TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 14 de março

21h02 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo. Até segunda-feira! Boa noite e bom final final de semana.

21h – O Túnel Anhangabaú, sentido Aeroporto, será interditado das 23h de hoje às 4h da segunda-feira (17), para manutenção.

20h56 – São Paulo tem neste momento 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A região mais congestionada ainda é a Zona Sul, com 38 quilômetros de trânsito moroso.

20h54 – Marginal Tietê tem neste momento 10,4 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a ponte de Casa Verde até a Avenida Aricanduva.

20h40 – No momento, a capital tem 71 semáforos desligados ou em amarelo intermitente.

20h36 – Todas as linhas do Metrô e CPTM funcionam normalmente.

20h12 – O leitor do Estadão Kléberson Gonçalves da Costa nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 o registro do trânsito intenso no túnel Ayrton Senna.

20h09 – Linha 9-Esmeralda da CPTM volta a funcionar normalmente.

20h08 – São Paulo tem neste momento 152 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h04 – O leitor do Estadão Alberto Cruz de Jesus nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 o registro do trânsito intenso na Avenida Vinte Três de Maio, sentido Interlagos. Congestionamento entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

19h47 – São Paulo tem neste momento 191 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h30 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 6,3 quilômetros de lentidão na pista Expressa, desde a ponte Eusébio Matoso até a Avenida Alexandre Mackenzie.

19h15 – Zona Sul: Uma árvore caiu na Rua Antônio de Macedo Soares, sentido bairro, e ocupa duas faixas próximo à Rua Laplace.

19h09 – Marginal Pinheiros tem neste momento 14,2 quilômetros de lentidão tanto na pista Local como na Expressa, no sentido Ayrton Senna, desde a ponte da Freguesia do Ó até a Avenida Aricanduva.

19h05 – A capital paulista enfrenta no momento 232 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

19h03 – Linha 9-Esmeralda circula com velocidade reduzida.

18h56 – Termina o Estado de Atenção para alagamentos em todas as regiões da capital paulista.

18h54 – Rodovia Anhanguera, no sentido interior, tem tráfego lento nas proximidades de Cajamar, do quilômetro 35 ao 42. Um veículo se acidentou e está no acostamento.

18h50 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão desde o viaduto Pires do Rio até o viaduto Alberto Badra.

18h41 – A rodovia Anchieta, sentido capital, segue com lentidão do quilômetro 26 ao km 17, em São Bernardo do Campo.

18h38 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente neste momento.

18h37 – De acordo com a CET, 51 semáforos estão desligados ou em amarelo intermitente neste momento.

18h35 – Manifestação que ocupava a Avenida Paulista agora está na rua da Consolação, e avança no sentido Centro.

18h32 – De acordo com a CGE, apenas a Zona Sul permanece em Estado de Atenção para chuvas e alagamentos.

18h31 – Linha 5-Lilás do Metrô volta a operar normalmente.

18h14 – CPTM: Linha 11-Coral em processo de normalização.

18h08 – São Paulo registra 200 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h05 – Uma manifestação ocupa duas faixas da Avenida Paulista, no sentido Consolação, próximo à Alameda Ministro Rocha Azevedo.

18h04 – No momento, apenas a linha 5-Lilás opera com velocidade reduzida. As demais linhas de metrô operam normalmente.

18h01 – CGE mantém as regiões Sul, Sudeste e Oeste em Estado de Atenção para alagamentos.

17h55 – Segundo a CGE, há no momento dez pontos de alagamento ativos na cidade de São Paulo.

17h54 – Um acidente na avenida Aricanduva, na Zona Leste, ocupa três faixas próximo à Rua Manilha, sentido Bairro.

17h44 – Linha 11-Coral da CPTM opera com restrições devido a falha no equipamento de via. Os trens circulam com maior intervalo.

17h41 – Na Marginal Pinheiros, a pista Expressa no sentido Castelo Branco tem 9,4 quilômetros de congestionamento, desde a rua Quintana até a avenida Alexandre Mackenzie.

17h37 – No momento, 33 semáforos da cidade estão apagados ou em amarelo intermitente, segundo as contas da CET.

17h34 – CGE contabiliza neste momento seis pontos de alagamento em toda a capital paulista.

17h33 – Nesta sexta-feira, o rodízio na capital paulista é para carros com placa final 9 e 0.

17h32 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento nos dois sentidos perto da região de Campinas.

17h29 – Monitoramento feito pelo Corpo de Bombeiros (@bombeirosPMESP) mostra, em vermelho, onde caem chuvas intensas em São Paulo.

17h26 – Na rodovia Castelo Branco, sentido Capital, o tráfego intenso faz o trânsito ficar lento entre os quilômetros 29 e 23.

17h24 – São Paulo tem neste momento 182 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h23 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento do quilômetro 26 a o 32, no sentido litoral.

17h20 – Lentidão do quilômetro 266 ao 270 da rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo.

17h17 – Avenida Vinte Três de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão desde o viaduto Santa Generosa até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h15 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 10,7 quilômetros de congestionamento tanto na via Local como Expressa, desde a ponte da Vilha Guilherme até a ponte da Nova Fepasa.

17h12 – Metrô: Linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás operam com velocidade reduzida.

17h07 – Há dois pontos de alagamento na Avenida Alcântara Machado, na Zona Leste. O primeiro é próximo à Avenida Álvaro Ramos. E o segundo é na altura do Viaduto Guadalajara.

17h05 – A CGE coloca toda a capital paulista em Estado de Atenção por causa das chuvas.

17h00 – São Paulo tem neste momento 151 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 10,7 quilômetros de congestionamento nas pistas expressa e local, entre as pontes Velha Fepasa e Vila Guilherme.

16h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,1 quilômetros de retenção na pista expressa entre as pontes Alexandre Mackenzie e Cidade Universitária. Na pista local, há 3,4 quilômetros de congestionamento entre as pontes Eusébio Matoso e Quintana.

16h45 – Segundo a CET, São Paulo tem 26 semáforos desligados ou em amarelo piscante na tarde desta sexta-feira.

16h41 – Todas as linhas do Metrô operam em velocidade reduzida por causa da chuva, com exceção da Linha 4-Amarela.

16h40 – Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de atenção para alagamentos nas regiões Norte, Leste, Oeste, Centro e nas marginais do Pinheiros e do Tietê.

16h36 – Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

16h24 – São Paulo tem neste momento 121 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, com 7,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes da Vila Guilherme e Júlio de Mesquita Neto.

16h23 – Bombeiros continuam no Ceagesp para combater rescaldo de incêndio após manifestação na manhã desta sexta-feira, 14.

14h42 – Usuário do Instagram @guigorocha01 registra tensão durante protesto no Ceagesp.



14h00 – Avenida Dr. Gastão Vidigal, na Ceagesp, tem 1,2 quilômetro de lentidão no dois sentidos. CET recomenda motoristas a evitarem o local. A Avenida Queiroz Filho também registra congestionamento próximo à Marginal do Pinheiros.

13h46 – Veja imagens do protesto na Ceagesp:

13h10 – Usuária do Twitter, Vanessa Marchiolli (@vanmarchiolli), registra fogo em barricadas durante manifestação no Ceagesp. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros já estão no local para tentar conter protesto contra a cobrança de estacionamento.

Foto: Reprodução/Twitter/Vanessa Marchiolli

13h01 – Segundo informações do leitor do Estado Willy Troiano, via Whatsapp, a Tropa de Choque da PM ocupa a Ceagesp para conter manifestantes. Os bombeiros estão no local para conter incêndio.

12h59 – Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros tentam conter incêndio na Ceagesp, depois de manifestação contrária à cobrança de estacionamento. A CET pede aos motoristas que evitem a Avenida Doutor Gastão Vidigal e a região, que dá à Marginal do Pinheiros. Leia mais.

12h56 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta sexta-feira, 14.

10h39 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta sexta-feira, 14. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h30 – O tráfego ainda é lento na Rodovia Ayrton Senna, agora do quilômetro 23 ao 15 e do 13 ao 11, devido ao excesso de veículos.

10h09 – Acidente fecha uma faixa e causa retenção na Rodovia Anhanguera, sentido Interior, na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 54 ao 57.

10h08 – São Paulo tem neste momento 90 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

10h07 – O tráfego na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta foi normalizado. Todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem.

10h06 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, há 4,3 quilômetros de lentidão do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto dos Bandeirantes.

10h03 – Liberação de rodízio causa lentidão na pista expressa, sentido Capital, em Osasco, do quilômetro 14 ao 13.

10h02 – Neste momento, a Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 13 na pista expressa em direção à Capital como reflexo de congestionamentos das Marginais.

10h – Trânsito lento na Rodovia Anhanguera, sentido Interior, na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 55 ao 57.

09h58 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim Bibi, tem retenção de 2,9 quilômetros, de 91 metros depois da Rua Teodoro Sampaio até a Ponte Juscelino Kubitschek.

09h53 – Na manhã desta sexta-feira, 14, houve dificuldades no sistema de fechamento de portas em uma composição na estação Vila Olímpia da CPTM, sentido Osasco, que já prosseguiu viagem. Usuários reclamaram que o trem ficou parado por 20 minutos na estação.

09h50 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão no sentido São Paulo do quilômetro 21 ao 13. Na direção oposta, o tráfego flui bem.

09h48 – Marginal do Tietê acumula trânsito carregado em função do início de cobrança de estacionamento na Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que causou lentidão na Vila Leopoldina e região nas primeiras horas desta sexta-feira.

09h36 – O usuário do Twitter Clayton Roberto (@Claytonproberto) registrou um trem da Linha 1 – Azul, do Metrô, com destino a Tucuruvi, funcionando com as luzes apagadas.

Foto: Clayton Roberto/Twitter

09h31 – Trânsito ainda cresce na Marginal do Pinheiros. No sentido Interlagos, via expressa já chega a 9,3 quilômetros de congestionamento, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim. Já no sentido contrário, lentidão soma sete quilômetros da Avenida Interlagos até a Rua Verbo Divino.

09h26 – Colisão entre moto e carro interdita faixa da direita e da esquerda na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos. Há cinco quilômetros de congestionamento, entre o 212 e 217, como reflexo do acidente. Ainda não há informações sobre feridos.

09h22 – Neste momento, São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul é a região mais complicada da cidade, com 39 quilômetros de congestionamento registrados.

09h19 – Túnel Ayrton Senna, sentido bairro, tem faixa da esquerda interditada por conta de uma colisão entre duas motos.

09h14 – De acordo com a CET, a Marginal do Pinheiros é a via mais complicada neste momento, na cidade de São Paulo. No sentido Rodovia Castelo Branco, há sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Avenida Interlagos até à Rua Verbo Divino, e dois na local, entre a Ponte Transamérica e a Rua Rubens Gomes Bueno.

Já no sentido Interlagos, a via expressa tem dois pontos de retenção: da Ponte Nova do Morumbi até a Transamérica (três quilômetros) e entre as Pontes Eusébio Matoso e Cidade Jardim (dois quilômetros). Na local, congestionamento chega a três quilômetros, com início na Rodovia Castelo Branco e indo até a Ponte do Jaguaré.

09h07 – Trânsito carregado na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos. Lentidão tem seis quilômetros, entre o 218 e o 224.

09h05 – Avenida Vereador José Diniz tem trânsito complicado no sentido centro, entre a Rua Ana Catharina Randi e a Avenida dos Bandeirantes. Congestionamento soma cerca de 2,5 quilômetros.

08h57 – Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, liberada em relação ao acidente próxima à Rua Engenheiro Aubertin.

08h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem três quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré. Na expressa há ainda outro ponto de retenção, entre as Ponte Eusébio Matoso e Cidade Jardim (dois quilômetros).

08h50 – Acidente interdita a Rua Vergueiro, sentido centro, nas proximidades da Avenida Inhaíba, na zona sul de São Paulo.

08h47 – O leitor do Estadão Ulisses Moura nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 a reclamação que esperou mais de duas horas no ponto de ônibus, na Avenida dos Remédios, e não passou nenhum veículo da linha Vila Piauí – Pinheiros (8060/10). “As pessoas estão usando táxis ou pedindo carona”, afirma. “Voltei para casa e perdi o dia de trabalho.”

08h45 – São Paulo tem, neste momento, 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h26 – Avenida Salim Farah Maluf também está liberada em relação ao acidente próximo à alça de acesso à Marginal do Tietê. Uma viatura da Polícia Civil capotou no local.

08h21 – Marginal do Pinheiros liberada em relação ao acidente perto da Ponte do Socorro.

08h15 – A leitora do Estadão Ariane Donegati nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 o registro do trânsito intenso na Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo. Congestionamento vai do quilômetro 19 ao 13.

Foto: Ariane Donegati

08h09 – Trânsito continua complicado na Avenida Dr. Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, da Rua Major Paladino ao lado oposto da Rua Froben. Congestionamento chega a 1,5 quilômetro.

08h05 – A Avenida dos Bandeirantes já está liberada em relação ao veículo que pegou fogo, nas proximidades do Viaduto dos Bandeirantes.

08h03 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem quase seis quilômetros de lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Santa Generosa.

08h00 – Acidente na Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, próximo à Rua Engenheiro Aubertin, em Água Branca, zona oeste de São Paulo.

07h51 – Motorista deve evitar pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, entre as Pontes do Piqueri e dos Remédios. Congestionamento no local já chega a 4,7 quilômetros.

07h45 – Um homem foi atacado por cão pit bull na Rua Ioneji Matsubayashi, 345, no José Bonifácio. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local.

07h38 – Acompanhe também as informações ao vivo do trânsito em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, através da Rádio Estadão.

07h36 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo. Trânsito complicado entre os quilômetros 18 e 12.

07h33 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com dois pontos de congestionamento. Do Hospital da Vila Maria até a Rua Coroa (três quilômetros) e entre as Pontes Atílio Fontana e dos Remédios (2,2 quilômetros).

07h29 – Acidente na pista local da Avenida Salim Farah Maluf no acesso à Marginal do Tietê.

07h26 – Corpo de Bombeiros afirma que não há feridos no veículo que pegou fogo na Avenida dos Bandeirantes. Causa do incêndio ainda não foi informada.

07h22 – Uma kombi pegou fogo na Avenida dos Bandeirantes. De acordo com a CET, a faixa da direita, sentido Marignal, está interditada, mas não há lentidão registrada. Viatura do Corpo de Bombeiros já está no local.

07h21 – Avenida Jaguaré, sentido centro, tem quase dois quilômetros de lentidão da Ponte Jaguaré até a Praça César Washington Alves de Proença.

07h17 – CET informa que há um incêndio em veículo na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, próximo ao Viaduto dos Bandeirantes em Itaim Bibi, na zona sul da cidade.

07h14 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de lentidão, entre o 20 e o 11.

07h12 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem quase quatro quilômetros de congestionamento do lado oposto da Rua Chaves até a Praça Comandante Linneu Gomes.

07h09 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem 1,6 quilômetro de lentidão da Rua Frei Mont’Alverne até a Radial Leste.

07h04 – Acidente envolvendo um ônibus e um carro na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, interdita a faixa da direita na altura da Ponte do Socorro.

07h00 – São Paulo tem 54 quilômetros de congestionamento, na manhã desta sexta-feira, nas vias monitoradas pela CET.

06h59 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem três quilômetros de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

06h57 – São Paulo tem, neste momento, 12 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

06h54 – Neste momento, a Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem dois pontos de retenção: do quilômetro 13 ao 10 e do 20 ao 18.

06h48 – Rua Melo Peixoto, sentido centro, tem quase dois quilômetros de tráfego carregado entre Carrão e a Rua Tuiuti.

06h39 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, já está liberada em relação ao acidente próximo à Avenida do Estado.

06h38 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo. Trânsito carregado vai do quilômetro 16 ao 13.

06h33 – Acidente na Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha, mantém duas faixas interditadas na altura da Avenida do Estado.

06h31 – Trânsito na Radial Leste, sentido centro, bastante complicado no início da manhã desta sexta-feira. Na principal, há 6,6 quilômetros de congestionamento da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio. Na via expressa, são 4,7 quilômetrosde lentidão, entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

06h24 – Lentidão também na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Há quatro quilômetros de congestionamento em Guarulhos, do quilômetro 23 ao 19.

06h22 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo.

06h21 – Quilômetro 34 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Campos do Jordão, está parcialmente interditado por conta de erosão. Também há neblina em trechos isolados da rodovia.

06h18 – Radial Leste, sentido centro, já tem três quilômetros de trânsito ruim entre a Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho e o Viaduto Alberto Badra.

06h16 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de congestionamento no sentido São Paulo. Motorista pisa no freio do quilômetro 23 ao 19 e do 13 ao 10. No sentido Cotia, o tráfego segue normal.

06h13 – Motorista também encontra dois quilômetros de retenção na Rodovia Anhanguera, sentido capital, na pista expressa em São Paulo, entre os quilômetros 14 e 12.

06h10 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 224.

06h08 – Avenida Doutor Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, tem 1,5 quilômetro de retenção, da Rua Major Paladino à Rua Froben. Já no sentido Marginal, congestionamento chega a um quilômetro da Praça Apecatu até a Rua Froben.

06h04 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

06h02 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.