TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira, 9 de setembro

21h37 – Acidente na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, ocupa duas faixas da pista local, próximo a Rua Wandenkolk.

21h26 – Avenida Jornalista Roberto Marinho foi liberada após passeata de moradores de comunidades da região. Eles reivindicavam melhora nas condições de moradia. A manifestação começou às 19h30 e reuniu 200 pessoas.

20h51 – Trânsito normalizado na Rodovia Cônego Domenico Rangoni. Mais cedo, o excesso de veículos provocou congestionamentos na via.

20h42 – Manifestação bloqueia o cruzamento das avenidas Jornalista Roberto Marinho e Santo Amaro. Moradores de comunidades da região reivindicam melhorias nas condições de habitação.

20h16 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 6,2 quilômetros de congestionamento entre as Pontes Casa Verde e Jânio Quadros e é a via com maior lentidão na capital.

20h13 – O tráfego é lento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, entre os quilômetros 268 ao km 270.

20h11 – São Paulo registra 68 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h03 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, há lentidão por excesso de veículos na pista marginal entre os quilômetros 229 e 226.

19h40 – São Paulo tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h25 – A Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 6,2 quilômetros de lentidão entre a Pontes da Casa Verde e Jânio Quadros e é a via com maior trânsito na capital.

19h22 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 26 ao 23, no sentido São Paulo. Já no sentido Cotia, há congestionamento entre os quilômetros 10 e 23.

19h18 – A Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem seis quilômetros de congestionamento entre as Pontes Ary Torres e Transamérica.

19h16 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento na pista marginal, sentido interior, entre os quilômetros 20 e 24.

19h08 – Acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro. O tráfego é lento na pista expressa entre os quilômetros 208 e 210.

19h02 – São Paulo tem 117 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h58 – A Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 29 ao 19, sentido São Paulo, devido excesso de veículos.

18h57 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento no acesso aos bairros de São Bernardo do Campo, no sentido litoral, entre os quilômetros 13 e 22. Já a Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal do sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 228 e 226. A causa é o excesso de veículos na via.

18h50 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, há tráfego lento por excesso de veículos na pista expressa entre os quilômetros 225 e 223 e na pista marginal entre os quilômetros 224 e 223.

18h46 – Faixa da direita liberada na descida de serra pela Anchieta, no quilômetro 53.

18h44 – Lentidão Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, do quilômetro 265 ao 270.

18h30 – São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h28 – Incêndio em 6 barracos na Rua Raio de Luz, em Osasco, foi extinto pelo Corpo de Bombeiros. Não há vítimas.

18h27 – A pista local da Marginal do Pinheiros no sentido Castelo Branco também tem congestionamento da Ponte Estaiada até a Ponte Eusébio Matoso.

18h19 – Já o sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros tem lentidão na pista expressa da Ponte Estaiada até a Rua Tucumã.

18h18 – A pista expressa do sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, também tem lentidão. Foco do trânsito acontece da Ponte Estaiada até a Ponte Transamérica.

18h16 – As pistas local e expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, apresentam lentidão do Rio Tamanduateí até a Ponte Jânio Quadros.

18h14 – No sentido Cotia, a Rodovia Raposo Tavares foi liberada em relação ao acidente no quilômetro 20, mas tráfego permanece lento a partir do quilômetro 12.

18h12 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 29 ao 23, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

18h10 – Motoristas na Ligação Leste-Oeste/Radial leste, sentido Penha, enfrentam trânsito do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h09 – No sentido Santana do Eixo Norte-Sul há lentidão da rua São Joaquim até a Avenida do Estado. Já no sentido aeroporto, o congestionamento se estende do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto República Árabe-Síria.

18h06 – São Paulo tem 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h58 – Marginal do Tietê tem 11 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Nova Fepasa.

17h52 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão na serra, do quilômetro 50 ao 53.

17h50 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê ocupa duas faixas do sentido Castelo Branco, antes Ponte Velha Fepasa no Piqueri.

17h40 – A Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente próximo à Ponte do Jaguaré, no sentido Castelo Branco.

17h34 – Avenida Dona Belmira Marin liberada em relação à manifestação do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), próximo à Avenida Grande São Paulo.

17h28 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, está com a faixa da direita bloqueada no quilômetro 53 por causa de uma colisão entre duas carretas, o que causa lentidão desde o quilômetro 50.

17h22 – Cresce para 6,1 quilômetros a lentidão no sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê. Foco do congestionamento está entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Velha Fepasa. Da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Nova Fepasa, pista central, há lentidão de 6 quilômetros.

17h11 – São Paulo tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h58 – Em Osasco, seis barracos pegam fogo na rua Raio de Luz, próximo ao número 10. O Corpo de Bombeiros enviou onze viaturas que combatem incêndio intenso no local. Segundo os bombeiros, não há vítimas.

16h54 – No sentido São Paulo, a Rodovia Raposo Tavares tem Tráfego lento do quilômetro 25 ao 23 devido excesso de veículos no trevo da Granja Viana.

16h52 – Excesso de veículos causa lentidão na Rodovia Presidente Dutra do quilômetro 228 ao 225 e do 222 ao 220 no sentido Rio de Janeiro.

16h48 – A Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego intenso com pontos de lentidão do quilômetro 15 ao 19, no sentido Cotia. Segundo o DER, o congestionamento se deve ao excesso de veículos.

16h46 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior, do quilômetro 11 ao 13, por conta de uma obra que bloqueia a faixa da direita.

16h42 – Colisão entre um carro e uma moto ocupa as duas faixas da direita da pista local da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Velha Fepasa.

16h30 – Marginal do Tietê tem 4,8 quilômetros de congestionamento entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Nova Fepasa, no sentido Castelo Branco.

16h19 – A Avenida Aricanduva já foi liberada em relação ônibus quebrado, próximo à rua João Domingues Oliveira.

15h58 – Incêndio interdita rua Paulo Candido, na zona leste, próximo à Avenida Aricanduva.

15h48 – Acidente na Marginal do Pinheiros continua a interditar a pista local, o que causa dois quilômetros de congestionamento na região.

15h40 – Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) bloqueiam a pista que segue para o Centro da Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú. De acordo com a Polícia Militar, a manifestação reúne 60 pessoas que reivindicam o acesso a moradia.

15h35 – As faixas da Rodovia Anchieta foram liberadas no quilômetro 45, sentido Capital. Motorista ainda encontra lentidão do quilômetro 50 ao 47 como reflexo da interdição causada por duas carretas quebradas.

15h32 – Manifestantes interditam a pista sentido Centro da Avenida Dona Belmira Marin, na zona sul.

15h31 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, é a via mais congestionada na Capital, com 2,3 quilômetros de lentidão de Miruna até Viaduto Santo Amaro.

15h14 – São Paulo tem 24 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

14h51 – Duas carretas quebradas interditam totalmente o quilômetro 45 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Há lentidão desde o quilômetro 47.

14h45 – A Marginal Tietê foi liberada em relação ao acidente que ocorreu mais cedo 50 metros antes da Ponte dos Remédios.

14h43 – Tráfego totalmente bloqueado na subida da serra pela Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 46.

14h24 – Na Zona Leste, ônibus quebrado na Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, fecha a faixa da direita.

14h19 – Acidente na Marginal Pinheiros interdita pista única, no sentido Castelo Branco, após à Ponte Jaguaré.

14h10 – Colisão entre três carros na transposição da pista local para a expressa da Marginal Tietê bloqueia faixa da direita e ciclovia no sentido Ayrton Senna, próximo à Ponte dos Remédios.

14h05 – Lentidão em São Paulo soma 17 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

14h01 – Terceira faixa da Rodovia Raposo Tavares bloqueada por um caminhão quebrado no quilômetro 17,5 do sentido Cotia. Lentidão de 1 quilômetro na região.

13h34 – Trânsito intenso na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. Foco de lentidão entre a entrada para a Vila Guilherme e a Ponte das Bandeiras.

13h28 – A Avenida Salim Farah, sentido Marginal, foi liberada em relação ao acidente, junto à Rua Jaboticabal. 13h30 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 51 ao quilômetro 43, devido a obras.

13h15 – Há 18 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

13h06 – Um acidente na Avenida das Nações Unidas faz com que haja uma transposição da pista local para a pista expressa, antes da Ponte dos Remédios, segundo a CET.

12h55 – Na zona leste, há um acidente na Avenida Salim Farah, sentido Marginal, junto à Rua Jaboticabal.

12h43 – A Avenida Alcântara Machado liberada em relação ao acidente após o Viaduto Bresser.

12h22 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, apresenta lentidão da Avenida Benedito de Paula Coelho até a Radial Leste- Oeste.

12h07 – Na manhã desta segunda-feira, às 8h, a capital teve 111 quilômetros de lentidão. O número é 2,7% acima da média superior para este horário. Confira o gráfico da CET:

12h05 – No momento, há 24 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê, Marginal do Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes são as vias com o trânsito mais intenso.

11h58 – Acidente na pista expressa da Avenida Alcântara Machado, sentido bairro, após Viaduto Bresser.

11h56 – A Marginal do Pinheiros liberada em relação ao acidente, sentido Interlagos, após a Ponte Jaguaré.

11h38 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão/SP, segue lenta do quilômetro 265 ao quilômetro 270, por excesso de veículos.

11h22 – Trânsito lento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão/São Paulo, do quilômetro 267 ao quilômetro 270, por excesso de veículos.

11h18 – O usuário do Instagram henri_pandi registrou o trânsito na Marginal do Tietê nesta manhã.

11h13 – Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, há lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Cidade Universitária.

11h11 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, há lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

11h04 – Segundo a concessionária Ecovia, o tráfego segue bom em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h50 – Na zona oeste, há um acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, após a Ponte Jaguaré.

10h14 – A Rua Coronel Xavier de Toledo foi liberada, segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores das Empresas de Táxi (Simtetaxis), que organizou uma manifestação na manhã de hoje. Uma carreata de cerca de 220 táxis percorreu o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, e depois retornou em direção à prefeitura. O sindicato, entre outras reivindicações, questiona a determinação da Justiça que obriga a prefeitura a fazer licitação para conceder, renovar ou transferir as concessões dos alvarás. A carreata complicou 0 trânsito da cidade que hoje chegou até 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h50 – Após carreata, taxistas estão estacionados na Rua Coronel Xavier de Toledo, no centro, próximo à prefeitura. Uma faixa da via está bloqueada.

09h44 – A Rua Teodoro Sampaio foi liberada em relação ao ônibus quebrado, próximo à Rua Cônego Eugênio Leite.

9h21 – Segundo a CET, Marginal Tietê, Marginal do Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes são as vias que apresentam maior lentidão.

9h17 – Na Zona Leste, há um acidente na Avenida Águia de Haia, sentido centro, próximo a Estrada do Imperador.

9h14 – Tráfego segue lento na Rodovia Anchieta entre o quilômetro 13 e o quilômetro 10, na chegada à capital.

9h10 – No momento, há 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.