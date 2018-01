TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 1 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h00 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 1º de novembro. Voltamos na segunda, 4, às 6h. Boa noite e bom fim de semana.

20h59 – São Paulo tem 48 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h57 – Avenida República do Líbano, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Rua Dia do Senhor a Avenida Ibirapuera.

20h53 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Caieiras. Congestionamento vai do quilômetro 26 ao 30.

20h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 3,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros a Rua Antonio de Macedo Soares.

20h47 – Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, tem lentidão de 3,3 quilômetros da Avenida Alberto Penteado a Ponte Nova do Morumbi.

20h45 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h44 – Motorista ainda encontra lentidão na saída da Capital na pista marginal pela Rodovia Presidente Dutra. Congestionamento vai do quilômetro 225 ao 223.

20h40 – Termina manifestação na região central da Capital. Segundo a PM, o protesto reuniu cerca de 40 pessoas que são a favor da criação do Parque Augusta.

20h32 – Rodovia dos Imigrantes tem trânsito congestionado rumo ao litoral, do quilômetro 32 ao 43. Na Rodovia Anchieta, lentidão vai do quilômetro 36 ao 40.

20h27 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, é a via de maior congestionamento na Capital. Pistas expressa e local tem lentidão de 3,5 quilômetros da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

20h22 – Manifestação ocupa duas faixas da Rua Maria Paula. Segundo a PM, o protesto reúne cerca de 40 pessoas que são a favor da criação do Parque Augusta.

20h19 – São Paulo tem 110 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h12 – Manifestação ocupa duas faixas da Rua da Consolação, sentido centro.

20h08 – Termina a operação comboio nas Rodovias Anchieta e Imigrantes.

20h06 – Diminui o congestionamento na Rodovia Castelo Branco, sentido interior. Motorista encontra lentidão do quilômetro 23 ao 24.

20h04 – Trânsito na região do Sambódromo do Anhembi será monitorado, a partir das 21h, por conta do show do cantor Justin Bieber. Veja as rotas alternativas sugeridas pela CET.

20h02 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Louveira do quilômetro 71 ao 73.

19h59 – Tráfego normalizado na chegada a Santos e na descida da serra pela Rodovia dos Imigrantes.

19h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local da Ponte Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

19h56 – Motorista que sai de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra ainda encontra lentidão na pista marginal do quilômetro 228 ao 223.

19h54 – Motorista ainda encontra bastante lentidão no sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes. Tráfego é intenso do quilômetro 24 ao 30.

19h51 – Ainda há reflexos no congestionamento na Marginal do Tietê por conta de manifestação que bloqueou o sentido Ayrton Senna mais cedo. Nas pistas local e expressa a lentidão vai da Ponte Jânio Quadros a Ponte Aricanduva.

19h47 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas do quilômetro 104 ao 106, por reflexo de congestionamento na Rodovia Dom Pedro.

19h45 – Tráfego segue lento no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna do quilômetro 11 ao 18.

19h43 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,2 quilômetros do Complexo Viário do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 3,5 quilômetros na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi a Ponte do Socorro.

19h39 – Motorista que segue para o interior pela Rodovia dos Bandeirantes encontra tráfego lento do quilômetro 23 ao 30 devido a obras de implantação da quinta faixa.

19h37 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, tem lentidão de 3,6 quilômetros da Rua Estados Unidos a Praça da Bandeira.

19h36 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão na pista local de 3,8 quilômetros da Ponte da Casa Verde a Rua Azurita.

19h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista marginal em Osasco e Barueri do quilômetro 21 ao 24.

19h32 – São Paulo tem 164 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h31 – Tráfego lento na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, do quilômetro 92 ao 93.

19h29 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,9 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk a Avenida Alvaro Ramos.

19h27 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4,2 quilômetros nas pistas expressa e local da Ponte Jânio Quadros a Ponte Aricanduva.

19h23 – Implantada operação comboio a partir das praças de pedágio da Rodovia Anchieta e Imigrantes.

19h22 – Rodovia Dom Gabriel, sentido oeste, tem tráfego intenso na pista expressa em Jundiaí. Lentidão vai do quilômetro 62 ao 64.

19h21 – Motorista que vai para o interior pela Rodovia Anhanguera enfrenta tráfego lento em São Paulo na pista expressa. Congestionamento vai do quilômetro 19 ao 24.

19h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,7 quilômetros na pista local da Ponte Nova do Morumbi a Ponte Eusébio Matoso.

19h17 – Tráfego lento na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, do quilômetro 89 ao 93.

19h15 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h13 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento em Barueri e Osasco pela pista expressa. Motorista encontra lentidão do quilômetro 11 ao 17.

19h11 – Marginal do Pinheiros tem lentidão em ambos os sentidos da Ponte da Cidade Universitária a Ponte Nova do Morumbi.

19h09 – Motorista que deixa a Capital pela Rodovia Castelo Branco enfrenta lentidão na pista expressa a partir do quilômetro 18 e até o quilômetro 24.

19h06 – Pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, são as vias de maior congestionamento monitoradas pela CET. Lentidão é de 8,2 quilômetros da Rodovia Castelo Branco a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

19h02 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 65, devido ao excesso de veículos.

18h59 – São Paulo tem 186 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h55 – Ainda há reflexo na Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, da manifestação que bloqueou a Marginal do Tietê. Lentidão vai do quilômetro 14 ao 13.

18h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos do quilômetro 151 ao 153.

18h50 – Lentidão na descida de serra pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 48 ao 53, devido ao excesso de veículos.

18h49 – Motorista que segue para o interior pela Rodovia Anhanguera encontra tráfego lento na pista expressa do quilômetro 58 ao 61.

18h46 – Rodovia Hélio Smidt já tem tráfego normalizado em ambos os sentidos.

18h44 – Manifestação ocupa os dois sentidos Estrada do M’ Boi Mirim na altura da Rua José Alves da Silva, na Capela do Socorro, na zona sul.

18h40 – São Paulo tem 181 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h33 – Rodovia Ayrton Senna tem problemas do quilômetro 11 ao 18, sentido interior, por excesso de veículos e por acidente no quilômetro 18, que ocupa a faixa 3. No sentido Capital, o trânsito flui bem.

18h23 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 10 ao 23, sentido Cotia, devido ao excesso de veículos.

18h21 – Rodovia Ayrton Senna tem pontos de lentidão nos dois sentidos por conta do excesso de veículos. Em direção à Capital, tráfego intenso do quilômetro 23 ao 20. No sentido interior, trânsito complicado entre os quilômetros 11 ao 13.

18h15 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento na pista de acesso ao Aeroporto de Guarulhos.

18h14 – Entenda o protesto desta tarde na Marginal do Tietê: em 24 de outubro, a Prefeitura conseguiu reverter a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que adiou em 90 dias a reintegração de posse do local. Como o mandado de reintegração foi expedido nesta quinta-feira, 31, a retirada dos moradores podia ser feita a qualquer momento. Em setembro, os moradores já haviam protestado contra o pedido de reintegração na Justiça. Veja mais.

18h10 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Alameda Casa Branca à Praça Oswaldo Cruz.

18h07 – São Paulo tem neste momento 171 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h05 – Motorista encontra lentidão na saída de São Paulo pela pista marginal da Rodovia Presidente Dutra. Congestionamento vai do quilômetro 228 ao 223.

18h04 – De acordo com Luciano Nascimento, um dos líderes do protesto desta tarde na Marginal do Tietê, haverá tentativa de novo diálogo com a administração municipal. “Vamos negociar com a prefeitura e pedir que atendam nossa reivindicação de moradia”, afirmou. Veja mais.

17h59 – Acidente com vítima na Marginal do Pinheiros na pista expressa na altura da Ponte Octávio Frias De Oliveira, a “Ponte Estaiada“, no Interlagos.

17h54 – Aumenta o congestionamento na Rodovia Anhanguera, na chegada à Capital, por conta do protesto que bloqueou a Marginal do Tietê no final da tarde desta sexta-feira, 1º. Lentidão agora vai do quilômetro 13 ao 11.

17h52 – Todas as linhas do Metrô de São Paulo operam normalmente.

17h49 – Na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, a lentidão continua de 12,2 quilômetros nas pistas expressa e local. O Corpo de Bombeiros ainda está finalizando os trabalhos. Os manifestantes atearam fogo na barricada que fizeram na Marginal. Veja mais.

17h46 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 91 ao 93.

17h45 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa em Barueri. Lentidão vai do quilômetro 27 ao 24.

17h42 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 13,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponta Nova do Morumbi à Rodovia Castelo Branco.

17h40 – Acidente bloqueia o acesso ao Rodoanel pela Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral. Duas faixas estão interditadas no quilômetro 24. Há lentidão desde o quilômetro 23.

17h39 – O tráfego continua lento na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 62 ao 65.

17h38 – São Paulo tem neste momento 192 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h37 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem lentidão do quilômetro 267 ao 270.

17h36 – Trecho Oeste do Rodoanel tem tráfego lento na pista expressa, sentido litoral, em Barueri. Trânsito é intenso do quilômetro 13 ao 16.

17h35 – Protesto na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, ainda causa reflexos no trânsito das estradas que chegam a São Paulo. Na Rodovia Castelo Branco, o tráfego é lento na pista expressa em Osasco, do quilômetro 14 ao 13. Na Rodovia dos Bandeirantes, o trânsito é intenso do quilômetro 27 ao 24.

17h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros ao início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h30 – Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas participaram do protesto na Marginal do Tietê.

17h27 – São Paulo tem neste momento 188 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h25 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas na pista expressa, na altura da Ponte Estaiada.

17h18 – Pistas da Marginal do Tietê começam a ser liberadas.

17h12 – São Paulo tem neste momento 171 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h00 – São Paulo tem neste momento 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h43 – Devido ao protesto, a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 12,2 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, da Rodovia Castelo Branco ao Rio Tamanduateí.

16h39- São Paulo tem neste momento 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h38 – Polícia monta barreira para conter os manifestantes na Marginal do Tietê.

16h32 – Todas as pistas da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna estão bloqueadas devido a protesto contra reintegração de posse na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, a “Estaiadinha“. A Tropa de Choque da Polícia Militar está no local. O motorista deve evitar a região. Na foto abaixo, o sentido Ayrton Senna (acima) está completamente parado na altura da Ponte do Limão.

16h27 – Manifestantes incendeiam barricadas que bloqueiam todas as pistas da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna.

16h16- São Paulo tem neste momento 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h15 – A manifestação interdita todas as pistas da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, a “Estaiadinha”. Na pista expressa, a lentidão é de 7,8 quilômetros, da Ponte do Piqueri a 97 metros antes da Ponte das Bandeiras. Já na pista local, 6,8 quilômetros, da Ponte do Piqueri ao Rio Tamanduateí. Por sua vez, na pista central, 5,4 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Ponte da Casa Verde.

16h07 – Motorista encontra lentidão no sentido litoral da Rodovia Imigrantes, do quilômetro 20 ao quilômetro 23. Já a Rodovia Anchieta, na chegada a Santos, segue lenta do quilômetro 63 ao quilômetro 65.

16h03- São Paulo tem neste momento 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h00 – Manifestação interdita Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, no Bom Retiro.

15h52 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Caieiras, na Grande São Paulo, devido a obras para a implantação da 5ª faixa. O congestionamento vai do quilômetro 26 ao 30.

15h45 – São Paulo tem neste momento 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h44 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, é a via que apresenta o maior congestionamento na Capital, com 7,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte das Bandeiras à Ponte do Piqueri.

15h39 – A CCR ViaOeste, concessionária que administra as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, informa que não realizará operação especial para o Dia de Finados, pois o feriado será no sábado.

15h41 – São Paulo tem neste momento 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h23 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 1º de novembro.

08h48 – Encerramos o blog nesta manhã.

08h37 – Anhanguera tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Sumaré.

08h27 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h17 – Marginal do Pinheiros tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da saída da Rodovia Castelo Branco, devido a acidente envolvendo carro e moto.

08h03 – Marginal do Pinheiros tem três faixas interditadas no sentido Interlagos, próximo a Ponte Eusébio Matoso, devido a acidente envolvendo carro e moto.

07h53 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 3,2 quilômetros no sentido Marginal, a partir da Rua Brasópolis.

07h40 – Uma das pistas da Avenida Professor Vicente Ráo no sentido Marginal do Pinheiros permanece bloqueada devido a ocorrência. Por volta de 4h40, dois criminosos que teriam roubado um carro foram alvejados após perseguição policial. O veículo permanece na Avenida.

07h34 – Anhanguera tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Sumaré.

07h25 – Radial Leste tem 1,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Metrô Vila Matilde.

07h20 – Rodoanel não tem registros de lentidão.

07h16 – Rodovia Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

07h10 – Marginal do Tietê tem 2,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Nova Fepasa.

07h07 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h04 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e 14 ao 10, no sentido São Paulo.

07h00 – Capital tem 20 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 2,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h53 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h48 – Marginal do Pinheiros tem 2,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

06h42 – Avenida Aricanduva tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Moisés Marx.

06h33 – Marginal do Tietê e Marginal do Pinheiros tiveram acidentes na madrugada de hoje que bloquearam faixas. Agora, elas já estão liberadas.

06h30 – Rodovia Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.