TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 10 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram.

21h04 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 10. Voltamos na segunda-feira, 13. Tenha um excelente fim de semana!

21h01 – São Paulo tem neste momento 49 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h53 – Rodovia Mogi-Bertioga está parcialmente interditada no quilômetro 82 em função de um acidente. Há cinco quilômetros de lentidão no sentido Mogi das Cruzes, do 77 ao 82.

20h50 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 18 ao 24. Na marginal, a retenção vai do 24 ao 24. No local, houve um acidente.

20h44 – São Paulo tem neste momento 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 226 ao 230. Há também retenção entre os quilômetros 224 e 223, em Guarulhos.

20h33 – O corredor formado pela Avenida Professor Abraão de Morais e pelo trecho urbano da Rodovia dos Imigrantes tem dois quilômetros de lentidão em direção a Santos, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Matheus Torloni.

20h30 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem filas do quilômetro 273 ao 274.

20h28 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem quatro quilômetros de lentidão, do 270 ao 268 e do 250 ao 248.

20h26 – São Paulo tem neste momento 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h25 – O tráfego continua retido no sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes, onde há sete quilômetros de congestionamento, do 60 ao 53, e lento na chegada a São Vicente, do 60 ao 65.

20h22 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Anchieta, que está sendo utilizada exclusivamente para a descida em direção ao litoral.

20h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 15 quilômetros de lentidão, do 12 ao 23, por excesso de veículos, e do 28 ao 32, por queda de energia na praça de pedágio. O fluxo está normalizado no sentido São Paulo, assim como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt.

20h05 – São Paulo tem neste momento 127 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h04 – A única opção de subida é a Rodovia dos Imigrantes, que apresenta sete quilômetros de congestionamento, do 60 ao 53.

20h03 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem quatro quilômetros de lentidão, do 270 ao 268 e do 250 ao 248. Já em direção a Cubatão, há retenção entre os quilômetros 269 e 270.

20h00 – A Rodovia Anchieta está sendo utilizada somente para a descida em direção ao litoral. Na pista sul, há quatro quilômetros de lentidão, do 51 ao 55, enquanto a pista norte, dois quilômetros, do 57 ao 55.

19h55 – São Paulo tem neste momento 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – Corredor Norte-Sul, sentido norte, tem 8,4 quilômetros de tráfego lento, do Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha, à Avenida do Estado. A usuária do Instagram Leonara Mariotto fotografou o congestionamento na Avenida 23 de Maio, uma das vias que compõem o Corredor Norte-Sul.



19h46 – São Paulo tem neste momento 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h45 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, que estava alagada no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Mário Lopes Leão, foi liberada. O local estava intransitável.

19h41 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, segue com 14 quilômetros de tráfego lento, do 9 ao 23. Já em direção à Capital, há 11 quilômetros, do 23 ao 34.

19h40 – A Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, registra no início da noite desta sexta-feira, 10, lentidões de 10 quilômetros no sentido litoral-planalto, e vice-versa, em função da implantação de uma faixa auxiliar para facilitar o fluxo de quem desce. Com isso, há apenas uma faixa de subida no trecho de serra. (Reginaldo Pupo, especial para o Estado)

19h36 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego normal no acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

19h34 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 12 quilômetros de lentidão, do 11 ao 23. Em direção à Capital, são três quilômetros de retenção, do 35 ao 32.

19h32 – Fim do estado de atenção para alagamentos em toda a Capital, informa o CGE.

19h29 – O tráfego já flui bem na Rodovia Anhanguera.

19h27 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 24 ao 30, em função de obras na pista para implantação da quinta faixa.

19h24 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,6 quilômetros de lentidão, da Rua Alves Pontual à Avenida Alberto Augusto Alves.

19h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 6,9 quilômetros de retenção, da Rua Funchal ao início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h18 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem cinco quilômetros de lentidão no trecho Guarujá-São Sebastião, do quilômetro 223 ao 218.

19h15 – São Paulo tem neste momento 164 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h12 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio. Na pista local, há 3,5 quilômetros de retenção, que vai do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

O usuário do Instagram Caio César Ortega registrou o tráfego carregado na altura da Estação Tatuapé.

19h02 – Em visita a Itaquera, na zona leste de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad (PT) rebateu críticas à ampliação do rodízio para mais 371 quilômetros de vias da Capital. A medida, que deve começar a valer em abril, foi anunciada na quinta-feira, 9, pelo secretário dos Transportes, Jilmar Tatto. Saiba mais.

19h00 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento, entre os quilômetros 278 e 273, por causa de alagamento. Em direção a Curitiba, há dois pontos de parada, que somam cinco quilômetros: do 341 ao 345 e do 442 ao 443.

18h56 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem 14 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 9 ao 23. Em direção à Capital, há sete quilômetros de tráfego lento, do 30 ao 23.

18h53 – Toda a cidade de São Paulo estava em estado de atenção para alagamentos às 17h40. Saiba mais.

18h51 – As chuvas diminuíram, e as marginais e as regiões central, sudeste, sul e oeste deixaram o estado de atenção para alagamentos às 18h35. Neste momento, a situação permanece nas zonas norte e leste.

18h48 – São Paulo tem neste momento 173 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 12,9 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Aricanduva.

18h46 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jandira, do quilômetro 32 ao 24, em função das chuvas. Já em direção ao interior, há cinco quilômetros de retenção, em Barueri, entre os quilômetros 19 e 24.

18h41 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem três quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre os quilômetros 32 e 35, por causa de um acidente. Há também lentidão do quilômetro 103 ao 105, em Campinas.

18h39 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 24 ao 30. No local, está sendo implantada a quinta faixa da via.

18h36 – A chuva dificulta também a vida dos motoristas que circulam pela Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos, como registrou a usuária do Instagram Alessandra Abdias. Na região, há quatro pontos de retenção, dois em cada sentido: Rio de Janeiro, três quilômetros na marginal, do 226 ao 223, e dois quilômetros na expressa, do 224 ao 222; São Paulo, dois quilômetros na expressa, do 220 ao 222, e um quilômetro na marginal, do 224 ao 225.

Além disso, há tráfego lento na pista marginal, em São José dos Campos, entre os quilômetros 144 e 145, sentido São Paulo.

18h27 – São Paulo tem neste momento 169 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h25 – Forte chuva dificulta o tráfego na Rodovia Ayrton Senna, na região de Guarulhos. O motorista deve ter cautela, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade. No sentido Ayrton Senna da Rodovia Hélio Smidt, o tráfego também é lento por causa do excesso de veículos e da chuva.

18h22 – Chuva provoca ponto de alagamento intransitável na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Mário Lopes Leão, em Santo Amaro, na zona sul.

18h17 – A Marginal do Tietê é a via mais congestionada da Capital neste momento e tem sete pontos de parada.

A situação está pior para quem se dirige à Rodovia Castelo Branco. Na pista expressa, há 10,8 quilômetros de lentidão, da Ponte da Casa Verde à Rodovia Castelo Branco. Já na local, há 8,6 quilômetros, da Ponte da Casa Verde à Ponte Nova Fepasa. Por sua vez, na central, a retenção soma 5,3 quilômetros e vai da Ponte da Casa Verde à Ponte do Piqueri.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o motorista reduz a velocidade em dois trechos da pista expressa: da Ponte da Casa Verde à Ponte da Vila Guilherme (4,6 quilômetros); e do Corinthians à Ponte Aricanduva (1,1 quilômetro). Já na central, há 3,9 quilômetros de tráfego lento, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Guilherme. E, na pista local, 2,1 quilômetros, de 510 metros depois do oposto da Rua Massinet Sorcinelli à Ponte da Vila Guilherme.

18h09 – A Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, registra no final desta tarde 16 quilômetros de lentidão no sentido planalto, por causa da implantação de uma faixa auxiliar no sentido oposto para facilitar o fluxo de quem desce. Com isso, há apenas uma faixa de subida no trecho de serra.

Há lentidão no quilômetro 75, também na serra, por conta de um veículo quebrado atravessado em uma das duas pistas que descem. No mesmo quilômetro 75, na pista de quem sobe, um caminhão quebrado também dificulta o trânsito.

As obras de duplicação da Tamoios, reiniciadas na última segunda-feira, 6, não interferem no fluxo. O motorista não encontra problemas para descer ao litoral norte até o momento. (Reginaldo Pupo, especial para o Estado)

18h05 – São Paulo tem neste momento 142 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h03 – Na Capital, as marginais, a região central e as zonas norte, sul, leste e oeste estão em estado de atenção em função das chuvas, informa o CGE.

18h01 – Em direção a São Paulo, também há sete quilômetros de lentidão na Rodovia Raposo Tavares, do quilômetro 30 ao 23.

18h00 – Raposo Tavares, sentido interior, tem sete quilômetros de retenção, entre os quilômetros 10 e 17. O tempo está instável na região.

17h56 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa, do 12 ao 20, e um quilômetro na pista local, do 24 ao 25. Em direção a São Paulo, também há lentidão, de três quilômetros, entre o 23 e o 20.

17h50 – São Paulo tem neste momento 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h44 – O tráfego é lento na pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, do quilômetro 51 ao 55, e na chegada a Santos, do 64 ao 65.

17h42 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem 11 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 28 ao 32 e do 37 ao 44. Já em direção à Capital, já oito quilômetros de lentidão, do 56 ao 48.

17h38 – A Marginal do Pinheiros é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 10,3 quilômetros de retenção na pista expressa no sentido Castelo Branco, da Ponte Nova do Morumbi à Ponte do Jaguaré. Na local, há 3,4 quilômetros de lentidão, da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso.

Já em direção a Interlagos, o motorista enfrenta 4,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de 1950 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres a 792 metros antes da Ponte João Dias. Além disso, há 2,8 quilômetros de retenção nas pistas expressa e local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

17h33 – A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo decidiu estender por mais uma semana o período de suspensão do rodízio de veículos. Prevista para acabar na próxima segunda-feira, 13, a restrição de circulação para caminhões e veículos de passeio será retomada somente na segunda-feira seguinte, 20.

O rodízio está suspenso desde 26 de dezembro por causa do baixo fluxo de trânsito no período de férias escolares. De acordo com a CET, a ausência de lentidões significativas nos últimos dias, o que justificaria a volta do rodízio, motivou o adiamento do prazo de suspensão. Saiba mais.

17h29 – Manifestantes fecharam nesta sexta-feira, 10, durante a maior parte do dia, os dois sentidos do trecho da BR-381 que liga Belo Horizonte a São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando a estrada foi liberada, por volta das 16h, pelo menos 15 quilômetros de congestionamentos haviam se formado nas duas direções. Não houve registro de tumultos no local. Saiba mais.

17h27 – São Paulo tem neste momento 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. As marginais e as zonas norte, sul e oeste seguem em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o CGE.

17h25 – O usuário do Instagram Gugah Gustavo registrou o tráfego pesado e o tempo fechado na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte da Vila Guilherme. A via tem neste momento 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco.



17h18 – São Paulo tem neste momento 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As marginais e as zonas norte, sul e oeste estão em estado de atenção para alagamentos, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

17h13 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito.

10h41 – Encerramos as postagens do blog nesta manhã. Voltamos à noite.

09h50 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem registros de lentidão.

09h34 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

09h22 – Raposo Tavares tem interdição de faixa no quilômetro 14 sentido São Paulo, devido acidente.

09h17 – Protesto dos Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) terminou. A Ponte do Socorro está liberada.

09h02 – Ponte do Socorro está bloqueada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

08h35 – Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) estão saindo da Ponte do Socorro e da Marginal do Pinheiros. Eles fazem protesto desde as 4h, O ato é uma resposta às declarações do prefeito Fernando Haddad (PT) contrárias à ocupação conhecida como Nova Palestina.

08h18 – Marginal do Pinheiros permanece bloqueada nos dois sentidos, na altura da Ponte do Socorro, devido a um protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). O ato também impede a circulação de veículos na ponte.

08h08 – Marginal do Pinheiros permanece bloqueada nos dois sentidos, na altura da Ponte do Socorro, devido a um protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

08h07 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros no sentido Marginal do Pinheiros, a partir da Avenida Miruna.

07h51 – Marginal do Pinheiros está bloqueada nos dois sentidos, na altura da Ponte do Socorro, devido a um protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

07h50 –Rio-Santos tem tráfego intenso no trecho Ubatuba-Caraguatatuba, entre os quilômetros 77 e 97.

07h38- Marginal do Pinheiros está bloqueada nos dois sentidos, na altura da Ponte do Socorro, devido a um protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Veja matéria.