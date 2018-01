TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 12 de julho

Foto do usuário do Instagram elajr, que está na Marginal Tietê, via mais engarrafada no fim de tarde desta sexta-feira. “Como quase sempre, trânsito”, escreveu.

Está com problemas no trânsito nesta sexta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TEMPO REAL:

22h39 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é liberada em relação ao protesto. Interdição estava próxima à Ponte João Dias.

22h36 – Depois de protesto, Rua da Consolação é liberada na região da Sé, no sentido centro.

22h33 – Acidente complica fluxo de veículos na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido centro, junto à Rua Dias de Oliveira, na Casa Verde, zona norte de São Paulo.

22h31 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera por causa de acidente, no sentido capital, na altura do km 23.

22h29 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Celso Garcia, sentido centro, próximo à Rua Cesário Alvim, em Belém, na zona leste da capital.

22h10 – Protesto ainda prejudica trânsito na Marginal do Pinheiros, a 200 metros da Ponte João Dias, sentido Interlagos.

22h06 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem trânsito lento, no sentido capital, na altura de Barueri.

22h04 – Manifestantes ainda interditam pista da Rua da Consolação, sentido centro, junto à Rua Xavier de Toledo.

22h02 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni ainda apresenta trânsito lento no sentido São Paulo, entre o km 267 e o km 270.

21h55 – Manifestantes impedem o fluxo de veículos na Rua da Consolação, junto à Rua Nestor Pestana. Outro grupo bloqueia a Marginal do Pinheiros, a 200 metros da Ponte João Dias, sentido Interlagos.

21h45 – Principais vias de São Paulo apresentam somente 4 km de congestionamento, segundo a CET.

21h35 – Acidente ocupa duas faixas na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, sob Ponte Estaiada.

21h30 – Pista continua interditada na Rua da Consolação, sentido centro, pista interditada, junto à Rua Pedro Taques, por causa de protesto.

21h22 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem fluxo normal de veículos neste momento.

21h17 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem congestionamento no sentido capital, entre o km 265 e o km 270.

21h12 – Manifestação na Avenida Paulista, na altura do MASP, se dispersou.

21h10 – Principais vias de São Paulo ainda registram 51 km de lentidão, segundo a CET, com tendência de baixa.

21h05 – Obras na pista deixam trânsito mais lento na pista expressa da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura de Aparecida.

21h02 – Marginal do Tietê tem 8,4 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, entre Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte da Vila Guilherme.

20h59 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego complicado nos dois sentidos.

20h57 – Manifestação interdita pista na Rua da Consolação, sentido centro, junto à Rua Pedro Taques.

20h55 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco segue com tráfego intenso, no sentido interior, entre o km 22 e o km 24.

20h52 – Acidente complica trânsito na Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido centro, junto à Rua Thereza Maia Pinto.

20h50 – Pista local da Marginal do Tietê tem 8,8 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Jânio Quadros.

20h46 – Radial Leste tem mais de 3,5 km de lentidão no sentido bairro. No momento há 15 km de filas na zona leste, de acordo com a CET.

20h44 – Motoristas enfrentam problemas na Rodovia Anchieta, sentido litoral, no trecho entre o km 43 e o km 49.

20h42 – Marginal do Pinheiros apresenta 5,6 km de lentidão, no sentido Interlagos, desde o acesso à Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

20h39 – Acidente deixa o trânsito lento na Rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia, a partir do km 10.

20h38 – Acidente ocupa duas faixas na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, junto ao Viaduto Condessa de São Joaquim, no bairro da Liberdade.

20h36 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem trânsito lento na direção de Guarujá, do km 3 ao km 5. Já no sentido Cubatão, congestionamento está entre o km 265 e o km 270.

20h33 – Pista marginal da Via Dutra tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, entre o km 228 e o km 226.

20h31 – Pista marginal da Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, na altura de Barueri, entre o km 17 e o km 24.

20h27 – Marginal do Pinheiros tem 11,6 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Jânio Quadros.

20h23 – Principais vias da capital registram 133 km de lentidão neste momento, segundo a CET, com tendência de baixa. Zona sul é a pior região, que registra 36 km de filas.

20h13 – Marginal do Tietê tem 14 km de congestionamento na pista expressa no sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana a Ponte Jânio Quadros.

20h07 – Capital tem 160 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h52 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do km 19 ao 23 sentido Cotia.

19h30 – Manifestação na Avenida Paulista bloqueia três faixas no sentido Consolação, próximo ao Masp. Há lentidão por aproximação, segundo a CET.

19h03 – Capital tem 194 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Via mais congestionada é a pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Transamérica. São 18 km de retenção.

19h03 – Carreta quebrada na Anchieta no sentido litoral interdita a faixa da direita e causa retenções entre os quilômetros 50 e 55.

18h53 – Anchieta tem tráfego normal nos dois sentidos.

18h46- Marginal Pinheiros tem 7 km de lentidão nas pistas expressa e local do sentido Castelo Branco. O congestionamento vai da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

18h36 – Marginal Tietê permanece com 17 km de congestionamento na pista expressa do sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros.

18h26 – Lentidão na Castelo Branco sentido interior, na altura de Barueri. Tráfego intenso.

18h16– Faixas da Imigrantes bloqueadas por conta de atropelamento no sentido litoral liberadas

18h10 – Rodovia Raposo Tavares tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Cotia.

18h00 – Capital tem 165 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h53 – Marginal Tietê tem 17 km de congestionamento na pista expressa do sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros.

17h50 – Atropelamento no quilômetro 14 da Imigrantes bloqueia duas faixas do sentido litoral. Há lentidão a partir do quilômetro 11.

17h45 – Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de congestionamento no sentido Imigrantes, entre a saída da Marginal Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h37 – Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão do km 265 ao km 270, por excesso de veículos.

17h30 – Marginal do Pinheiros tem 5 km de congestionamento na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Eusébio Matoso.

17h26 – Dutra tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, na saída da capital paulista.

17h16 – Rodovia Castelo Branco tem 6 km de lentidão no sentido interior, na altura de Barueri, por conta de um acidente.

17h13 – Marginal do Tietê tem 13 km de lentidão na pista local do sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Piqueri e a Ponte do Tatuapé.

17h09 – Rodovia Ayrton Senna tem 9 km de lentidão no sentido interior, na altura de Guarulhos.

17h06 – Anchieta tem pequena lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

17h01 – Principais vias da capital registram 125 km de lentidão neste momento, segundo a CET.

11h01- No momento, CET registra 66 km de lentidão nas vias de São Paulo

10h58- Rodovia dos Bandeirantes segue com lentidão na pista Expressa sentido São Paulo, do km 21 ao 13

10h43- Depois de ficar abaixo da média no começo da manhã, trânsito em São Paulo chega a 59 km de lentidão e fica na média para o período

10h17- Principais pontos de lentidão na capital são:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim (7,8 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, (7,8 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

, sentido Marginal, (5,1 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutóia (4,5 km)

, sentido Santana, (4,5 km) Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

10h15- Rodovia dos Bandeirantes segue com trânsito lento na pista Expressa sentido capital, entre os km 18 e 13

10h12- São Paulo tem agora 51 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de estabilidade

10h04- Um acidente bloqueia a faixa esquerda da pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da Ponte Eusébio Matoso

09h55- Anchieta permanece com lentidão na chegada a São Paulo, do km 16 ao 10, informa Ecovias

09h49- Av. dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do final do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro

09h45- Corredor Norte-Sul tem agora 4,5 km de lentidão no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Tutoia

09h41- Dutra segue com lentidão na pista Marginal sentido São Paulo, do km 218 ao 221

09h39- Marginal Pinheiros registra 9,3 km de lentidão no sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim

09h37- São Paulo tem agora 47 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

09h24- Neste momento, São Paulo tem nove semáforos apagados e cinco em amarelo intermitente, informa CET

09h20- Rodovia dos Bandeirantes registra lentidão na pista Expressa sentido capital, entre os km 16 e 13

09h16- Dutra tem lentidão na pista Expressa entre os km 145 e 142, no sentido Rio de Janeiro, na altura de São José dos Campos

09h14- Mesmo com tendência de alta, trânsito em São Paulo segue abaixo da média nesta manhã:

09h07- Principais pontos de lentidão na capital são:

Corredor Norte/Sul , sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutóia (4,5 km)

, sentido Santana, (4,5 km) Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

, sentido Aeroporto, (4,4 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Miruna até a Avenida dos Bandeirantes (2,2 km)

, sentido Marginal, (2,2 km) Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metro Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

09h05- São Paulo tem agora 37 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

08h53- A Radial Leste foi liberada em relação ao acidente ocorrido próximo à Av. Aricanduva, informa a CET

08h47- O Corredor Norte-Sul tem agora 3,1 km de lentidão no sentido Santana, do Viaduto da República Árabe Siria até a Rua Tutoia

08h42- Acidente com dois carros e um caminhão bloqueia a pista lateral da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Cidade Universitária e provoca lentidão nas proximidades

08h38- São Paulo tem agora 19 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

08h30- Um acidente bloqueia a pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, após a Ponte Cidade Universitária

08h23- DER-SP informa que a Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: do km 21 ao 19 e do km 13 ao 10, devido ao excesso de veículos

08h19- Dutra segue com lentidão na pista Marginal, na chegada a São Paulo, entre os km 219 e 221

08h15- Radial Leste tem agora 2 km de lentidão, do Metrô Vila Matilde até o Viaduto Aricanduva

08h10- Neste momento, os principais pontos de lentidão na capital são:

Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Bandeirantes (2,2 km)

, sentido Marginal, (2,2 km) Radial Leste , sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

, sentido Centro, (2,0 km) Radial Leste , sentido Centro, da Estação de Metrô Carrão até o Viaduto Pires do Rio (1,7 km)

, sentido Centro, (1,7 km) Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Vila Guilherme até a Ponte Cruzeiro do Sul (1,6 km)

08h07- Um acidente envolvendo um carro e uma moto bloqueia a faixa esquerda da Radial Leste, na altura do Viaduto Engenheiro Alberto Badra , sentido centro

08h06- São Paulo segue com 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

08h04- Anchieta continua com lentidão na chegada a São Paulo, do km 16 ao 10, informa Ecovias

07h55- Castelo Branco tem dois pontos de lentidão na altura de Barueri. No sentido São Paulo, a via tem congestionamento na pista Expressa, do km 28 ao 25. Já no sentido interior, a lentidão vai do km 19 ao 21 da pista Marginal

07h47- Acidente provoca lentidão na pista Expressa da Rodovia Raposo Tavares, sentido capital. Congestionamento vai do km 92 ao 91, em Sorocaba

07h42- Com 9 km de lentidão, trânsito em São Paulo segue abaixo da média nesta manhã:

07h40- A Av. Juscelino Kubitschek está liberada em relação ao acidente envolvendo um carro e uma moto, na altura da Rua Dr. Renato Paes de Barros

07h32- Neste momento, CET registra 8 km de lentidão nas vias monitoradas da capital

07h30- Ayrton Senna tem problemas no sentido São Paulo, do km 16 ao 13, reflexo de um carro que ocupou uma das faixas no km 13

07h20- Marginal Pinheiros segue com 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré

07h15- Rodovia Anhanguera está com trânsito lento na pista Expressa, sentido capital, entre os km 106 e 104, na altura de Campinas

07h14- Acidente envolvendo uma moto e um carro ocupa uma faixa em ambos os sentidos da Av. Juscelino Kubitschek, na altura da Rua Dr. Renato Paes de Barros

07h06- Com trânsito tranquilo na manhã desta sexta-feira, principais pontos de lentidão em São Paulo são:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré (2,8 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, (2,8 km) Radial Leste , sentido Centro, da Estação de Metrô Carrão até o Viaduto Pires do Rio (1,7 km)

, sentido Centro, (1,7 km) Marginal Tietê , sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Vila Guilherme até a Ponte Cruzeiro do Sul (1,6 km)

, sentido Castelo Branco, pista expressa, (1,6 km) Radial Leste, sentido Centro, da Avenida Melchert até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (1,2 km)

07h05- São Paulo tem agora 11 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h00- Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo, entre os km 13 e 10

06h55- Um carro colidiu com a mureta da Avenida Eusébio Matoso, na altura da Rua Cardeal Arcoverde, sentido bairro e bloqueia a faixa da direita

06h53- Dutra segue com lentidão na pista Marginal, sentido São Paulo, entre os km 221 e 219

06h49- Segundo CET, Marginal Tietê foi liberada em relação ao acidente no acesso à Castelo Branco

06h41- Com o acidente que bloqueia duas faixas no acesso à Rodovia Castelo Branco, Marginal Tietê registra lentidão na pista Expressa a partir da Ponte dos Remédios. Motoristas devem optar pela pista Marginal, se possível

06h26- Castelo Branco tem lentidão entre os km 26 e 24 da pista Expressa sentido capital

06h18- Presidente Dutra registra lentidão na pista Marginal, na chegada a São Paulo, do km 220 ao 221

06h15- Rodovia Castelo Branco tem acidente na altura no km 14, sentido interior. Três carros bateram no local e bloqueiam duas faixas

06h06- Bom dia! A Rodovia Ayrton Senna tem agora lentidão do km 23 ao 20, no sentido capital. Já no sentido interior o tráfego flui normalmente