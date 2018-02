TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h18 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem tráfego intenso no sentido Ayrton Senna entre a Ponte Azurita e a Ponte da Casa Verde.

17h06 – Avenida Vinte e Três de Maio é a via com maior lentidão na capital neste momento. Segundo a CET, a via tem tráfego intenso no sentido aeroporto entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Pedroso. Já o sentido Santana registra morosidade entre a Ponte da Bandeira até a Avenida Euclides Figueiredo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16h57 – Operação comboio segue em vigor desde às 13h na Rodovia Anchieta e desde às 16h na Rodovia dos Imigrantes sentido litoral. A operação acontece devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31 e do km 32.

16h43 – Há dois quilômetros de lentidão na pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, do km 660 ao km 662, na região de Oliveira (MG), devido a obras de fresagem que bloqueiam a faixa 2 neste local. O tráfego flui pela faixa 1.

16h34 – Acidente entre um carro e um caminhão aconteceu na altura da Ponte das Bandeiras, na Marginal do Tietê, sentido Anhanguera. Os bombeiros foram acionados.

16h32 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 2,1 km de filas entre o Viaduto Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

15h05 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Santo Amaro.

14h32 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, tem tráfego intenso entre o Viaduto João Jorge Saad Cebolinha e o Viaduto Indianópolis.

14h15 – Avenida do Estado vai lenta no sentido Santana da Rua São Caetano até a Rua Trinta e Um de Março. Cidade tem 10 km de lentidão.

13h55 – São Paulo segue com 11 km de filas nas principais vias da capital. A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h43 – Implantada operação comboio na Rodovia Anchieta sentido litoral, devido a baixa visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do Km 31.

13h41 – Lentidão na Avenida do Estado, deixa 1,9 km congestionado no sentido Santana. O tráfego está intenso entre a Rua Caetano até a Rua Trinta e Um de Março.

13h10 – Acidente na Praça João Mendes, sentido único, interdita duas faixas junto ao Largo Sete de Setembro. Lentidão por aproximação.

12h49 – Marginal do Tietê com 1,6 km de lentidão na pista local sentido Castelo Branco, da Rua Massinet Sorcinelli até a Avenida Otto Baumgart.

12h41 – Avenida Salim Farah Maluf com lentidão no sentido da Vila Prudente entre a Rua Demétrio Ribeiro e a Avenida Celso Garcia.

12h28 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello com 2,2 km de morosidade do Viaduto Grande São Paulo à Avenida Salim Farah Maluf.

12h20 – Rodovia Castelo Branco com 6 km de congestionamento pela pista expressa na chegada à capital. Pista local tem 5 km de lentidão.

12h12 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello com 2,2 km de filas no sentido Centro, entre a Avenida Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

11h56 – Depois de registrar até 10 km de lentidão no começo da manhã, o Rodoanel Oeste tem tráfego normal no momento nos dois sentidos.

11h48 – Avenida do Estado com lentidão no sentido Santana em dois pontos: entre as ruas São Caetano e Trinta e Um de Março; entre a Rua São Caetano e a Praça Alberto Lion. Fila nos trechos soma 3,8 km. Avenidas D. Pedro I e Presidente Wilson são alternativas.

11h30 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 3,4 km de lentidão entre as ruas Euclides de Figueiredo e Aratãs o sentido Santana.

10h59 –Avenida dos Bandeirantes sentido Marginal do Pinheiros com 5,1 km de lentidão entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h48 – Corredor norte-sul ruim no sentido Santana, com 3km de retenção.

10h40 – Marginal do Pinheiros lenta na pista expressa, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Rodovia Castelo Branco. Avenida Washington Luis congestionada no sentido centro entre a Avenida Água Espraiada e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h19 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido São Paulo, entre os viadutos

Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h18 – Marginal do Pinheiros, pista expressa, com 7,4 km de lentidão no sentido Interlagos, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rodovia Castelo Branco.

9h46 – Rodovia Presidente Dutra lenta na pista local, em Guarulhos, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 219 e 225, por excesso de veículos.

9h43 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Santo Amaro e o Dante Delmanto. Corredor norte-sul lento no sentido aeroporto por 4 km a partir do Túnel Ayrton Senna.

9h33 – Marginal do Pinheiros é via mais congestionada da cidade, com 10,2 km de fila na pista expressa no sentido da Interlagos. Lentidão vai da Ponte Ary Torres até a Rodovia Castelo Branco.

9h29 – Rodovia dos Bandeirantes com trânsito lento na chegada a São Paulo entre os kms 16 e 13, por conta do congestionamento nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

9h10 – Corredor das avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato vai lento no sentido centro da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Jorge João Saad.

9h08 – Rodoanel Oeste continua com lentidão entre os quilôemetros 19 e 29 no sentido da Rodovia dos Bandeirantes, altura de Carapicuíba, por conta de um acidente entre cinco carros e um caminhão. Veículos já foram retirados, mas ainda há reflexos.

9h05 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 km de lenidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, entre as Pontes Cidade Jardim e do Jaguaré.

8h47 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em direção a São Paulo, do km 32 ao 26, na região de Itaquaquecetuba e Guarulhos, e do km 21 ao 15, entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido contrário, há lentidão do km 24 ao 25, também por excesso de veículos.

8h42 – Cidade tem 58 km de congestionamento. Avenida DoutorChucri Zaidan tem uma das faixas interditadas na altura do número 246, sentido Morumbi, devido à colisão entre ônibus e carro.

8h27 – Avenida Ibirapuera, sentido centro, vai devagar entre Moema e a Avenida dos Bandeirantes

8h24 – Avenida Professor Vicente Rao com lentidão no sentido Marginal do Pinheiros entre a Avenida Santo Amaro e a Rua Joviano Telles.

8h21 – Radial Leste vai lenta na pista expressa sentido centro entre o Viaduto Wandenkolk até a Estação Belém do Metrô. Marginal do Pinheiros congestionada na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, ente as Rua Americo Brasiliense e a Ponte Transamérica.

8h18 – Cidade tem 45 km de congestionamentos. Marginal do Pinheiros é via mais congestionada, com 6,5 km de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Jardim.

8h09 – Rodoanel Oeste continua com lentidão entre os quilôemetros 19 e 29 no sentido da Rodovia dos Bandeirantes por conta de um acidente. Veículos foram retirados e vias liberadas.

7h45 – Marginal do Pinheiros com 1,9 km de lentidão na pista expressa sentido Rodovia Castelo Branco entre a ruas Americo Brasiliense e a Rubens Gomes Bueno.

7h43 – Marginal do Tietê com lentidão na pista expressa no sentido Rodovia Castelo Branco entre a Ponte Jânio Quadros e o Hospital da Vila Maria.

7h41 – Avenida Santos Dumonnt vai lenta no sentido aeroporto entre a Praça da Bandeira e a Rua Ribeiro de Lima.

7h22 – Rodovia Castelo Branco tem 1 km de lentidão na chegada a São Paulo.

7h21- Rodoanel Oeste apresenta 9 km de lentidão no sentido Rodovia dos Bandeirantes, entre o km 19 e o km 29 , por conta de acidente. Veículos estão sendo removidos.

7h15 – Cidade tem 18 km de lentidão. Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, é vai devagar na pista local, entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte João Dias.