TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 14 de junho

Acompanhe em tempo real o trânsito da cidade nesta sexta-feira, 14, dia em que está previsto mais um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus na zona sul da capital. Colabore enviando informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

20h05: Quem estiver indo para o litoral sul de São Paulo pela rodovia Anchieta enfrenta congestionamento do km 14 ao 22.

19h57: A internauta giuliafurtado enviou uma foto pelo @Estadão, no Twitter. Ela está parada no congestionamento na Avenida Paulista, próxima ao MASP.

19h49: Motorista que vai para o interior pela Rodovia dos Bandeirantes enfrenta lentidão do km 83 ao 93 em razão de um acidente na altura de Campinas.

19h44: A lentidão caiu para 204 km, de acordo com a CET.

19h31: O trânsito está cada vez mais carregado na zona oeste de São Paulo: agora são 82 km das vias congestionadas, segundo a CET.

19h25: O protesto por moradia e contra Copa do Mundo na Paulista já perdeu força; agora, apenas uma das faixas da via segue bloqueada, mas o trânsito já flui bem.

19h22: Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 20 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

19h18: A CET aponta 228 km de lentidão nas vias monitoradas de São Paulo.

19h16: A concessionária Via Oeste registra 9 km de lentidão na rodovia Castelo Branco, sentido capital, na altura de Osasco. Tráfego lento na rodovia seria reflexo do congestionamento na marginal Tietê.

18h57: Um acidente dificulta o trânsito na Radial Leste, sentido bairro, na altura do viaduto Pires do Rio.

18h46: A CET registra agora 222 km de congestionamento nas vias monitoradas na capital paulista. A região mais afetada pelo tráfego lento ainda é a zona sul, com 86 km de morosidade. A zona oeste tem 65 km.

18h29: Segundo a concessionária CCR Nova Dutra, a rodovia Presidente Dutra tem 11 km de lentidão no sentido São Paulo – Rio, por excesso de veículos. Há congestionamento do km 220 ao 231.

18h09: As vias mais congestionadas na capital neste momento, de acordo com a CET, são:

– Avenida Faria Lima, no sentido bairro: 2,9 km de lentidão

– Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa/Penha: 2,9 km de lentidão

– Avenida Santo Amaro, sentido bairro: 2,5 km de lentidão

– Avenida Vereador José Diniz, sentido bairro: 1,9 km de lentidão

17h57: Trânsito na capital subiu para 196 km nas vias monitoradas pela CET.

17h56: A imagem é de uma das câmeras de monitoramento da rodovia Anchieta, no Trevo da Volkswagen, tirada a instantes.



17h55: A rodovia Cônego Domenico Rangoni apresenta tráfego lento no sentido São Paulo, do km 262 ao km 270.

17h45: Cerca de 500 manifestantes do protesto contra a Copa do Mundo ocupam duas faixas da Avenida Paulista, no sentido Paraíso.

17h32: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra que São Paulo tem 170 km de lentidão nas vias monitoradas. A região mais congestionada é a zona sul da capital, com 63 km de trânsito lento.

17h19: Pelo Instagram, a internauta marixko postou uma foto da saída da marginal Pinheiros no acesso da Ponte do Morumbi. Ela disse que está parada há 20 minutos no congestionamento.

17h12: A Avenida Paulista está bloqueada no sentido Consolação por conta de uma manifestação contra a Copa do Mundo.