TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 8 de julho

Está com problemas no trânsito nesta véspera de feriado? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

20h44 – Capital tem 15 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h22 – Tráfego na Cônego Domênico Rangoni flui normalmente nos dois sentidos.

20h12 – Marginal Pinheiros tem lentidão de 11km na pista expressa sentido Interlagos, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Ponte Transamérica.

19h53 – Pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, já foi liberada em relação a acidente que bloqueou duas faixas.

19h44 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão, entre os quilômetros 266 e 270.

19h37 – Capital tem 118 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h18 – Marginal Pinheiros tem lentidão de 13 km na pista expressa sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte Transamérica.

19h05 – Dutra tem lentidão na altura de Taubaté por conta de acidente.

18h55 – Manifestação na Avenida Paulista se dispersou. Trânsito liberado.

18h50 – Ayrton Senna tem tráfego sem lentidão nos dois sentidos.

18h43 – Manifestação na Avenida Paulista ocupa duas faixas no sentido Paraíso, na altura da Rua Ministro Rocha Azevedo.

18h36 – Pista expressa da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna é a via mais congestionada no momento. São 9 km de lentidão entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Jânio Quadros.

18h28 – Capital tem 81 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h13 – Dutra registra excesso de veículos no sentido Rio de Janeiro na altura de Guarulhos. Há pequena lentidão.

18h06- Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de lentidão no sentido Imigrantes entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h56 – Raposo Tavares tem tráfego normal em ambos os sentidos.

17h53 – Castelo Branco tem pequena lentidão no sentido capital, na altura de Itapevi.

17h49 – Capital tem 60 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – Marginal Pinheiros tem 10 km de congestionamento na pista expressa, sentido Interlagos, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte do Socorro.

17h35 – Anhanguera não tem ocorrências de lentidão no momento.

17h30 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido interior. Um na entrada de Itaquá, no km 35, e entre os kms 18 e 23.

17h25 – Manifestação na Rua da Consolação ocupa duas faixas da esquerda no sentido bairro, próximo a Rua Dona Antônia de Queirós. O protesto tem cerca de 200 pessoas, exigindo melhores condições de trabalho para empregadas domésticas, segundo a CET.

17h15 – Dutra tem tráfego normal nos dois sentidos.

17h07 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão, entre os quilômetros 261 e 270.

17h05 – Marginal Tietê tem 6 km de congestionamento na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Limão e a Ponte Vila Guilherme.

13h35 – Principais vias da capital registram 12 km de lentidão no momento, segundo a CET.

13h16 – Acidente na Ponte da Casa Verde, sentido centro, ocupa duas faixas no começo da via, na zona norte da capital. São Paulo registra apenas 8 km de lentidão no momento, segundo a CET.

12h48 – Faixa da direita da pista local da Marginal Tietê, no sentido Interlagos, tem alguns pontos de lentidão por causa de ônibus.

12h42 – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego tem tráfego intenso, no sentido Guarujá, por causa do tempo instável e da neblina.

12h30 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, ainda registra lentidão entre o km 266 e o km 270.

12h22 – Acidente prejudica pista local na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, após Ponte da Vila Guilherme.

12h17 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro segue com tráfego intenso, no sentido Campos do Jordão.

12h08 – Total de congestionamento em São Paulo, segundo a CET, é de 11 km.

12h01 – Implantada a operação comboio, a partir da praça de pedágio da Rodovia Anchieta, no km 31, por causa da neblina.

11h56 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro registra um pouco de lentidão, no sentido Campos do Jordão, na altura do km 45, por causa do excesso de veículos.

11h52 – Principais vias da capital registram 9 km de congestionamento, de acordo com a CET.

11h47 – Rodovia Régis Bittencourt tem fluxo normal de veículos, nos sentidos São Paulo e Curitiba.

11h38 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, junto à Praça Carananduba, no Itaim Bibi.

11h34 – Trecho entre o km 266 e o km 270 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue lento, no sentido Cubatão, por causa do excesso de veículos.

11h28 – Depois de carreata de perueiros, tráfego é normal na Rodovia Anhanguera, nos dois sentidos. Veículos dos manifestantes seguiram pela Rodovia Washington Luís.

11h22 – Queda de árvore interdita a Avenida Jurubatuba, na altura do numero 192, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Subprefeitura já foi acionada para liberar o local.

11h13 – Registro de lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, do km 266 ao km 270.

11h06 – Rodovia Fernão Dias não registra lentidões nos sentidos São Paulo e Belo Horizonte.

11h01 – Via Dutra tem tráfego normal, nos sentidos Rio de Janeiro e São Paulo.

10h55 – Rodovia Raposo Tavares tem interdição de uma faixa na altura do km 18, no sentido São Paulo, por causa de obras.

10h43 – Protesto de perueiros causa congestionamento na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido interior, na região de Limeira, na altura do km 150. Grupo de 50 manifestantes ocupa a faixa da direita da via e veículos seguem pela outra faixa.

10h36 – Segundo a Ecovias, foi encerrada a operação comboio pela Rodovia Anchieta.

10h20 – Lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, do km 267 ao km 270, por causa do excesso de veículos.

10h08 – Avenida Vital Brasil liberada em relação acidente com carga, junto à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã.

10h03 – Segundo trecho da faixa exclusiva à direita para ônibus na Marginal Pinheiros será ativado a partir desta segunda. A faixa será implantada nas avenidas Alcides Sangirardi, Marginal Pinheiros e Major Sylvio de Magalhães Padilha, sentido Interlagos, da Ponte Engº Ary Torres até o acesso à Av. João Dias, com 5,8 km de extensão. A exclusividade do transporte coletivo na nova faixa valerá de segunda à, das 6h às 9h e das 17h às 20h e faz parte da Operação Dá Licença Ônibus.

9h54 – Quebra de rede na Praça Vilaboim, em Higienópolis, afeta a circulação dos trólebus no local.

9h52 – Bom fluxo de veículos nas principais rodovias que ligam a capital ao interior.

9h44 – Avenida Jacu-Pessêgo liberada em relação ao acidente próximo à Rua Das Boas Noites, sentido Mauá, em Itaquera.

9h34 – Rodízio de veículos está suspenso nas vias da capital na segunda e na terça-feira. Na volta do feriado municipal, o ideal é pegar estrada antes da tarde.

9h25 – Acidente com carga na Avenida Vital Brasil ocupa pistas no sentido bairro, junto à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã.

9h13 – Pista expressa da Rodovia Bandeirantes apresenta congestionamento no sentido capital, entre Caeiras e Jundiaí, na altura do km 15. Já há reflexos de lentidão nas marginais.

9h09 – Acidente complica tráfego na Rua Heitor Penteado, sentido bairro, próximo a Rua Sapetiba, em Perdizes.

9h01 – Atropelamento prejudica fluxo de veículos na Avenida Aricanduva com a Rua Antônio Lindouro da Silva, na Vila Matilde, zona leste da capital.

8h52 –Tombamento de caminhão complica trânsito na Avenida Vital Brasil, no Butantã, na altura do número 1.500. Duas viaturas já foram para o local. Na mesma via, um carro bateu em um poste na altura do número 90.

8h44 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta mais de 3 km de lentidão, no sentido Marginal, entre a Avenida do Miruna e a Avenida Santo Amaro.

8h26 – Tráfego lento na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital. Acidente prejudica fluxo de veículos na via, na região de Jundiaí, na altura do km 62.

8h24 – Marginal Tietê liberada em relação ao acidente, no sentido Castelo Branco, antes da Ponte Cruzeiro do Sul.

8h14 – Trânsito é calmo nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Anhanguera.

8h08 – A CET interditará a Avenida Doutor Luiz Ayres, sentido bairro, entre a Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado e o acesso ao Túnel Jornalista Odon Pereira para drenagem, até às 5h de quarta-feira. A obra faz parte do Polo Institucional Itaquera, na área onde é construído o novo estádio do Corinthians.

07h59 – Interferência na Avenida Almirante Delamare, no Sacomã, afeta a circulação dos ônibus na região da zona sul da capital.