TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 04 de abril

21h04 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite e bom final de semana!

21h02 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h45 – Linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida devido a um problema com os trens na estação Parada Inglesa.

20h40 – Avenida Pacaembú, no sentido Marginal Tietê, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Alagoas e Baronesa de Porto Carreiro.

20h30 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 5,9 quilõmetros de lentidão na pista Local, entre as pontes do Limão e da Vila Guilherme.

20h23 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

20h19 – Avenida Washington Luís, sentido Bairro, apresenta 4,8 quilômetros de lentidão entre a rua Barão de Suruí e a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h14 – Avenida Cidade Jardim, no sentido Bairro, tem 3 quilômetros de lentidão entre a rua Nicarágua e o termino da avenida.

20h11 – Todas as linhas de Metrô funcionam normalmente.

20h10 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 10,2 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a Rodovia Castelo Branco até a ponte Ary Torres.

19h56 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

19h45 – São Paulo tem 186 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h42 – Correção: o protesto que percorre a Paulista é feito por professores da rede pública, que protestam contra a terceirização e pedem aumento salarial.

19h25 – A manifestação que subia a Rua da Consolação chegou agora à Avenida Paulista, e bloqueia o sentido Paraíso. O protesto é realizado por funcionários de telecentros que protestam contra o fechamento dos espaços mantidos em convênios com a Prefeitura de São Paulo.

19h23 – Avenida Celso Garcia, no sentido Bairro, tem 6,2 quilômetros de lentidão entre as avenidas Aricanduva e Rangel Pestana.

19h19 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão em ambos os sentidos na região de Guarulhos. No sentido interior, o congestionamento se forma entre os quilômetros 16 e 23.

19h15 – Rodovia Anhanguera, no sentido Capital, tem trânsito intenso na região de Jundiaí, entre os quilômetros 58 e 59.

19h11 – Uma manifestação bloqueia a faixa direita da Rua da Consolação, no sentido Bairro. A CET informa que ela é formada por cerca de 80 manifestantes, mas não soube dizer o motivo do protesto.

19h07 – Rodovia Castelo Branco, no sentido Interior, tem lentidão na região de Barueri, entre os quilômetros 21 e 24.

19h05 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Capital, tem congestionamento entre os quilômetros 266 e 270.

19h – Avenida 23 de Maio tem 7,2 quilômetros de congestionamento no sentido Santana, entre o Viaduto Indianópolis e a ponte das Bandeiras.

18h58 – Marginal Tietê tem 8,4 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes da Freguesia do Ó e da Vila Guilherme.

18h55 – São Paulo tem 207 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h37 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, apresenta 5,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça Ministro Pedro Chaves.

18h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão em Guarulhos entre os quilômetros 223 e 225.

18h33 – Rodovia Anchieta apresenta lentidão nos dois sentidos na região do planalto entre os quilômetros 15 e 20.

18h18 – São Paulo tem neste momento 180 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,4 quilômetros de retenção na pista expressa entre as pontes Ary Torres e Jaguaré.

18h15 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 13,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Vila Guilherme e Nova Fepasa. Na pista local, há 7,2 quilômetros de congestionamento entre as pontes Vila Guilherme e Júlio de Mesquita Neto.

18h13 – Todas as linhas do Metrô operam em velocidade normal.

17h54 – São Paulo tem neste momento 167 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

17h32 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, também apresenta sete quilômetros de lentidão na pista local entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Freguesia do Ó.

17h17 – São Paulo tem neste momento 156 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h15 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, apresenta lentidão em São Paulo entre os quilômetros 13 e 17, por causa de obras na pista.

17h14 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso em Jundiaí entre os quilômetros 57 e 61.

17h09 – São Paulo neste momento tem 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h08 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, apresenta 2,9 quilômetros de retenção entre as ruas Funchal e Antônio de Macedo Soares.

17h07 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, com 6,4 quilômetros de congestionamento entre Avenida Onze de Junho e a Praça da Bandeira.

17h05 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,3 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Jaguaré.

17h04 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15,3 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Vila Guilherme.

16h51 – São Paulo tem neste momento 125 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h50 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta sexta-feira, 4 de abril.

11h19 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta sexta-feira, 4. Retornaremos à tarde. Bom dia!

11h14 – Tráfego na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, está normalizado.

11h12 -Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem cinco quilômetros de congestionamento em São Bernardo. Trânsito está complicado do quilômetro 35 até o 40.

10h54 – São Paulo tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul ainda é a região com o trânsito mais complicado, são 30 quilômetros de congestionamento, enquanto a Zona Oeste tem 29.

10h50 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, segue como a via mais congestionada de São Paulo. Na pista expressa, são mais de dez quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua Ary Torres. Já na local, há quase três quilômetros de tráfego lento também a partir da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

10h36 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase três quilômetros de lentidão entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco.

10h28 – São Paulo tem 11 semáforos desligados ou em amarelo intermitente.

10h17 – Liberada a faixa na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 27. Ainda há dois quilômetros de congestionamento como reflexo do acidente.

10h10 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

10h05 – No sentido Santana, Corredor Norte-Sul tem 4,5 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Tutóia.

09h59 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h53 – Colisão entre carro e moto bloqueia uma faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 27. Há três quilômetros de congestionamento no local.

09h49 – Continua congestionamento na pista expressa da Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, reflexo de um acidente na Marginal do Tietê no início da manhã. Rodovia registra quatro quilômetros de retenção, do 17 ao 13.

09h44 – São Paulo tem 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul é a região com o trânsito mais complicado: são 39 quilômetros de congestionamento.

09h35 – Pista expressa da Rodovia do Bandeirantes registra, neste momento, oito quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, entre o 21 e o 13, por causa do congestionamento nas marginais.

09h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem pouco mais de quatro quilômetros de lentidão entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

09h24 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem pouco mais de cinco quilômetros de retenção entre a Avenida Pedro Chaves até o lado oposto da Rua Brás de Arzão.

09h21 – Na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, o tráfego também vai melhorando. Neste momento, lentidão soma cinco quilômetros na soma de dois trechos: do 21 ao 19 e do 13 ao 10.

09h16 – Trânsito na Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, foi normalizado. Mais cedo, um acidente interditou uma das faixas da via.

09h12 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem mais de dez quilômetros de congestionamento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres.

09h08 – Trânsito melhora no Rodoanel e, agora, rodovia não apresenta mais pontos de retenção.

09h02 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, foi liberada em relação ao acidente na altura da Ponte dos Remédios. No início da manhã, um caminhão tombou e o motorista morreu no acidente. Confira a notícia no Portal do Estadão.

08h58 – Radial Leste, sentido centro, continua como a via mais congestionada na manhã desta sexta-feira. Há 5,6 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Vila Matilde e Pires do Rio.

08h56 – São Paulo tem, neste momento, 89 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h44 – Houve um atropelamento na Avenida Francisco Matarazzo, na altura do número 363, na Barra Funda.

08h40 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 5,1 quilômetros de congestionamento, da Rua Pedro Chaves até a Rua Bras de Arzao.

08h31 – Rodovia dos Imigrantes tem quatro quilômetros de retenção, entre o 16 e o 12, na chegada a São Paulo.

08h28 – Diminui lentidão na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, e agora são 14 quilômetros de congestionamento registrados na via. O trânsito está complicado em dois trechos: do quilômetro 28 ao 19 e do 15 ao 10.

08h25 – São Paulo tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h23 – Houve um acidente na Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, após a Ponte João Dias.

08h21 – Liberada faixa da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior,depois de acidente. Ainda há lentidão de quatro quilômetros no local.

08h13 – Dois acidentes complicam o trânsito na Rodovia Presidente Dutra. No sentido São Paulo, dois caminhões colidiram na pista expressa, em Guaratinguetá, mas ninguém ficou ferido. As duas faixas da via estão bloqueadas e o tráfego flui apenas pelo acostamento. Há três quilômetros de congestionamento no local, entre o 64 e o 67. Já na direção do Rio de Janeiro, um carro, uma moto e uma caminhão bateram e a faixa da esquerda está interditada. O acidente aconteceu em Taubaté, onde a concessionária também registra três quilômetros de lentidão, do 119 ao 116. Ainda não há informação de vítimas.

08h12 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de congestionamento do término do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

08h10 – São Paulo tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h57 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Carapicuíba. Lentidão vai do quilômetro 22 ao 16.

07h50 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de morosidade na pista marginal, em Guarulhos, do 220 ao 225.

07h40 – A leitora Ana Maria Virginia Simic enviou ao blog, via Whatsapp (11-9-7069-8639), uma imagem do acidente na Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, no quilômetro 18,5.

07h56 – Corpo de Bombeiros informa que motorista do caminhão que tombou na Marginal do Tietê morreu no acidente.

07h34 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

07h33 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas. Trânsito está complicado do quilômetro 108 até o 104.

07h28 – São Paulo tem 64 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

07h27 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, também tem dez quilômetros de retenção em Guarulhos, do 23 ao 13.

07h26 – Acidente na Avenida Corifeu de Azevedo Marquês, no sentido bairro, próximo à Rua Azevedo Castro, zone oeste da cidade.

07h25 – Rodovia Anchieta tem dez quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, a partir do 20.

07h22 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem sete quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo. Motorista pisa no freio entre os quilômetros 20 e 13.

07h18 – São Paulo tem 61 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

07h15 – Rodovia Raposo Tavares tem 20 quilômetros de tráfego lento no sentido São Paulo, do 30 ao 10.

07h11 – Colisão entre carro e moto na Rodovia Raposo Tavares interdita uma faixa do quilômetro 19, no sentido Cotia. O acidente causa lentidão de um quilômetro.

07h10 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 107 ao 104.

07h09 – Rodovia Presidente Dutra, sentido capital, tem lentidão em Guarulhos, pista marginal, do quilômetro 219 ao 225.

07h05 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 15.

07h02 – O usuário do Instagram Gustavo Pinheiro registrou imagem do tombamento de um caminhão na Marginal do Tietê.

06h56 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

06h55 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

06h54 – São Paulo tem 49 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h45 – Houve um acidente entre duas motocicletas na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Universitária, Butantã, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima está consciente e uma viatura já foi encaminhada.

06h39 – Acidente na Marginal Tietê, pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, ocupa duas faixas, após a Ponte Carmem Fernandes Neves (Remédios).

06h35 – Radial Leste tem 4,8 quilômetros de lentidão no sentido centro, da Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio.

06h34 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem tráfego lento do quilômetro 29 ao 19 e do quilômetro 15 ao 10.

06h33 – Acidente no quilômetro 19 da Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, bloqueia faixa da esquerda.

06h06 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 15 ao 10.

05h42 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, agora ocupa duas faixas após a Ponte Carmen Fernandes Neves (Remédios), na Lapa.

05h16 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, interdita pista expressa, na altura da Ponte dos Remédios.

05h16 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.