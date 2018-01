TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 3 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

09h05 – O Eixo Norte-Sul tem lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna, segundo a CET.

08h54 – Raposo Tavares: lentidão do km 15 ao 10, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

08h53 – Em Moema, na zona sul, ônibus quebrado na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, junto à Rua Inhambu.

08h45 – A Marginal Pinheiros tem 9,3 km de lentidão desde o Cebolão até a Ponte Cidade Jardim, no sentido da Castello Branco até a Interlagos.

08h40 – Rodovia Rio-Santos tem tráfego normal nos dois sentidos em São Paulo. Tempo instável e boa visibilidade, informa o DER-SP.

08h30 – A cidade de São Paulo tem no momento 69 km de lentidão, ou 8% do total de 868 km monitorados pela CET. De acordo com os dados da CET, o trânsito na cidade dentro da média. Houve melhora em relação ao início da amanhã.

08h11 – Rodovia Ayrton Senna tem 12 km de lentidão no sentido São Paulo, desde o km 23 ao km 11, na região de Guarulhos e no Parque Ecológico do Tietê. Dificuldade para quem vem para São Paulo do leste do estado, como, por exemplo, Mogi das Cruzes. E, para complicar ainda mais, é muito intenso o trânsito na Marginal Tietê: vem desde o Viaduto do Imigrante Nordestino, na zona leste, até a Ponte da Vila Guilherme.

08h05 – Mais de 10 km de lentidão na Ayrton Senna no sentido São Paulo.

07h59 – O corredor viário que concentra os mais longos trechos de lentidão na cidade é a Marginal Tietê no sentido Castelo Branco — sozinho, o eixo tem 15,5 km de lentidão, o que corresponde a 26% do total verificado na cidade neste momento.

07h46 – Rodovia Castello Branco tem lentidão de 7 km no sentido São Paulo, do km 32 ao 25, na região de Barueri e na chegada à capital.

07h46 – 64 km de lentidão em São Paulo, de acordo com os radares da CET.

07h37 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes-Marginal Pinheiros, tem lentidão de 5 km, desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

07h33 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 19 no sentido São Paulo.

07h30 – A Radial Leste tem 10 km de lentidão no sentido centro, somando os trechos da Praça Divinolândia até o Viaduto Conselheiro Carrão (5,4 km) e do Viaduto Pires do Rio até a Avenida do Estado (4,5 km). O tráfego na via, comumente congestionado nas manhãs pelo alto fluxo de carros que vêm da zona leste ao centro de São Paulo, está mais dificultado devido a um acidente que aconteceu no início da manhã.

07h28 – A Rodovia Raposo Tavares tem lentidão do km 29 ao 19 e do km 15 ao 10, no sentido São Paulo, devido a excesso de veículos.

07h20 – A volta para São Paulo nos feriados causa concentração de carros nas rodovias. Uma das que apresentam lentidão é a Rodovia Imigrantes, com tráfego intenso na chegada à São Paulo do Km 16 ao 11.

07h18 – No Rodoanel, trecho oeste, a pista expressa no sentido Bandeirantes tem lentidão do km 21 ao km 16.

07h17 – A Marginal Tietê tem 7 km de lentidão em direção da Rodovia Castelo Branco, desde a altura da Ponte da Freguesia do Ó.

07h13 – No momento, chega a 49 km a lentidão na cidade de São Paulo, segundo a CET.

06h58 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido São Paulo em alguns pontos de um trecho que vai do km 206 ao km 231. Não são 25 km de congestionamentos, mas há pontos de lentidão do km 206 a ao 210; do km 219 ao 225; do km 227 ao 228; e do km 230 ao 231.

06h51 – A cidade tem no momento 25 km de congestionamento de acordo com o mapeamento da CET. A Radial Leste é a avenida que concentra maior lentidão no momento: mais de 5 km de filas no sentido centro.

06h17 – Uma faixa da Avenida Brigadeiro Luís Antônio está interditada desde ontem, na altura do número 2.500, próximo à Alameda Fernão Cardim, sentido bairro. Ontem, ouve um incidente durante obras de uma companhia, que perfurou a tubulação da rede de gás. A CET recomenda que evitem a rua.

06h17 – Bom dia.