da direita da Rua Boa Vista está interditada por conta da manifestação, que começou por volta das 10h. Polícia Militar já se encontra no local. O grupo marcha em direção ao Pátio do Colégio, também no centro da cidade.

11h09 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 24. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h56 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada em relação ao acidente antes da Ponte do Tatuapé.

10h55 – Linha 3 – Vermelha, do Metrô, parou por instantes, mas agora opera sem restrições. Um objeto precisou ser retirado da via na Estação Brás.

10h50 – São Paulo tem, agora, 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET e a tendência é do fluxo diminuir. Zona Oeste continua sendo a região com tráfego mais intenso, com 24 quilômetros de congestionamento registrados.

10h49 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí. Congestionamento vai do quilômetro 30 ao 21.

10h42 – Faixa da direta da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, está interditada no trecho que via do quilômetro 21 ao 22,5, para a implantação de barreiras de concreto.

Tráfego ainda é ruim na direção da capital, entre os quilômetros 24 e 18, em Guarulhos.

10h40 – Rua Cardeal Arcoverde está liberada em relação ao acidente, na altura da Rua Joaquim Antunes. Um ônibus e um carro colidiram no local.

10h38 – Avenida Jaguaré, sentido Lapa, também está liberada em relação ao acidente, próximo à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, na zona oeste.

10h35 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem quatro quilômetros de congestionamento entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

10h21 – Avenida Atlântica, sentido bairro, está liberada em relação ao acidente na altura da Rua Mário Martins de Almeida.

10h20 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem duas faixas da esquerda bloqueadas, na altura da Ponte João Dias, por conta de uma colisão entre um carro e uma moto.

10h05 – Trânsito diminui na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Agora, há lentidão de 5,5 quilômetros, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

09h56 – Manifestação de motoristas de ônibus interdita os dois sentidos da Rua Abel Tavares, na altura da Rua Miguel Rachid, em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo.

09h45 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem dois quilômetros de congestionamento da Rua Avanhandava até a Alameda Franca.

09h42 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, apresenta 2,5 quilômetros de lentidão entre a Rua Ana Catharina Randi e a Avenida dos Bandeirantes.

09h37 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de tráfego carregado em Guarulhos, entre o 24 e o 15.

09h37 – Rodovia Anchieta também tem tráfego normalizado no sentido São Paulo.

09h36 – Neste momento, São Paulo tem 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Oeste é a mais complicada, com 38 quilômetros de retenção.

09h35 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte do Tatuapé.

09h30 – Acidente envolvendo um ônibus e um carro interdita duas faixas da Rua Cardeal Arcoverde, próximo à Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, na zona oeste.

09h29 – Acidente na Avenida Luiz Dumont Villares, sentido bairro, na altura da Rua Tenente Agenor Soares, em Santana, na zona norte de São Paulo.

08h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 4,6 quilômetros de retenção entre os Viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro.

08h18 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na via expressa entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

09h16 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna está normalizado no sentido interior. Na direção da capital, trânsito ainda é ruim do quilômetro 21 ao 15.

09h10 – Na Avenida Atlântica, sentido bairro, carro colidiu com poste e duas faixas da via estão interditadas.

08h58 – Marginal do Pinheiros tem 10,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres.

08h54 – A cidade de São Paulo tem 104 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h54 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, onde havia três quilômetros de lentidão, está com o tráfego normalizado.

08h51 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem 15 quilômetros de lentidão na pista expressa em dois pontos: do quilômetro 81 ao 71, em Louveira, e do 63 ao 58, em Jundiaí.

08h48 – São Paulo tem 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h44 – Rodovia Anchieta tem tráfego normalizado na chegada a Santos.

08h45 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apresenta três quilômetros de morosidade na pista expressa, em Guarulhos, entre o 213 e o 216. A pista reversível está em operação do quilômetro 211 ao 215.

08h43 – O usuário do Twitter César Tassis Filho constatou falha na atualização do aplicativo oficial do Metrô para o sistema operacional iOS, base do iPhone, iPad e iPod Touch.

08h33 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada em relação ao acidente na altura da Ponte Vila Guilherme.

08h30 – Rodovia Ayrton Senna também tem trânsito ruim no sentido São Paulo. Há seis quilômetros de lentidão entre o 21 e o 15.

08h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Jardim.

08h17 – A capital tem 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h17 – Usuários do Metrô reclamam de lentidão no sentido Santana-Jabaquara. O Metrô informa que a causa é a quantidade de plataformas e trens cheios.

08h13 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão do quilômetro 17 ao 19, em Guarulhos.

08h12 – Acidente na Avenida Braz Leme, sentido centro, ocupa duas faixas antes da Rua Zanzibar, na Casa Verde.

08h10 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 24 ao 20. Já na direção do litoral, morosidade na pista expressa, em São Paulo, começa no quilômetro 5 e vai até o 7.

08h08 – Rede de Trólebus apresenta defeito na Avenida Rangel Pestana, sentido centro, próximo à Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, na Sé.

08h06 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10 e do 22 ao 18. No sentido litoral, congestionamento na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 65.

08h05 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem três quilômetros de retenção, do 270 ao 267.

08h05 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana: Lentidão do Viaduto Joaão Julião da Costa Aguiar até Complexo Viário João Jorge Saad.

08h03 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa e local: Lentidão da Rodovia Castelo Branco até Ponte Cidade Jardim.

07h56 – O motorista enfrenta 118 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Na zona oeste, a mais afetada, há 42 quilômetros de lentidão.

07h50 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem cinco quilômetros de retenção da Rua Chaves até a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

07h47 – Radial Leste, sentido centro, tem 6,6 quilômetros de lentidão da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.

07h45 – Rodovia Anchieta, sentido Santos, também apresenta lentidão. Há dois quilômetros de tráfego carregado no trecho que vai do quilômetro 63 até o 65.

07h45 – Um trem da Linha 3 – Vermelha apresentou falha e precisou ser esvaziado na Estação Bresser, sentido Itaquera. Segundo o Metrô, situação já foi normalizada.

07h43 – O motorista enfrente 103 quilômetros de lentidão na capital paulista.

07h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, agora tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do 225 ao 219.

07h35 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 9,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 1280 metroa após a Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

07h32 – São Paulo tem 99 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h30 – Houve um atropelamento por automóvel na Rua Moreira e Costa, altura do número 10, Ipiranga. Uma vítima foi ferida e o resgate está a caminho.

07h26 – Rodovia dos Imigrantes tem dois quilômetros de lentidão, entre o 16 e o 14, na chegada a São Paulo.

07h26 – Acidente na Marginal do Tietê, na Vila Guilherme, sentido Castelo Branco, pista local, antes da Ponte Vila Guilherme.

07h22 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de tráfego carregado em dois pontos: do quilômetro 22 ao 18 e do 13 ao 10.

07h22 – São Paulo tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h21 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão nos dois sentidos. O motorista que vai para São Paulo precisa frear nos trechos entre os quilômetros 218 ao 220 e 208 ao 210, na pista expressa, ambos em Guarulhos. Já na direção do Rio de Janeiro, tráfego lento vai do quilômetro 221 ao 219, na marginal, e do 218 ao 216, na expressa, também em Guarulhos.

07h15 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente.

07h15 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 11 quilômetros de tráfego lento em dois trechos da via: do quilômetro 26 ao 19 e do 14 ao 10.

07h05 – Acidente com um automóvel na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, em Pinheiros. Uma vítima ficou ferida e o resgate está a caminho.

07h05 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h03 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10 e do quilômetro 22 ao 18.

07h00 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Cidade Universitária.

06h56 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 8,1 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

06h54 – São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Zona Oeste é a mais afetada, com 21 quilômetros congestionados.

06h49 – Radial Leste, sentido centro, tem 6,6 quilômetros de congestionamento, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.

06h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, na pista expressa, do quilômetro 27 ao 25.

06h42 – Há 36 quilômetros de congestionamento na capital nas vias monitoradas pela CET.

06h39 – São Paulo tem 19 semáforos desligados ou em amarelo intermitente.

06h36 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

06h35 – Lentidão no corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até Santa Ifigênia.

06h33 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h32 – Há lentidão na Rodovia Castelo Branco, sentido capital, em Osasco, do quilômetro 17 ao 16 da pista expressa.

06h31 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido capital, do quilômetro 16 ao 12.

06h30 – O motorista enfrenta 32 quilômetros de congestionamento na capital paulista.

06h27 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 227 ao 228.

06h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Itapevi, na pista expressa, do quilômetro 31 ao 30.

06h24 – Rodovia Anchieta tem congestionamento na chegada à capital, do quilômetro 13 ao 10.

06h23 – Rua Benedito Fernandes, junto ao Largo Bonneville, será interditada a partir das 9h desta segunda-feira para troca de pavimento e alteração geométrica, informou a CET.

06h20 – São Paulo tem 14 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h16 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.