TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 28 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h02 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h00 – São Paulo tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h52 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem mais de seis quilômetros de congestionamento nas pistas expressa e local entre as pontes Casa Verde e Jânio Quadros.

19h45 – Radial Leste, sentido bairro, com 4,7 quilômetros de fila na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

19h42 – São Paulo tem 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre os viadutos Onze de Junho e Santa Generosa.

19h37 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, com 3,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida Jacob Salvador Zveibil e Taboão.

19h20 – Viaduto do Chá está liberado depois de manifestação de professores do ensino público.

19h19 – São Paulo tem 126 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h18 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre as avenidas Roberto Marinho e Eusébio Matoso.

19h15 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 10,4 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local entre as pontes Casa Verde e Aricanduva. Na pista central, o ponto mais congestionado é de 5,5 quilômetros entre as pontes Cristina Tomas e Jânio Quadros.

18h58 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre as avenidas João Carlos da Silva Borges e Alberto Augusto Alves.

18h46 – Neste momento, São Paulo tem 115 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, com 1,1 quilômetro de lentidão entre os viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro.

18h42 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem lentidão de 2,7 quilômetros entre o acesso da Avenida Rebouças e a Praça Oswaldo Cruz.

18h18 – Rodízio para veículos com placa de final 1 e 2 até as 20h.

18h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 3,5 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Pontes Ary Torres e a Avenida João Dias.

18h07 – São Paulo tem 97 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h00 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Casa Verde e Aricanduva. Na pista local, o ponto mais congestionado é de nove quilômetros entre as pontes Aricanduva e Rio Tamanduateí. Já na pista local, há retenção de 5,5 quilômetros entre as pontes Cristina Tomas e Jânio Quadros.

17h54 – Acidente deixa trânsito lento na Rodovia Anhanguera, sentido interior, em Osasco. Congestionamento entre os quilômetros 14 e 20.

17h49 – São Paulo tem neste momento 89 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h37 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem 2,6 quilômetros de retenção entre a avenidas Doutor Arnaldo e Pedroso de Morais.

17h35 – Avenida Ibirapuera também com 2,9 quilômetros de lentidão no sentido bairro entre a Rua Douro e a Avenida dos Bandeirantes.

17h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de congestionamento entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

17h29 – Radial Leste, sentido bairro, com 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

17h27 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h53 – Marginal do Pinheiros, em direção a Interlagos, soma mais de 6 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Ponte Transamérica até 1,9 quilômetros depois da Ponte Engenheiro Ari Torres.

16h50 – São Paulo tem neste momento 62 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h48 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, acumula 3,2 quilômetros de lentidão na via expressa, entre as pontes do Rio Tamanduateí até a da Vila Guilherme.

16h46 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do quilômetro 262 ao 267, sentido Cubatão (SP).

16h43 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta segunda-feira, 28. Neste momento, uma manifestação de funcionários municipais interdita os dois sentidos do Viaduto do Chá em frente à Prefeitura de São Paulo.

11h15 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta segunda-feira, 28. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

11h12 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, está liberada após acidente na altura do quilômetro 12. Duas faixas haviam sido bloqueadas depois de um veículo capotar na rodovia.

11h07 – São Paulo tem 47 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h06 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. Motorista encontra filas do quilômetro 14 até o 10.

10h58 – Um carro capotou após bater na barreira de concreto da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, na altura do quilômetro 12. Uma ambulância está no local, mas ainda não há informações sobre vítimas.

Duas faixas da esquerda estão bloqueadas e há um quilômetro de lentidão como reflexo do acidente, entre o 11 e o 12.

10h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem cinco quilômetros de lentidão entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

10h28 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento em Osasco, do 16 ao 13.

10h23 – Tombamento de caminhão bloqueia completamente duas faixa esquerda da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, na altura do quilômetro 262, em Cubatão. Tráfego flui pelo acostamento e não há registro de lentidão no local. Não houve vítimas no acidente.

10h18 – Neste momento, Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, é a via com maior lentidão entre as monitoradas pela CET. Há sete quilômetros de filas na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Freguesia do Ó.

10h16 – São Paulo tem, neste momento, 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h14 – A leitora do Estadão Alyssa Rozenbaum nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, o registro de fumaça na Rua Sarapuí, na Mooca, zona oeste de São Paulo.

Os Bombeiros não confirmam ocorrência de incêndio no local.

Foto: Alyssa Rozenbaum/Estadão

09h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

09h50 – Trânsito melhora um pouco na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, e agora pista expressa registra sete quilômetros de lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

09h43 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 2,3 quilômetros de retenção a partir da Rua Lacedemônia.

09h36 – Radial Leste, sentido centro, está liberada após acidente próximo à Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes. Mais cedo, carro e moto bateram no local e faixa da esquerda foi bloqueada.

09h30 – Avenida Eusébio Matoso, sentido centro, está liberada em relação ao acidente após a Ponte Eusébio Matoso.

09h29 – Faixa esquerda da Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, está interditada para obras de conservação, entre os quilômetros 73 e 74. A previsão é que a via seja liberada ao meio-dia.

09h26 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem nove quilômetros de lentidão entre as Pontes Interlagos e do Morumbi, nas pistas expressa e local.

Já no sentido Interlagos, há 3,7 quilômetros de filas em dois trechos da pista expressa: entre as Pontes Cidade Universitária e Cidade Jardim e da Ponte Nova do Morumbi à Transamérica.

09h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 4,5 quilômetros de retenção entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Tutoia. Já no sentido Aeroporto, há quatro quilômetros de filas entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h13 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de congestionamento entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

09h11 – Radial Leste, sentido centro, tem dois trechos de lentidão: da Estação Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio, na pista central (4,8 quilômetros), e do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, na expressa (4,6 quilômetros).

09h09 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem dez quilômetros de lentidão, do 21 ao 11. Na direção do interior, tráfego segue normalmente.

09h07 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

09h03 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 9,5 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Limão.

09h00 – São Paulo tem, neste momento, 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h44 – Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente no sentido Rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte Morumbi. A lentidão é de 5,6 quilômetros na pista expressa da via, até a Ponte Cidade Universitária.

08h25 – Marginal do Tietê chega a 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Julio de Mesquita Neto.

08h13 – Houve acidente na Avenida Interlagos, sentido bairro, próximo à rua Assur, na zona sul da cidade.

08h10 – Linha 2 – Verde do Metrô, que teve velocidade reduzida às 7h52 por falha em equipamento, passa por normalização no momento.

08h10 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

08h04 – São Paulo tem 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h59 – Trânsito complica na pista expressa da Marginal do Tietê, que já soma 8,2 quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Julio de Mesquita Neto.

07h58 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de retenção na soma de dois trechos: do quilômetro 22 ao 17 e do 14 ao 10.

07h54 – Paralisação de motoristas e cobradores da empresa de transportes Via Sul chega ao fim. Os ônibus começaram a circular novamente por volta das 7h45 desta segunda-feira, 28, em São Paulo.

07h51 – Colisão entre carro e moto interdita a faixa da esquerda na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte do Morumbi. Uma pessoa ficou ferida e o resgate está no local.

O acidente provoca mais de cinco quilômetros de lentidão, entre as Pontes Transamérica e do Morumbi.

07h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos. Lentidão vai do quilômetro 218 até o 225.

07h49 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem quatro quilômetros de congestionamento em Osasco, do 19 ao 15.

07h38 – São Paulo tem 98 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h21 – São Paulo tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h09 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, pista expressa, do quilômetro 107 ao 104.

07h08 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 16 ao 13.

07h07 – São Paulo tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros congestionados da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

06h55 – São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h39 – Radial Leste tem 4,8 quilômetros de lentidão de 440 metros após o Metrô Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h38 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Freguesia do Ó.

06h29 – Radial Leste, sentido centro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio.

06h28 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros congestionados desde a rua Rupiara.

06h08 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 13 ao 10.

06h03 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 221 ao 225 na pista marginal.

05h54 – Desde às 4h, a SP Trans acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) para levar às ruas um total de 137 carros para 20 linhas – menos de metade da operação da Via Sul, que trabalha com 318 veículos em 31 linhas. A SP Trans ainda não divulga quantos passageiros foram afetados.

05h45 – Cerca de 200 funcionários da Via Sul, que opera 318 linhas de ônibus da região sul da capital, fazem paralisação em frente à garagem da empresa, na Avenida do Cursino, 5797, no Sacomã. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados e horas extras, informou a Polícia Militar. Os principais terminais atendidos pela Via Sul são: Sacomã, Parque Dom Pedro II, Sapopemba e Vila Prudente.

04h08 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito da capital, nas principais rodovias e o funcionamento dos metrôs, ônibus e trens da cidade.