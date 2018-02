TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h40 – São Paulo tem 6 km de filas. A via com maior lentidão é a Marginal do Pinheiros que registra 3 km de congestionamento no sentido Interlagos. O tráfego intenso é reflexo de um acidente que aconteceu na altura da Ponte Ary Torres entre quatro veículos.

20h30 – Trânsito segue lento pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, entre o km 292 e km 288, devido excesso de veículos. O restante das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema de subida 2X8.

20h24 – Tráfego sem pontos de paradas na Rodovia Carvalho Pinto, na chegada à capital.

20h06 – Acidente entre quatro carros deixa duas pessoas feridas na pista expressa da Marginal do Pinheiros, após a Ponte Ary Torres. O acidente aconteceu no sentido Interlagos. Três faixas da via estão interditadas. A recomendação da CET é que o motorista que deseja seguir em direção à Interlagos utilize a pista local.

20h01 – Um engavetamento envolvendo cinco veículos interditou uma faixa da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. A colisão aconteceu na altura do km 220, na pista marginal da rodovia. Nenhuma pessoa ficou ferida e a faixa foi desbloqueada às 19h. O tráfego é intenso, mas sem pontos de parada, nos dois sentidos da Rodovia Dutra.

20h – Rodovia Carvalho Pinto, em direção à capital, o movimento é intenso, mas sem pontos de parada, principalmente na região de Jacareí. Em direção ao Interior, as condições de tráfego são boas.

Na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento é normal.

19h52 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 555 e o km 550, na região de Barra do Turvo. O congestionamento é reflexo de um acidente envolvendo um caminhão que restringiu o tráfego em uma das faixas no km 550. O veículo já foi removido e não há mais restrições. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão nesta noite.

19h50 – Continua lentidão na Rodovia Ayrton Senna, no sentido SP, por excesso de veículos. As filas estão concentradas entre o km 57 e o km 50.

19h48 – Aumenta o tráfego de veículos na capital. A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa, entre a Ponte do Morumbi até 278m depois da Ponte Cidade Jardim.

19h35 – Rodovia Carvalho Pinto tem tráfego intenso, no sentido capital paulista, na região de Jacareí. Já o sentido interior tem o movimento normal.

19h33 – Trânsito intenso, mas sem pontos de parada, no planalto da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, devido excesso de veículos.

19h11 – Tráfego normalizado na saída da Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes.

19h10 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão na pista Sul, sentido capital paulista, devido ao excesso de veículos. As retenções são encontradas nos trechos entre o km 7 e o km 60, regiões de Vargem e Mairiporã, e entre o km 493 e o km 495,5, em Betim. O outro sentido da rodovia, na pista norte, tem congestionamento entre o km 481,1 e o km 477,2, na região de Contagem.

18h54 – Colisão entre dois carros interdita uma faixa da Rua Maranhão, na região da Consolação, centro de São Paulo. A interdição está no sentido Bairro da via, antes da Rua Sabará. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida no Hospital Samaritano.

18h51 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 554 e o km 550, na região de Barra do Turvo, reflexo de um acidente envolvendo um caminhão que restringiu o tráfego em uma das faixas no km 550. O veículo já foi removido e não há mais restrições.

18h50 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, segue com tráfego lento em dois pontos da concessão. Entre o km 57 e o km 53 e entre o km 34 e o km 28, por excesso de veículos.

18h31 – Excesso de veículos causa alguns pontos de lentidão no sentido São Paulo no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Pela Rodovia dos Imigrantes o tráfego é lento entre o km 70 e km 67. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega o motorista reduz a velocidade entre o km 292 e km 288. O movimento é lento na Rodovia Cônego Domênico entre o km 267 e km 270.

18h25 – Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, com 1,5 km de excesso de veículos entre a Avenida Odilon Pires e a Avenida Itaquera.

18h05 – Aumenta lentidão nas principais vias da capital, que registra 4 km de filas neste início de noite. O pior ponto neste momento é a Avenida Interlagos, sentido bairro. Há trânsito entre a Rua Yervant Kissajikian e a Avenida Pedro Chaves.

17h50 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, sem pontos de parada, do km 50 ao 48 (região de Mogi das Cruzes), sentido São Paulo. À frente, entre o km 32 e 28, o tráfego é lento, devido ao excesso de veículos. A visibilidade é boa em toda a rodovia.

17h48 – Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 292 ao km 288, sentido São Paulo, devido excesso de veículos.

17h45 – Rodovia dos Imigrantes tem trânsito lento do km 70 ao km 67, na saída de Praia Grande, devido excesso de veículos.

17h44 – Lentidão de 3 km de Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 267 ao km 270, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

17h40 – Avenida Interlagos, sentido Bairro, tem excesso de veículos entre a Rua Yervant Kissajikian e a Avenida Pedro Chaves.

17h26 – Um acidente causa lentidão também na Rodovia Régis Bittencourt, sentido capital. Uma carreta e um carro de passeio bateram na altura do km 283 e uma faixa ficou bloqueada por 1hora e 20 minutos, sendo liberada às 16h20, de acordo com a concessionária que administra a via, Autopista. Com o desbloqueio da região do acidente, toda a rodovia tem tráfego normal e sem paradas, afirma a concessionária.

17h12 – Por volta das 15h uma moto e um carro colidiram na altura do km 38 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, na altura de Cajamar. O motociclista morreu no local e três pessoas ficaram levemente feridas. O acidente continuava bloqueando a faixa da direita da via por volta das 16h30. A lentidão registrada ocupava 6 km da via, informa a Polícia Rodoviária Estadual que atendeu à ocorrência.

16h55 – Há pontos de paradas na Rodovia Ayrton Senna do km 50 ao km 48, na altura de Mogi das Cruzes, sentido São Paulo. Em direção ao interior e na Rodovia Carvalho Pinto, as condições de tráfego são boas. Na Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

16h18 – Rodovia Rio-Santos tem lentidão no trecho da região de Riviera de São Lourenço. Restante da rodovia tem tráfego tranquilo em ambos os sentidos.

16h05 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 287 e o km 283, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo de um acidente no km 283 envolvendo um automóvel e um caminhão que restringiu o tráfego em uma das faixas. Não há mais restrições.

16h04 – Rua Itápolis, na região da Consolação, está interditada para obras nas galerias de águas pluviais. Os veículos provenientes da Rua Capivari, com destino à Praça Charles Miller, deverão realizar o desvio à direita na Rua Itápolis, seguir em frente na Rua Goiás, à esquerda na Rua Ceará, novamente à esquerda na Rua Alagoas, acessando assim a Praça Charles Miller.

16h03 – Avenida Queiroz Filho, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Apecatu e o início da Ponte do Jaguaré. A capital paulista tem 2 km de filas.

16h01 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego em ambos os sentidos. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

15h59 – Rodovia dos Tamoios, sentido São José dos Campos, tem tráfego intenso em toda sua extensão, mas não há pontos de parada, de acordo com a concessionária que administa a via.

15h43 – Lentidão na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 38, em função de um acidente entre uma moto e um veículo de passeio. O motoqueiro faleceu no local e não há informações sobre vítimas no carro. A faixa da direita está interditada.

15h29 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no litoral paulista, também tem tráfego intenso de veículos, mas o fluxo é bom, sem paradas.

15h15 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego intenso entre Campos do Jordão e Taubaté. O excesso de veículos está no sentido Taubaté, mas não há pontos de parada. Há boa visibilidade na rodovia.

15h09 – Sistema Anchieta/Imigrantes opera em esquema de subida 2X8 com boas condições de tráfego. A subida da serra é feita pela pista norte e pista sul da Rodovia dos Imigrantes e também pela pista norte da Rodovia Anchieta, enquanto a descida e feita pela pista sul da via Anchieta.

Na última hora, 1.771 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes e 5.001 subiram a serra. Desde as 0h de quinta-feira (06), foi registrada a passagem de mais de 226 mil veículos sentido litoral e 170 mil veículos sentido São Paulo.

15h06 – Rodovia Régis Bittencourt, tem tráfego livre nos dois sentidos e com boa visibilidade em todo o trecho da concessão.

15h03 – Trafego intenso na Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, entre o km 37 e o km 46, na altura de Atibaia. De acordo com a concessionária que administra a via a lentidão acontece por excesso de veículos. Nenhum acidente aconteceu nesta segunda-feira na rodovia.

14h54 – Capital paulista não tem trânsito neste momento. Principais ocorrências são faróis em amarelo intermitente ou apagados. São 15 faróis com falhas em toda São Paulo.

14h47 – Trânsito segue normal pelas Rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt.

14h45 – Segue em vigor operação subida na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes com trânsito normal em direção a São Paulo.

14h12 – Régis Bittencourt tem trânsito bom nos dois sentidos.

14h10 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro com trânsito intenso no sentido Taubaté, por conta de excesso de veículos.

14h07 – Rodovia dos Tamoios com tráfego intenso entre no sentido São José dos Campos, mas não ocorrências. 13,3 mil veículos devem retornar à capital paulista pela estrada até a meia-noite de hoje.

13h55 – Rodovia Fernão Dias parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte na altura do km 79, por causa de capotamento. Acidente não prejudica o trânsito, informa concessionária.

13h37 – Rodovias estaduais paulistas apresentam boas condições de tráfego, informa a Polícia Rodoviária Estadual. Expectativa é que Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, apresente tráfego mais intenso a partir das próximas horas.

12h35 – Rodovias estaduais paulistas que partem da capital têm boas condições de tráfego, com tempo encoberto mas boa visibilidade, informa o DER. Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, é a que possui trânsito mais intenso, mas tráfego flui sem dificuldades.

11h50 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento na altura do km 16 sentido São Paulo, no trecho de planalto, por conta de um acidente. Mais informações no telefone 0800 19 7878. Nos demais trechos, trânsito flui bem, segundo a Ecovias. Tempo de viagem entre Santos e São Paulo estimado em 36 minutos no momento.

11h23 – Rodízio de veículos está suspenso neste feriado na cidade de São Paulo. Nesta terça-feia, restrição funciona normalmente, para placas com final 3 e 4.

10h42 – Pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, o movimento é tranquilo e 12 mil veículos ainda devem retornar do feriado. Trânsito fica mais intenso a partir das 14h.

10h30 – Volta do litoral norte de São Paulo é tranquila pelas rodovias Tamoios, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz, informa o Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Movimento, porém, está aumentando e a recomendação é evitar retornar à capital entre as 14h e a 0h desta segunda-feia, 9. Para emergências ou informações, o telefone do DER é 0800 055 5510

9h54 – Marginal Tietê com 1,6 km de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, entre a Ponte do Piqueri e da Freguesia do Ó. No restante da cidade, não há congestionamentos.

9h35 – Rodovia Régis Bittencourt com tráfego lento em ambos os sentidos. Os pior período para viajar nesta segunda-feira é o horário das 16h às 22h. O telefone de atendimento é 0800 7090 116.

9h30 – Rodovia Presidente Dutra com tráfego bom nos dois sentidos no Estado de São Paulo, sem registro de ocorrências.

9h20 – Sistema Anchieta-Imigrantes com boas condições de tráfego em ambos os sentido, informa a Ecovias.