TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 26 de maio

20h52 – São Paulo registra 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h41 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 3,2 quilômetros entre as ruas Funchal e Zacaria de Gois. No sentido oposto, 2,1 quilômetros entre a Rua João Carlos Mallet e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h39 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, tem lentidão de 1,9 quilômetro entre a Avenida do Estado e a Escola de Engenharia do Mackenzie.

20h37 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, com retenção de 2,7 quilômetros entre a Rua da Consolação e a Avenida Francisco Matarazzo.

20h36 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão de 5,1 quilômetros na pista expressa entre as pontes Morumbi e Transamérica.

20h24 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, continua com 6,9 quilômetros de lentidão da Rua Funchal até o início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h23 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem congestionamento de 5,1 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h19 – São Paulo registra 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h18 – Já na pista local, a retenção é de quatro quilômetros entre as pontes Atílio Fontana e Velha Fepasa.

20h16 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão de 4,4 quilômetros na pista expressa da ponte Cruzeiro do Sul até Tatuapé. Também há lentidão de 3,9 quilômetros na mesma pista da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Velha Fepasa.

20h11 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão de 3,4 quilômetros nas pistas expressa e local entre as pontes Quintana e Eusébio Matoso.

19h37 – São Paulo registra 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h36 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com 3,7 quilômetros de lentidão da Marginal do Tietê até o Viaduto 31 de Março.

19h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de seis quilômetros na pista expressa entre as pontes Ary Torres e Transamérica.

19h07 – Acidente na Radial Leste interdita duas faixas do sentido bairro, na altura da Rua Apucarana.

19h01 – Radial Leste, sentido bairro, com lentidão de 3,9 quilômetros entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Álvaro Ramos.

18h50 – São Paulo registra 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h46 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem congestionamento de 5,1 quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h45 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

18h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, com lentidão na capital paulista entre os quilômetros 228 e 230.

18h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de seis quilômetros na pista expressa entre as pontes Ary Torres e Transamérica.

18h39 – No sentido oposto, há lentidão de 7,3 quilômetros na pista expressa entre as pontes Cruzeiro do Sul e Aricanduva.

18h38 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem congestionamento de oito quilômetros na pista local entre a Ponte Rio Tamanduateí e a Rodovia dos Bandeirantes.

18h36 – Acidente na Avenida 23 de Maio, sentido aeroporto, complica trânsito no Corredor Norte-Sul na altura do Cebolinha.

18h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 6,9 quilômetros de lentidão da Rua Funchal até o início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h25 – São Paulo registra 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h14 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem cinco quilômetros de congestionamento a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h12 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem cinco quilômetros de lentidão entre os viadutos Santo Amaro e Ministro Aliomar Baleeiro.

18h10 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Barueri. Lentidão vai do quilômetro 27 até o 23.

18h08 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na soma de dois trechos. Há cinco quilômetros de congestionamento, do 23 ao 18, e um, do 11 ao 10.

18h02 – São Paulo tem, neste momento, 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h01 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de morosidade, do 26 ao 22. Já no sentido Cotia, há três quilômetros de filas, entre o 16 e o 13.

17h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, entre o 228 e 223. Já no sentido São Paulo, há três quilômetros de retenção também na pista marginal, em Guarulhos, do 218 ao 221.

17h57 – Rodoanel Mário Covas, sentido litoral, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo. Motorista pisa no freio do quilômetro 6 ao 8.

17h56 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem seis quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Transamérica.

17h53 – Acidente ocupa duas faixas da Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, na altura da Rua Aroldo Picina, na zona leste.

17h35 – São Paulo tem 67 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h30 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista local, a partir da Ponte do Limão. Há também 4,2 quilômetros de congestionamento nas pistas central e expressa, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e dos Bandeirantes.

17h24 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem três quilômetros de congestionamento a partir da Praça da Bandeira.

17h22 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 3,7 quilômetros de retenção da Marginal do Tietê até 400 metros antes do Viaduto 31 de Março.

17h20 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. Motorista encontra filas entre os quilômetros 13 e 10.

17h17 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas, do 99 ao 103. Primeira faixa está interditada por causa de um acidente.

17h13 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

17h12 – Neste momento, São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h11 – Boa tarde! Retornamos com a cobertura do trânsito nas principais ruas e rodovias de São Paulo.

10h11 – São Paulo tem 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h10 – Duas faixas da rodovia Anchieta, sentido São Paulo, pista marginal, estão bloqueadas por causa de um acidente no quilômetro 18. Há lentidão desde o quilômetro 20.

10h00 – Corredor Norte-Sul tem 4,5 quilômetros de lentidão no sentido Santana, desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h50 – São Paulo tem 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h36 – Manifestantes bloqueiam pista leste, sentido Guarujá, da rodovia Cônego Domênico Rangoni, altura do quilômetro 268. Ainda não há informações sobre número de participantes ou o motivo do protesto.

09h18 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10.

09h17 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão do quilômetro 16 ao 19, por causa de reflexo de um acidente na rodovia Hélio Smidt.

09h14 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

09h13 – Houve um acidente na Radial Leste, sentido centro, próximo á rua Serra de Jairé.

09h05 – São Paulo tem 22 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

09h00 – Marginal do Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, tem 9,8 quilômetros de lentidão na pista expressa até a ponte Roberto Marinho.

08h56 – São Paulo tem 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h30 – Um acidente complica o trânsito na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, na altura da Rua Ribeiro do Vale.

08h28 – Um trem na estação Brás, sentido Itaquera da Linha 3 – Vermelha do Metrô precisou ser esvaziado após o Metrô constatar que havia problema de segurança com uma das portas. O equipamento foi retirado de circulação e gerou lentidão das 6h30 às 6h44. Segundo a empresa, algum reflexo ainda pode ser sentido pelos usuários na velocidade de circulação da linha.

08h26 – Rodovias Hélio Smidt e Ayrton Senna sofrem reflexo de um acidente no quilômetro 19. O acidente já provoca uma fila de 5 quilômetros .

08h22 – Avenida Guarapiranga, no sentido Centro, tem 2,1 quilômetros de lentidão desde a estrada do M’Boi Mirim até Socorro.

08h18 – Um acidente na Acidente na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, ocupa duas faixas da pista Local, antes da Ponte Freguesia do Ó.

08h17 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandekolk.

08h07 – Trânsito continua ruim na chegada a São Paulo Rodovia da Anchieta. Lentidão entre os quilômetros 16 e 10, por causa do excesso de veículos.

08h03 – São Paulo tem 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h02 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 3 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Indianópolis e a Rua Tutoia.

07h56 – Linha 3-Vermelha do Metrô também opera com velocidade reduzida por causa da chuva.

07h55 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 9,8 quilômetros de lentidão na pista Expressa entre a chegada da Avenida Interlagos e a Ponte Joirnalista Roberto Marinho.

07h53 – A linha 2-Verde do Metrô opera com velocidade reduzida entre as estações Chácara Klabin e Alto do Ipiranga por causa da chuva.

07h48 – A usuária do twitter Fernanda Dias (@Fernandadias3) registra o trânsito que se forma na Rodovia Presidente Dutra.

Foto: twitter/Fernanda Dias/Divulgação

07h46 – Um acidente na pista Marginal da Rodovia Dutra faz formar uma fila de 6 quilômetros desde o quilômetro 229, na chegada a São Paulo. Um carro bateu na mureta e interdita uma pista.

07h38 – São Paulo tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h36 – Rodovia Raposo Tavares tem trânsito intenso entre os quilômetros 21 e 19 e também entre do 14 ao 10, no sentido Capital.

07h25 – A leitora Amanda Borges Guimarães envia pelo WhatsApp do Estadão, no número (11) 9-7069-8639, um registro do acúmulo de passageiros na estação Itaquera da Linha 3-Vermelha do Metrô.

Foto: Amanda Borges Guimarães Borges/WhatsApp/Divulgação

07h22 – São Paulo tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h21 – Avenida Washington Luis, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre as ruas Tamoios e Professor Rolando Ângelo Tenuto.

07h16 – A usuária do twitter Cláudia Kiyoko (@claudiakiyoko) registra o trânsito da Avenida Politécnica na manhã desta segunda-feira.

Foto: twitter/Claudia Kiyoko/Divulgação

07h14 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre o Túnel Desembargador Maria Carolina e a Rua Oscar Freire.

07h09 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio.

07h05 – O trânsito nas marginais complica a chegada do motorista pela Rodovia dos Bandeirantes. Lentidão entres os quilômetros 18 e 13.

07h02 – Rodízio nesta segunda-feira é para veículos com placa de final 1 e 2.

07h – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

06h58 – Acidentes nos dois sentidos deixam o trânsito da Marginal Pinheiros complicado. No sentido Castelo Branco, 5,9 quilômetros de lentidão tanto na pista Expressa como a Local, desde o hotel Transamérica até a Ponte Jornalista Roberto Marinho (Estaiada).

No sentido Interlagos, 5,5 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo até a Ponte da Cidade Universitária.

06h54 – Um acidente envolvendo um motociclista deixa apenas uma faixa liberada na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Estaiada.

06h53 – Um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos, forma uma fila de 6 quilômetros de lentidão na Pìsta Marginal desde o quilômetros 219, no sentido São Paulo.

06h50 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e o viaduto Santa Ifigênia.

06h47 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 20 e 16 por excesso de veículos.

06h45 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre o acesso à rodobia Castelo Branco e a ponte da Cidade Universitária.

06h41 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 2,2 quilômetros de lentidão entre as pontes Ary Torres e Morumbi.

06h35 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida Giovanni Gronchi.

06h33 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 24 ao 19 e também do 13 ao 10.

06h30 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a ponte do Imigrante Nordestino e o Hospital Vila Maria.

06h28 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.