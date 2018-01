TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h03 – A Ponte Ary Torres tem 1,2 km de morosidade da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

19h41 – A Avenida Pacaembu tem 2,1 km de lentidão, sentido Marginal, da Veiga Filho até a Porto Carreiro.

19h35 – A cidade tem 62 km de congestionamento.

19h22 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h17 – A Radial Leste tem 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h08 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h – A pista central da Marginal do Tietê tem 7,3 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Velha Fepasa.

18h55 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h45 – A via Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre o km 22 e km 10 e no sentido Capital, do km 20 ao km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal em ambos os sentidos. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

18h38 – A pista local da Marginal do Tietê tem 8,8 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Velha Fepasa.

18h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h26 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,9 km de engarrafamento, sentido Barra Funda, da Ponte do Piqueri até a Pedro Corazza.

18h19 – A Avenida Interlagos tem 6 km de congestionamento, sentido bairro, da Beltis até a Avenida Senador Teotônio Vilela.

18h14 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

18h12 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 2,3 km de trânsito ruim da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Cunha Gago.

18h10 – A capital tem 99 km de congestionamento. A zona sul tem 27 km desse total, seguida pela zona oeste com 25 km.

18h04 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de trânsito complicado, sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até a Rua Augusta.

17h54 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedroso de Morais.

17h47 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h41 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h38 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,5 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, do Rio Tamanduateí até a Ponte do Piqueri.

17h27 – A Avenida do Estado tem 1 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até o Largo do Pari.

17h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h13 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Avenida dos Estados Unidos.

17h08 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h – A cidade tem 52 km de vias congestionadas.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Complexo Viário João Jorge Saad.

16h30 – A Radial Leste tem 2,2 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Brasil até a Avenida Álvaro Ramos.

16h22 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Ana Cintra.

16h02 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado. São Paulo com 20 km de filas.

15h28 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com tráfego intenso entre a Rua Ramalho até Praça Franklin Roosevelt.

15h11 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, com tráfego intenso de veículos entre a Ponte Eusébio Matoso até a Rua Tucumã.

15h02 – Lentidão na Avenida Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, entre a Rua da Consolação e a Avenida Matarazzo.

14h30 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Rua Pari até a Vinte e Cinco de Março. São Paulo com 4 km de filas.

13h56 – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal em ambos os sentidos.

13h09 – Lentidão do km 46 ao km 48, devido carreta quebrada no Km 48 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, altura de São Bernardo do Campo. A faixa da direita está interditada.

13h – Três faixas da esquerda da Marginal do Pinheiros estão interditadas na região da Ponte do Jaguaré, em função de um acidente entre uma moto e um carro. Segundo a CET, há duas vítimas sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros. A lentidão é por aproximação.

12h11 – Avenida dos Bandeirantes, com 4 km de filas sentido Marginal Pinheiros, entre o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

11h34 – Avenida Paulista, tem tráfego intenso no sentido Consolação, nas proximidades do acesso para a Avenida Doutor Arnaldo.

11h18 – Lentidão na Rua Cardeal Arcoverde, entre a Rua Cunha Gago até a Avenida Doutor Arnaldo.

10h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito lento entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Amaro.

10h30 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre a ponte Atílio Fontana até 1,5 km depois da Freguesia do Ó.

10h20 – Tráfego normalizado nas rodovias Anchieta e Imigrantes. Segundoa Ecovias, sistema tem fluxo bom em todo o trecho de concessão.

10h04 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre a ponte do Piqueri e a rodovia Castelo Branco.

9h58 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro. São Paulo com 86 km de filas.

9h39 – São Paulo com 104 km de lentidão. Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a ponte Eusébio Matoso tem 7 km de trânsito lento.

9h18 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito intenso da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária

8h43 – Rodovia Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo do km 16 ao km 12 ; Rodovia Anchieta tem trânsito lento do km 20 ao mm 18 e do km 15 ao km 10, por excesso de veículos.

8h28 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte da Casa Verde.

8h17 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem lentidão do viaduto Guadalajara até a avenida 23 de Maio.

8h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, agora com 4 km de trânsito lento, do viaduto Aliomar Baleeiro até alameda Maracatins.

7h48 – São Paulo com 79 km de trânsito lento. Corredor Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido aeroporto, com 7,2 km de vias congestionadas.

7h32 – Ponte dos Remédios totalmente liberada pela CET em ambos os sentidos, com montagem da faixa reversível no sentido São Paulo, das 6h às 9h.

6h33 – A Rodovia Regis Bittencourt está parcialmente interditada, no sentido São Paulo, por causa de um acidente no km 338. Duas faixas estão bloqueadas, mas um desvio pela pista contrária foi montado. De acordo com a concessionária Autopista, o motorista encontra 500 metros de lentidão no local do acidente.

6h40 – Um acidente interdita uma faixa da Avenida Ermano Marchetti, no acesso à Marginal Tietê, pela Ponte do Piqueri.