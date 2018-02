TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h32 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, ocupa duas faixas.

20h20 – Acidente na Avenida Vinte e Quatro de Fevereiro bloqueia pista, ambos sentidos, próximo a Praça Francisco da Gama, na zona leste.

19h44 – Lentidão no sentido litoral da Rodovia Anchieta, trecho de planalto do km 10 ao km 20, por excesso de veículos.

19h33 – Tráfego lento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, do km 264 ao km 270, por excesso de veículos.

19h21 – Acidente na Avenida Dr. Francisco Mesquita, ocupa duas faixas, sentido São Caetano, junto à Rua Patriarca, na zona leste.

18h41 – Acidente no meio do túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello, ocupa uma faixa, sentido bairro, na zona oeste.

18h39 – Acidente na Avenida Antonio Estevão de Carvalho, ocupa uma faixa, sentido bairro, após Metrô Guilhermina-Esperança, na zona leste.

18h35 – Colisão entre carreta e moto no km 55 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, interdita faixa da direita e causa lentidão do km 51 ao 55.

18h30 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com lentidão da Rua Ana Cintra até Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h26 – São Paulo registra 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h58 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Caetano e a Rua Trinta e Um de Março.

15h52 – São Paulo com tráfego tranquilo. Capital tem 9 km de lentidão em suas principais vias.

15h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com excesso de veículos entre a Ponte Cidade Jardim até a via de Quintana.

15h07 – Túnel Tribunal de Justiça, sentido Marginal, registra congestionamento entre a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade até a Rua João Cachoeira.

15h06 – Há 1,5 km de filas na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

14h57 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello até a Avenida do Estado.

14h00 – Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo com 1,5 km de lentidão no sentido bairro entre a Rua Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h59 – Lentidão permanece do km 37 ao km 40 da Rodovia Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos.

13h54 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Rua do Pari e a Rua Trinta e Um de Março.

13h25 – Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde.

12h09 – Av. Brigadeiro Faria Lima liberada de interdição causada por acidente após a Rua Angelina Maffei Vita, no sentido Itaim Bibi.

12h02 – Marginal do Tietê segue com tráfego intenso em 7,2 km da via no sentido Ayrton Senna. O congestionamento está na pista expressa, entre a Ponte da De Vila Guilherme até a Ponte da Freguesia do Ó.

11h50 – Avenida Juscelino Kubitschek, com lentidão no sentido Ibirapuera, entre o Viaduto Santo Amaro até o Túnel Sebastião Camargo.

11h28 – Há 1,8 km de tráfego intenso na Avenida Washington Luís, sentido Centro. Congestionamento concentrado entre a Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h27 – Tráfego lento do km 39 ao km 40 da Rodovia Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

10h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4,6 km de filas entre o Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro. São Paulo segue com 23 km de filas.

9h58 – Marginal do Tietê com 7,3 km no sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a Ponte Aricanduva.

9h40 – Marginal do Pinheiros com 5,6 km de lentidão na pista expressa sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Cidade Universitária.

8h55 – Avenida Santo Amaro vai lenta no sentido bairro, com 2,9 km de lentidão entre as ruas Fernandes Moreira e Antonio José dos Santos.

8h21 – Cidade tem 17 km de lentidão. Túnel Ayrton Senna é pior via, com 1,7 km.

7h57 – Via Dutra lenta na altura de Guarulhos, sentido São Paulo, entre os kms 207 e 212, por excesso de veículos.

7h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros com lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Jabaquara.

7h27 – Ligação Leste-Oeste com 1,3 km de lentidão no sentido Lapa.

7h19 – Marginal do Tietê tem 1,1 km de morosidade no sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes Jânio Quadros e Tatuapé.

7h16 – Cidade tem 16 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão na pista local, entre a Rua Americo Brasiliense e Rubens Gomes Bueno.