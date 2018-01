TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 7 de outubro

Está com problemas no trânsito nesta segunda-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h00 – Obrigada por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na noite desta segunda-feira, 7. Para mais informações sobre as manifestações acompanhe a nossa cobertura minuto a minuto.

21h54 – A CET recomenda que o motorista evite as regiões da Praça Ramos de Azevedo e Largo do Arouche, devido a manifestações.

21h44 – No momento, há 14 quilômetros de lentidão. A via mais congestionada é a Radial Leste, no sentido bairro, com filas entre o Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

21h27 – Manifestantes estão no Largo do Arouche.

21h16 – Na Capital, há 50 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Corredor Norte-Sul é a via mais congestionada com 5,6 quilômetros de filas, no sentido Santana, entre o Viaduto Pedroso e a República Árabe Síria.

21h03 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte Aricanduva.

20h45 – Corredor Norte-Sul tem 5,6 quilômetros de lentidão, no sentido Santana, entre o Viaduto Pedroso e a República Árabe Síria.

20h41 – Avenida Ipiranga continua bloqueada no cruzamento com a Praça da República. Há tumulto entre policiais e manifestantes na manifestação. Foto: Mateus Fagundes/ Estadão

20h29 – Cruzamento da Avenida Ipiranga com a Praça da República está bloqueado. Neste momento, há conflitos entre manifestantes e policiais. O motorista deve evitar a região. Acompanhe a cobertura minuto a minuto das manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

20h15 – Manifestantes estão na Praça da República próximo à Rua Sete de Abril. Acompanhe a cobertura minuto a minuto das manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

20h10 – Na capital, há 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida Washington Luis, sentido bairro, é a via mais congestionada com 5 quilômetros de filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

19h59 – Manifestação ocupa totalmente a Rua Amaral Gurgel, no sentido bairro, próximo à Rua da Consolação.

19h57 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 2,6 quilômetros de filas da Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz.

19h49 – Rua da Consolação tem 2,3 quilômetros de filas, no sentido centro, da Avenida Paulista até a Avenida Nove de Julho.

19h30 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 7, 1 quilômetros de filas da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro. 19h37 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral do quilômetro 37 ao 40.

19h10 – Na capital, há 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada com 10 quilômetros de filas da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Socorro. 19h20 – Manifestação bloqueia a Rua da Consolação, sentido centro, próximo a Rua Caio Prado.

19h01 – Manifestação bloqueia a Rua da Consolação, sentido centro, próximo à Rua Pedro Taques.

18h45- O sentido Centro da Rua Consolação foi bloqueado, na altura da estação Paulista, devido ao protesto.

18h36 – Segundo a CET, o motorista deve utilizar como alternativa as ruas Cincinato Braga e São Carlos do Pinhal, devido ao bloqueio feito por manifestantes na Avenida Paulista, sentido Consolação.

18h28 – Protesto bloqueia o sentido Consolação da Avenida Paulista, na altura da Rua Frei Caneca.

18h23 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte Casa Verde até Ponte Vila Guilherme.

18h22 – No Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, há lentidão do Viaduto Santa Generosa até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h12 – Na capital, há 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, sentido bairro, é a via mais congestionada com 8 quilômetros de filas do Viaduto Pires do Rio até a Praça Divinolândia.

18h11 – Retomamos a cobertura ao vivo do Trânsito em SP na noite desta segunda-feira, 7.

11h30 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h34 – Ayrton Senna tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

10h12 – Rua Luiz Migliano, no Morumbi, permanece totalmente bloqueada. Um protesto exigindo moradias fecha a via com barricadas. Manifestantes viraram um carro e colocaram fogo em caçambas. Em seguida, houve explosão do veículo.

10h00 – Capital tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com 17 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Jânio Quadros e a entrada da rodovia.

09h52 – Marginal do Tietê tem 17 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte Jânio Quadros e a entrada da rodovia.

09h33 – Rua Luiz Migliano, no Morumbi, permanece totalmente bloqueada.

09h09 – Dutra tem lentidão de dois quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h00 – Capital tem 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros – 9,4 quilômetros no sentido Interlagos, entre a ponte Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h49 – Rua Luiz Migliano, no Morumbi, permanece totalmente bloqueada. Um protesto exigindo moradias fecha a via com barricadas. Manifestantes viraram um carro e colocaram fogo em caçambas. Em seguida, houve explosão do veículo.

08h40 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego fluente.

08h30 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e a praça da Bandeira.

08h22 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

08h17 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Universitária.

08h09 – Rua Luiz Migliano, no Morumbi, permanece totalmente bloqueada. Um protesto exigindo moradias fecha a via com barricadas. Manifestantes viraram um carro e colocaram fogo em caçambas.

08h06 – Ayrton Senna tem onze quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h00 – Capital tem 53 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a avenida dos Bandeirantes. São 5,1 quilômetros de retenção entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

07h52 – Dutra tem lentidão de seis quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Reflexo de acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. Uma pessoa ficou ferida levemente. Não há faixas bloqueadas.

07h50 – Imigrantes tem faixa da esquerda liberada no quilômetro 50 do sentido São Paulo. Mais cedo, um acidente bloqueou a faixa.

07h47 – Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Guarujá entre os quilômetros 268 e 262. Reflexo de acidente. Não há faixa interditada.

07h42 – Bandeirantes tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

07h37 – Radial Leste tem lentidão de 4,5 quilômetros na pista expressa do sentido centro, entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

07h34 – Ayrton Senna tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h30 – Marginal do Tietê tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista local, entre as pontes Jânio Quadros e Cruzeiro do Sul.

07h25 – Castelo Branco tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, próximo a Barueri.

07h19 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

07h16 – Anchieta tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de São Bernardo do Campo.

07h12 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e 15 e 10, no sentido São Paulo.

07h10 – Dutra permanece com lentidão de cinco quilômetros na altura de Guarulhos. Reflexo de acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. Uma pessoa ficou ferida levemente. Não há faixas bloqueadas.

07h07 – Rua Luiz Migliano, no Morumbi, está totalmente bloqueada. Um protesto com barricadas fecha a via.

07h00 – Capital tem 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas. A de maior congestionamento é a Radial Leste – oito quilômetros no trecho entre a rua Divinolândia e o viaduto Alberto Badra.

06h54 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego fluente.

06h51 – Imigrantes tem faixa da esquerda bloqueada no quilômetro 50 do sentido São Paulo. Reflexo de acidente.

06h47 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a avenida do Estado e a praça da Bandeira.

06h41 – Radial Leste tem lentidão de 4,5 quilômetros entre a rua Divinolândia e o viaduto Alberto Badra.

08h38 – Castelo Branco tem tráfego fluente nos dois sentidos.

06h34 – Dutra tem lentidão de cinco quilômetros na altura de Guarulhos. Reflexo de acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio. Uma pessoa ficou ferida levemente. Não há faixas bloqueadas.

06h30 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 26 e 22 e 18 e 11.