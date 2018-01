TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta, 27 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h02 – Encerramos a cobertura do trânsito nas rodovias do Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 27 de dezembro. Desejamos a todos um excelente fim de semana. Boa viagem!

22h00 – Rodovia Dom Paulo Rolim Lourenço, conhecida como Mogi-Bertioga, sentido Bertioga, segue com 33 quilômetros de congestionamento. O motorista leva aproximadamente duas horas e quarenta e cinco minutos para percorrer o trajeto entre as duas cidades. Na direção oposta, o tempo estimado é de 38 minutos.

21h48 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem sete quilômetros de tráfego pesado na região da Serra do Cafezal, do quilômetro 338 ao 345, por causa do excesso de veículos.

21h38 – O tráfego é normal nas rodovias Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro.

21h34 – O motorista leva aproximadamente 51 minutos para ir da Praia Grande a Peruíbe pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. No sentido oposto, o tempo estimado é de 47 minutos.

21h23 – Não há lentidão em direção ao litoral sul. Motorista, é um bom momento para descer a serra pelas rodovias Anchieta e dos Imigrantes.

21h21 – O tráfego na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega melhorou e agora há apenas dois quilômetros de congestionamento no sentido Praia Grande, do 272 ao 274.

21h14 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem oito quilômetros de tráfego pesado na região da Serra do Cafezal, do quilômetro 337 ao 345, por causa do excesso de veículos.

21h09 – A usuária do Instagram Jaqueline Oliveira registrou o congestionamento na Rodovia Dom Paulo Rolim Lourenço, conhecida como Mogi-Bertioga, na noite desta sexta-feira, 27. A via tem neste momento 33 quilômetros de tráfego pesado no sentido Bertioga. Em direção a Mogi das Cruzes, a rodovia está vazia.

21h02 – A Rodovia dos Imigrantes continua com tráfego congestionado rumo à Capital, do quilômetro 58 ao 49. Em direção ao litoral, o trânsito flui bem.

20h59 – O tráfego foi normalizado nos dois sentidos da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

20h56 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 20 quilômetros de congestionamento em direção a São Sebastião, do 221 ao 205 e do 131 ao 127.

20h55 – Rodovia Dom Paulo Rolim Lourenço, conhecida como Mogi-Bertioga, tem 33 quilômetros de congestionamento em direção a Bertioga, do quilômetro 57 ao 90. O motorista leva, em média, três horas e quatro minutos para percorrer o trajeto de Mogi das Cruzes a Bertioga. No sentido oposto, o tráfego é normal, e a viagem dura aproximadamente 38 minutos.

20h46 – O trânsito também está bom na Rodovia Fernão Dias.

20h45 – O tráfego já flui bem na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes.

20h44 – Faixa 4, da direita, da Rodovia Ayrton Senna foi liberada no quilômetro 20. Um acidente a bloqueou durante 20 minutos. O tráfego está normal no corredor formado pela Ayrton Senna e pela Rodovia Carvalho Pinto.

20h42 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem seis quilômetros de congestionamento, em dois pontos: do 272 ao 274; e do 288 ao 292.

20h41 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem 12 quilômetros de congestionamento, do 260 ao 248. Em direção a Cubatão, há três quilômetros de lentidão, do 267 ao 270.

20h33 – Colisão entre dois veículos de passeio bloqueia a faixa 4, da direita, da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital. Há lentidão entre os quilômetros 21 e 20.

20h16 – Segundo a Ecovias, mais de 110 mil veículos descerram a serra em direção ao litoral nesta sexta-feira, 27.

20h14 – O tráfego foi normalizado novamente na Rodovia Ayrton Senna.

20h08 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 11 quilômetros de tráfego pesado na região da Serra do Cafezal, do quilômetro 334 ao 345, por causa do excesso de veículos.

20h05 – O trânsito também está normalizado na Rodovia Castelo Branco.

20h04 – O tráfego foi normalizado no trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra.

20h00 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 20 quilômetros de tráfego lento no sentido São Sebastião, do 221 ao 205 e do 131 ao 127.



Foto: Sérgio Castro/Estadão

19h54 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem 11 quilômetros de lentidão, do 285 ao 292 e do 270 ao 274, no acesso ao sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes.

19h51 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem agora 10 quilômetros de congestionamento, do 258 ao 248. Já em direção a Cubatão, há três quilômetros, do 267 ao 270.

19h43 – Em direção à Capital, há nove quilômetros de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 58 e 49.

19h30 – As rodovias Anchieta e dos Imigrantes apresentam boas condições de tráfego em direção ao litoral.

19h18 – O leitor Fernando Bittencourt enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que o trânsito em direção ao centro de Santos também apresenta lentidão.

19h14 – Na Rodovia Castelo Branco, segue lentidão em consequência do acidente que ocorreu mais cedo na região de Barueri. Na pista expressa, há neste momento seis quilômetros de congestionamento, do 20 ao 26. Já na marginal, apenas um, do 23 ao 24.

19h08 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem 14 quilômetros de congestionamento, do 262 ao 248.

19h04 – O tráfego foi normalizado no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes em direção ao litoral. Motorista encontra quatro quilômetros de congestionamento na chegada a São Vicente, do 61 ao 65.

19h02 – Rodovia Ayrton Senna volta a ter lentidão no sentido interior, do quilômetro 25 ao 27, por curiosidade em reflexo a um acidente no quilômetro 27, que não bloqueia faixa.

19h01 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem oito quilômetros de filas, do 288 ao 292 e também do 270 ao 274, no acesso ao sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes.

18h58 – Acidente no quilômetro 205 da Rodovia Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, interdita parcialmente a via e causa três quilômetros de lentidão na região, em ambos os sentidos.

18h52 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem 10 quilômetros de congestionamento, do 47 ao 53 e do 61 ao 65, já na chegada a São Vicente.

18h50 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em direção ao Guarujá, continua com tráfego congestionado, agora de 17 quilômetros, do 270 ao 267 e do 262 ao 248.

18h47 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem sete quilômetros de congestionamento, do 221 ao 214, em direção a São Sebastião.

18h45 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem dois pontos de congestionamento, que somam seis quilômetros: do 272 ao 274; e do 288 ao 292.

18h37 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, segue com 22 quilômetros de congestionamento, do 270 ao 248. Em direção a Cubatão, há apenas um quilômetro de lentidão, do 269 ao 270.

18h32 – A usuária do Instagram Chris Sales registrou o congestionamento na descida para o litoral pela Rodovia dos Imigrantes, que segue com oito quilômetros de retenção, entre o 45 e o 53.

18h27 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de tráfego lento, entre os quilômetros 482 e 484, por causa do excesso de veículos.

18h24 – O tráfego está normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

18h23 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 42 quilômetros de lentidão no sentido Ubatuba, entre os quilômetros 96 e 54. O motorista leva, em média, duas horas e 12 minutos para percorrer a via, de Caraguatatuba a Ubatuba.

18h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Guarulhos, do 219 ao 221, por causa do excesso de veículos.

18h18 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão, do 17 ao 19. Na Rodovia Carvalho Pinto, não há pontos de parada no momento.

18h16 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 12 quilômetros de tráfego pesado na região da Serra do Cafezal, entre os quilômetros 333 e 345.

18h11 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem lentidão em Barueri ainda por reflexo do acidente que ocorreu. Na pista expressa, são três quilômetros de retenção, do 21 ao 24. Já na marginal, há um quilômetro, do 23 ao 24.

18h09 – O trânsito está normal nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

18h02 – A usuária do Instagram Carol Aptekmann registrou o tráfego lento na Rodovia Anchieta na descida para o litoral.

17h57 – O tráfego está normal no trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra.

17h45 – Segundo a Ecovias, os melhores horários para descer para o litoral são até as 8h ou após as 18h.



17h37 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem quatro quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 288 e 292.

17h35 – Rodovia dos Imigrantes segue congestionada nos dois sentidos: litoral, oito quilômetros, do 45 ao 53; Capital, cinco quilômetros, do 56 ao 51.

17h32 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem filas nos dois sentidos: Guarujá, 22 quilômetros, do 270 ao 248; Cubatão, dois quilômetros, do 268 ao 270.

17h29 – Faixa liberada no quilômetro 47 da pista norte da Rodovia Anchieta, sentido litoral. Há sete quilômetros de lentidão como reflexo do acidente, do 40 ao 47.

17h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de retenção na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 224, por causa de um acidente.

17h16 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Cubatão, tem oito quilômetros de filas, do 272 ao 280.

17h10 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, tem 22 quilômetros de congestionamento, do 270 ao 248. Em direção a Cubatão, o tráfego flui bem.

17h08 – O tráfego continua congestionado no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes e soma agora 12 quilômetros, do 41 ao 53. Já em direção à Capital, há sete quilômetros, entre o 58 e o 51.

17h04 – O rodízio de veículos está suspenso na Capital de 26 de dezembro a 10 de janeiro.

17h02 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem nove quilômetros de tráfego pesado, na região da Serra do Cafezal, do quilômetro 336 ao 345, por causa do excesso de veículos.

16h59 – A exemplo desta quinta-feira, 26, a fila da balsa para Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, voltou a causar caos nesta sexta-feira, 27, no já complicado trânsito do centro de São Sebastião e travou o fluxo na Rodovia Rio-Santos, no trecho que corta a cidade. Nesta sexta-feira, os turistas aguardaram até seis horas na fila. Saiba mais.

16h57 – Na Rodovia Anchieta, segue implantada a operação descida. Na pista sul, há tráfego intenso; na norte, lento por causa de um acidente. Para seguir em direção à Capital, é obrigatório utilizar o trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes.

16h53 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem 19 quilômetros de congestionamento, do 270 ao 267 e do 264 ao 248.

16h47 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem 18 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 35 e 53.

Foto: José Patrício/Estadão

16h38 – O tráfego agora é lento no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 17 ao 20, em função da curiosidade dos motoristas por um acidente no quilômetro 20. Não há bloqueio de faixa.

16h37 – Rodovia Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem trânsito intenso com pontos de lentidão nos dois sentidos.

16h35 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, também apresenta tráfego intenso com pontos de lentidão.

16h32 – Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego intenso com pontos de lentidão em direção a Bertioga.

16h28 – O trânsito também flui bem na Rodovia Raposo Tavares e no Rodoanel Oeste.

16h26 – O tráfego está normal nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

16h24 – Na Capital, há apenas dois quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

16h22 – Um acidente provoca congestionamento na Rodovia Castelo Branco, sentido interior. Na pista expressa, há cinco quilômetros de tráfego lento, do 19 ao 24; enquanto na marginal, dois quilômetros, do 22 ao 24.

16h19 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem três quilômetros de retenção na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61.

16h17 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 50 e 55, por causa de um acidente.

15h55 – Segundo a Ecovias, o pico de descida para o litoral de São Paulo pelo sistema Anchieta-Imigrantes começa às 16h. O melhor horário para viajar é a partir das 22h.

15h54 – Na Rodovia Bandeirantes (SP-348), tráfego lento sentido norte (capital – interior), na pista expressa, altura de Jundiaí. Acidente com veículos no acostamento dificulta o movimento do km 51 ao km 55.

15h48 – A Rodovia Anchieta (SP-150) tem lentidão em direção à capital do km 57 ao km 55, no trecho da baixada e no trecho de serra. No sentido litoral, flui bem.

15h46 – Tráfego pesado do km 338 ao km 345 (Serra do Cafezal) da Rodovia Regis Bittencourt (BR-116), sentido Paraná.

15h40 – O trânsito está congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido leste (Guarujá), na região da Baixada. O motorista enfrenta dificuldades do km 270 ao km 267 e do km 264 ao km 248.

15h30 – Rodovia Imigrantes (SP-160) tem congestionamento nos dois sentidos: litoral, do km 38 ao km 53 e SP, do km 54 ao km 49.

15h07 – No aeroporto internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, mais da metade (60%) dos voos estavam atrasados até as 14 horas. Dos 101 voos, 62 atrasaram e 3 foram cancelados. No total, 13 voos foram desviados para outros aeroportos: dez para Goiânia, dois para Belo Horizonte e um para Uberlândia.

15h02 – Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP-60) tem tráfego lento na pista expressa, sentido SP, do km 295 ao km 297, em função de obras na pista. Em Porto Real, tráfego fluindo em mão dupla.

14h48 – Na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o tráfego é pesado do km 339 ao km 345, na Serra do Cafezal, sentido Paraná.

14h43 – Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP-60) tem tráfego lento na pista marginal, sentido SP, do km 174 ao km 176 (altura de Belford Roxo).

14h36 – Há congestionamento na Rodovia Imigrantes (SP-160), sentido sul, na região do Planalto. Tráfego sentido litoral segue do km 34 ao km 52.

14h29 – O tempo estimado para a viagem entre São Paulo e a Praia Grande, segundo a concessionária Ecovias, é de 94 minutos.

14h25 – Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP-60) tem tráfego lento na pista expressa, sentido Rio, do km 221 ao km 220. Acidente dificulta o trânsito em Pirai, na Serra das Araras. Veículos se movem pela faixa da esquerda.

14h20 – Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP-60) apresenta lentidão na pista expressa, na altura de Nova Iguaçu, em direção ao Rio. Tráfego lento do km 179 ao km 178.

14h15 – Trânsito flui tranquilo por todo o corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

14h12 – Tráfego lento na Rodovia Fernão Dias (BR-381), do km 480 ao km 477 (sentido Minas Gerais), devido a excesso de veículos.

14h04 – Na Rodovia Anhanguera (SP-330), o tráfego é lento na pista expressa, do interior para a capital paulista, na altura de Americana. Há obras na pista, com interdição da faixa 01. Lentidão entre os kms 122 e 120.

13h59 – Na Rodovia Bandeirantes (SP-348), tráfego lento sentido norte (capital – interior), na pista expressa, altura de Jundiaí. Acidente com veículos no acostamento dificulta o movimento do km 53 ao km 55.

13h52 – A região do centro de São Paulo apresenta 2 km de lentidão. O motorista também enfrenta movimentação anormal na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, da Rua São Caetano até a Avenida Trinta e Um de Março.

13h48 – O trânsito flui bem na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55). O tráfego segue lento apenas no sentido Praia Grande, Mongaguá, do km 283 ao km 292.

13h43 – O trânsito é intenso na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido leste, na região da Baixada. Tráfego congestionado em direção ao Guarujá do km 270 ao km 267 e do km 261 ao km 248.

13h42 – A capital paulista está livre do trânsito. Não há neste momento nenhum ponto de lentidão na cidade.

13h37 – Há congestionamento na Rodovia Imigrantes (SP-160), sentido sul, na região do Planalto. Tráfego sentido litoral segue do km 32 ao km 50.

13h35 – Trânsito intenso na Rodovia Anchieta (SP-150), nos sentidos norte e sul, na região da Serra. Operação descida está funcionando.



13h23 – O tráfego é lento na Rodovia Anchieta (SP-150), sentido sul, na região do Planalto. A lentidão vai do km 25 ao km 35.

13h21 – Começamos agora a cobertura do trânsito na capital paulista e nas principias rodovias de São Paulo.