TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

17h21 – O corredor norte sul tem 7,2 km de lentidão, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis.

11h07 – A CET registra em São Paulo oito semáforos apagados e 17 em amarelo intermitente.

10h56 – A Avenida Nove de Julho tem 3,8 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Avanhandava até a Avenida São Gabriel.

10h54 – A Marginal Pinheiros tem 10,3 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte do Socorro até a Avenida Juscelino Kubitschek.

10h52 – A Marginal Tietê tem 21 km de lentidão, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte Aricanduva até a Rodovia Castelo Branco.

9h22 – A Avenida Washington Luís tem 6,1 km de lentidão, no sentido centro, da Rua Marechal Renato Paquet até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h21 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de engarrafamento, no sentido marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros.

8h26 – A Rodovia Anchieta tem engarrafamento no sentido capital, do km 25 ao 16 e do km 13 ao 10. A Rodovia dos Imigrantes também tem lentidão no mesmo sentido, do km 24 ao 16.

8h23 – No sentido Santana, o corredor norte sul tem 4 km de trânsito ruim, entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Euclides de Figueiredo.

8h21 – O corredor norte sul tem 5,4 km de lentidão, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

8h20 – A Marginal Tietê tem 8,1 km de engarrafamento, na pista expressa sentido Castelo Branco, de 50 metros da Ponte Júlio de Mesquita até a Rodovia Castelo Branco.

8h16 – A Marginal Pinheiros tem 10,3 km de lentidão, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte do Socorro até a Avenida Juscelino Kubitschek; na pista local, a marginal tem 8,7 km de congestionamento no mesmo sentido.

16h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento de 440 metros depois do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro, no sentido Marginal.

16h25 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,8 km de lentidão, no sentido centro, do Túnel Desembargador Maria Carolina até a Rua Chabad.

16h22 – A Marginal do Tietê tem 9,8 km de congestionamento na pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre as Pontes do Piqueri e Vila Guilherme.

14h01 – A Avenida dos Bandeirantes tem engarrafamento de 2 km no sentido Imigrantes, da Rua Antônio de Macedo até a Rua Conceição de Monte Alegre.

13h59 – A Radial Leste tem 3,9 km de lentidão, no sentido centro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos. No outro sentido bairro o motorista encontra congestionamento de 3,1 km da Avenida Álvaro Ramos até a Avenida Piratininga.

21h30 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

20h25 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,8 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte Jânio Quadros.

20h13 – A cidade tem 104 km de engarrafamento, segundo medição feita pela CET.

20h05 – A Avenida Santo Amaro registra 1,7 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Sebastião até a Avenida Roberto Marinho.

20h – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

19h46 – A Rua da Consolação tem 2 km de trânsito complicado, sentido centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

19h41 – A Avenida Brasil tem 2,4 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Avenida Henrique Schaumann até a Armando de Sales Oliveira.

19h35 – A Avenida Vicente Rao tem 2,5 km de lentidão, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

19h22 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h15 – A Avenida Aricanduva tem 5,1 km de congestionamento, sentido Itaquera, da Santo Perussi até a Rio das Pedras.

19h09 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de fluxo moroso, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h07 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h02 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido Itaim, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h50 – A capital tem 191 km de lentidão no momento.

18h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 17,8 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Imigrante Nordestino.

18h34 – A Avenida Washington Luís tem 2,8 km de tráfego lento, sentido centro, da Jônia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h25 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h20 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Enéas Carvalho de Aguiar até a Pedroso de Morais.

18h10 – A Radial Leste registra 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h22 – A Avenida Ibirapuera tem 2,6 km de trânsito carregado, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Borges Lagoa.

17h15 – O trânsito na Rodovia Ayrton Senna é lento em direção ao interior, do km 11 ao 17, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

17h10 – A pista central da Marginal do Tietê registra 3,8 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

17h05 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,6 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

16h36 – A capital tem 86 km de congestionamento nesta tarde.

16h01 – São Paulo tem lentidão de 67 km. Zona Sul tem 26 km de congestionamento.

15h53 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h33 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, tem 2,6 km de filas entre a Rua Borges Lagoa e a Avenida dos Bandeirantes.

15h17 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, tem excesso de veículos entre a Rua Borges Lagoa até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h01 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 6,9 km de filas entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Freguesia do Ó.

14h31 – Atropelamento na Avenida São Luis, na altura do número 29, na região da República. Corpo de Bombeiros no local.

14h18 – São Paulo com 49 km de filas e zona oeste com 22 km de congestionamento.

14h08 – Radial Leste, sentido Centro, com 3,5 km de lentidão entre a Rua Alberto Badra até o Viaduto Pires do Rio.

14h02 – Implantada Operação Comboio pela via Anchieta em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral.

13h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,8 km de congestionamento entre a Ponte Eusébio Matoso e Castelo Branco. Lentidão é reflexo de acidente que interditou toda a via.

13h39 – Avenida Paulista, sentido Consolação, com tráfego intenso entre a Rua Peixoto Gomide e a Alameda Oswaldo Cruz.

13h30 – Um carro e uma moto colidiram na Marginal do Tietê na altura da Ponte da Casa Verde. O acidente aconteceu na pista central, sentido Castelo Branco. Uma vítima foi socorrida pelo SAMU.

13h21 – Liberada pista central da Marginal do Pinheiros após acidente interditar totalmente a via, na altura da Ponte da Cidade Universitária e a Eusébio Matoso. O Helicóptero Águia pousou na via para socorrer possíveis vítimas. Não há informações sobre o que teria causado o acidente ou sobre quantas pessoas ficaram feridas. Congestionamento de 4 km na Marginal.

13h04 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está totalmente interditada, na altura da Ponte da Cidade universitária e Eusébio Matoso. O motivo é um acidente que bloqueia a pista. O helicóptero águia pousou na pista para atender possíveis vítimas. O tráfego está sendo desviado pela pista central. São 4 km de filas em função do bloqueio.

12h26 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o oposto da Avenida Bras de Arzão.

12h09 – Uma faixa da Avenida do Estado, sentido Marginal, está fechada perto do Parque Dom Pedro, para resgate de corpo no Rio Tamanduateí.

12H03 – Acidente na Rua Serra de Japi, sentido único, pista interditada, junto à Rua Platina.

11H58 – A há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 35 ao km 26, na região de Campina Grande do Sul, reflexo do tombamento de uma carreta no km 26, que restringe o tráfego na faixa da esquerda. A faixa da direita está liberada. Equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e liberação da via. Ainda neste sentido, o tráfego segue com lentidão entre o km 285 ao km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel.

11h57 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,8 km de filas entre a Ponte do Jaguaré e a Rodovia Castelo Branco.

11h41 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua dos Tupiniquins.

11h02- Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 9,6 km de congestionamento no sentido Interlagos. Lentidão entre a Ponte Cidade Jardim e a Castelo Branco. São Paulo com 59 km de filas.

10h52 – Ligação Leste-Oeste , sentido Lapa, tem tráfego intenso entre a Avenida Pérola Byington e Alcantara Machado.

10h30 – Sistema Anchieta-Imigrantes permanece com boas condições de fluxo e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 4,6 km de filas entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Dante Delmanto.

9h45 – A pista local da Marginal Pinheiros foi liberada após acidente junto à Ponte Ary Torres, no sentido Castelo. São Paulo com 80 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

9h39 – Há pistas livres para o motorista que utiliza o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto neste momento.

9h20 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram lentidão. No sentido Interlagos, a pista expressa está congestionada da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim e do outro lado a pista local está com lentidão da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim. São Paulo com 74 km de filas. Zona sul com 32 km de lentidão.

9h05 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul com lentidão entre o túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira. São Paulo com 73 km de trânsito carregado. Zona sul com 27 km de trânsito intenso.

9h00 – Pista da Avenida Salim Farah Maluf liberada após acidente junto à Avenida Vila Ema, sentido Marginal.

8h52 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, junto a Ponte Eng. Ary Torres.

8h50 – Acidente na Avenida Salim Farah Maluf ocupa duas faixas, sentido Marginal, junto à Avenida Vila Ema.

8h48 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 26, na região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de uma carreta que pegou fogo. O tráfego está parado do km 30 ao km 26. As chamas já foram contidas e equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e liberação total da via.

8h44 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão em dois trehos, um entre as Pontes Cidade Jardim e Nova do Morumbi e entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica.

8h35 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com lentidão entre a Alameda Itu e Praça da Bandeira. São Paulo com 62 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

8h14 – A CET vai monitorar o trânsito nas imediações do Ginásio da Associação Portuguesa de Desportos, nos próximos sábados e domingos, dias 16/06 e 17/06; 23/06 e 24/06; 30/06 e 01/07; 07/07 e 08/07 e na segunda-feira, 09/07, sempre das 18h00 às 2h00, para a realização de Festa Junina. O Ginásio da Associação Portuguesa de Desportos localiza-se na Rua Comendador Nestor Pereira, nº 33, no Bairro do Pari. O caminho alternativo é pela Avenida Presidente Castelo Branco, junto à transposição das pistas local/central após a Ponte Cruzeiro do Sul.

8h12 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão da Ponte Transamérica até Rua Americo Brasiliense. São Paulo com 59 km de trânsito lento. Zona sul com 27 km de filas.

8h03 – Pista local da Marginal Tietê liberada após acidente junto à Rua Luiz Gatti, sentido Ayrton Senna.

7h54 – Acidente na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista local junto à Rua Luiz Gatti.

7h49 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 50 km de lentidão. Zona sul com 24 km de filas.

7h43 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 50 km de filas. Zona sul com 24 km de trânsito lento.

7h27 – Acidente no km 26 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Rio, bloqueia as faixas 2 e 3, para destombamento. Neste sentido, o tráfego é ruim desde o km 25.

7h22 – Acidente na Avenida Eliseu de Almeida, sentido bairro, deixa a pista interditada, próximo à Rua Bartolomé Carducho.

7h15 – Defeito na rede de tróleibus na Avenida Rangel Pestana, sentido centro, ocupa duas faixas, junto à Rua Dr. Bitencourt Rodrigues.

7h12 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h10 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara. São Paulo com 30 km de fila. Zona sul com 15 km de congestionamento.