TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta segunda-feira

22h21 – A CET vai interditar o Túnel Sebastião Camargo (localizado entre a Rua das Magnólias e a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek) , a partir das 23h30 para manutenção.

São Paulo registra neste momento 0 km de lentidão.

21h52 – Rua Cerqueira Cezar, próximo a Praça Francisco Glicério, sentido centro, está interditada devido a queda de uma árvore.

21h19 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra está com tráfego normal nos dois sentidos.

20h29 – Concessionária Ecovias monta desvio no km 40, sentido São Paulo, da Rodovia Anchieta devido acidente pelo Rodoanel. Utilize a Imigrantes para subir.

20h21 – Complexo Viário Maria Maluf, no sentido Imigrantes, será interditado, das 22h às 6h, para serviços de manutenção e iluminação.

19h45 – Trânsito lento no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta, do km 32 ao km 27, devido a acidente no Rodoanel.

18h58 – Acidente na Estrada das Lágrimas provoca bloqueio da via, próximo a Rua Tamuata, sentido bairro.

18h46 – Avenida Guido Caloi, sentido Interlagos, liberada em relação ao acidente ocorrido após Ponte João Dias.

18h41 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, apresenta lentidão devido a quebra de uma carreta; veículo ocupa a faixa direita no km 46.

18h30 – Rua Augusta, sentido bairro, liberada em relação ao acidente ocorrido próximo a Rua Dona Antônia de Queiroz.

18h26 – Acidente na Avenida Guido Caloi, ocupa duas faixas, após Ponte João Dias, sentido Interlagos.

18h18 – Caminhão quebrado prejudica trânsito no ponto entre as Avenidas Jacu-Pêssego e Ragueb Chohfi, na zona leste.

18h09 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana apresenta lentidão da Praça da Bandeira até Avenida do Estado.

17h53 – São Paulo tem neste momento 15 faróis apagados pela cidade; Avenida Ermano Marchetti com Praça Doutor Pedro Corazza é um deles.

17h11 – Acidente na Rua Augusta, provoca interdição de pista após a Rua Dona Antônia de Queiroz, sentido bairro.

17h06 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra está com tráfego congestionado em Guarulhos, do km 223 ao km 225, na pista marginal sentido São Paulo e do km 222 ao km 219, na pista expressa, sentido Rio de Janeiro devido ao excesso de veículos.

16h52 – Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, liberada em relação ao acidente ocorrido próximo a Rua Baquiá.

16h25 – Rodovia dos Tamoios está com tráfego normal nos dois sentidos, tempo instável e visibilidade reduzida devido a neblina em trechos isolados.

16h15 – São Paulo registra neste momento 14 km de congestionamento. A região Central da cidade é a que possui maior trânsito, 4 km.

16h00 – Rodovia Castello Branco está com tráfego normal em ambos os sentidos.

15h35 – Acidente na Avenida Aricanduva, ocupa duas faixas após a Rua Baquiá, sentido Itaquera.

15h31 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, liberada em relação ao acidente, ocorrido próximo a Ponte Casa Verde.

14h50 – Marginal do Tietê é o ponto com maior lentidão da capital. A pista, sentido Ayrton Senna tem 3,8 km de filas entre a Ponte da Casa Verde e a Freguesia do Ó. São Paulo registra 17 km de congestionamento.

14h44 – Avenida Mercúrio, tem lentidão na pista local entre a Avenida Gasômetro até Rua Queirós.

14h32 – Rua da Figueira, com excesso de veículos entre a Avenida Alcantara Machado e a via Maria Domitila.

14h25 – 15 pontos de alagamento em toda a capital paulista. Há também 21 semáforos apagados. São Paulo com 17 km de filas.

14h17 – Ônibus quebrado na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, na altura do número 1.800. Há lentidão por aproximação.

13h59 – Pistas expressa e local da Marginal do Tietê com 8 km de excesso de veículos entre a Ponte da Casa Verde e a Freguesia do Ó, sentido Ayrton Senna.

13h53 – Encerrada operação comboio pela Rodovia Anchieta. Trânsito normal e tranquilo em todo o Sistema Anchieta/Imigrantes.

13h48 – Ponto de alagamento na Marginal do Pinheiros com a Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, no sentido Castelo Branco.

13h37 – Avenida do Estado com 1 km de tráfego intenso de veículos entre Diário Popular e a Avenida João Teodoro, sentido Ipiranga.

13h24 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso de veículos entre a Avenida São Joaquim e a Ponte da Bandeira. São Paulo com 15 km de congestionamentos.

13h15 – Marginal do Tietê com 2,5 km de filas entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde onde aconteceu uma colisão entre um carro e um caminhão. Duas faixas da pista central estão interditadas para atendimento de uma vítima.

13h11 – Desabamento de muro na Rua Antônio Benedito Ferreira, em Osasco. Não há vítimas.

12h25 – Segue em vigor operação comboio pela Rodovia Anchieta.

12h24 – Acidente entre uma moto e um carro na Avenida Roberto Marinho na região da Ponte Estaiada interdita parte da via. Os bombeiros estão no local e o resgate foi feito pelo helicóptero do Águia.

12h18 – Semáforo apagado na Rua Pedro de Toledo, na altura do número 1.800. São Paulo tem 18 semáforos apagados em toda sua extensão.

12h07 – O motorista que segue pela Marginal do Tietê deve ficar atento no trecho da Ponte do Piqueri há um caminhão quebrado na via. Agentes da CET já estão no local.

11h57 – Ponte Cruzeiro do Sul congestionada em toda a sua extensão.

11h47 – Rua da Consolação, sentido Centro, tem lentidão entre a Rua Caio Prado e a Rua Piauí. São Paulo tem 5 km de filas e zona oeste 2 km de lentidão.

11h31 – Avenida Mercúrio, tem congestionamento tanto na pista expressa quando na pista local entre a Rua Gasômetro e a Rua Queirós.

11h30 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entra a Avenida Mercurio e a Vinte e Cinco de Março. São Paulo com 6 km de tráfego intenso.

11h25 – Aeroporto Campo de Marte continua fechado para pousos e decolagens, devido às chuvas. Aberto apenas para pousos de helicópteros, segundo a Infraero.

11h11 – Na Avenida Juriti com a Rua Inhabu há semáforo com amarelo intermitente. São Paulo segue com 3 km de lentidão.

10h57 – Um ônibus está imobilizado no Parque Dom Pedro com a Avenida Rangel Pestana. São Paulo com 3 km de congestionamento.

10h46 – Semáforo apagado na Avenida Senador Teotônio Vilela.

10h44 – Volta a ser implantada a operação comboio a partir da praça de pedágio da Rodovia Anchieta, devido neblina.

10h38 – Trânsito continua normal em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h29 – Viaturas do Corpo de Bombeiros estão na Rua Sergipe, esquina com a Rua da Consolação, para corte de árvore que caiu durante a madrugada.

10h25 – Túnel Rebouças/Fernando Vieira de Mello totalmente congestionado no sentido Centro.

10h13 – Pista local da Marginal do Tietê tem tráfego intenso, sentido Castelo Branco, entre a Jânio Quadros até Viaduto Tatuapé.

10h05 – 10 pontos de alagamentos e 37 semáforos apagados nesta manhã, em São Paulo.

10h02 – Colisão entre um carro e uma moto na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros. São Paulo tem 4 km de congestionamentos.

9h55 – Acidente na Praça Marechal Deodoro entre dois carros. A colisão é na altura da Rua Angélica, em Santa Cecília. O Corpo de Bombeiros está no local.

9h48 – Avenida das Nações Unidas tem dois semáforos com amarelo intermitente na região da Rua Professor Leme da Fonseca.

9h38 – Rodovia Dutra tem congestionamento no sentido capital, registrado entre o km 222 ao km 225.

9h35 – Encerrada operação comboio pela Rodovia Anchieta. Trânsito bom em todo o Sistema das Rodovias Anchieta/Imigrantes, de acordo com a Ecovias.

9h34 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com 1,6 km de tráfego intenso entre a Rua Eugenio Leite e Ibiapinópolis.

9h23 – Semáforo apagado na Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Angelina Maffet Vita em ambos os sentidos.

9h17 – Queda de árvore na Rua Sergipe, região da Consolação. A pista esquerda está interditada, sentido único, após Rua Itambé.

9h15 – Ponto de alagamento na Marginal do Tietê com a Ponte Presidente Jânio Quadros, no sentido Rodovia Ayrton Senna.

9h10 – A visibilidade na Rodovia Anchieta está prejudicada na subida da serra por causa da chuva. O tráfego é bom na via, no sentido São Paulo.

9h06 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso de veículos entre o km 22 e km 20, em função da queda de visibilidade gerada pelas chuvas.

9h – Aeroporto Campo de Marte fechado para poucos e decolagens em função da forte chuva que atinge São Paulo. De acordo com a Infraero o Aeroporto de Congonhas funciona por aparelhos, mas normalmente e sem restrições em função das chuvas. Já o Aeroporto de Guarulhos, mesmo operando normalmente também por instrumentos, registra quatro atrasos e cinco voos cancelados nesta manhã.

8h54 – Motorista deve redobrar atenção na Avenida do Estado, altura do número 8833, em função de um caminhão quebrado na via. O veículo encontra-se no sentido Santada na Pista.

8h48 – Acidente envolvendo uma moto, na Avenida Conde de Frontin, na Vila Matilde. Um ônibus teria colidido com a moto no sentido centro, antes do Viaduto Aricanduva. Há atendimento do Corpo de Bombeiros no local.

8h43 – Chuva forte por toda a extensão da capital paulista.

8h40 – Avenida Rebouças tem tráfego intenso por excesso de veículos no sentido Centro, entre a Rua Antonio Rosa e o Túnel Maria Carolina.

8h38 – Colisão entre dois carros na Marginal do Tietê interditou uma faixa da via enquanto acontecia o atendimento da ocorrência. Não houve vitimas e a pista, que não chegou a apresentar congestionamento, já está liberada.

8h37 – Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Alameda Luis Antonio e a Rua Oswaldo Cruz. São Paulo tem 3 km de filas.

8h26 – Implantada operação comboio a partir da praça de pedágio da Rodovia Anchieta devido neblina e baixa visibilidade ao longo da via.

8h03 – Radial Leste é o ponto com maior lentidão na capital paulista com 4,4 km de filas no sentido Centro. O congestionamento está entre a Avenida Alberto Badra e Divinolândia.

8h01 – Lentidão na Avenida do Estado na região do Bom Retiro.

7h54 – Rodovia Fernão Dias tem faixa interditada na altura do km 15 em função de um acidente entre uma carreta e um auto. Não há vítimas, mas há congestionamento de 2 km.

7h18 – Lentidão por aproximação na Rua da Consolação em função de um atropelamento na altura do número 100, República.

6h25 – Ponto de alagamento na pista sentido bairro da Avenida Celso Garcia junto à Rua Saldanha Marinho

6h23 – Ponto de alagamento é registrado pela CET na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo à Ponte Cidade Jardim

6h21 – Queda de árvore bloqueia duas faixas de rolamento da Rua Sergipe entre as ruas Itambé e Consolação; casa e fiação da Eletropaulo foram atingidas

06h15 – Capital paulista tem pelo menos 21 semáforos inoperantes em razão da chuva da noite de ontem