TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

20h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Marginal do Pinheiros. Sentido Marginal.

20h30 – O Corredor Norte-Sul tem congestionamento do Viaduto Indianópolis até a Rua Pedroso no sentido Santana.

20h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem lentidão, no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres.

20h10 – O trânsito já está diminuindo. Agora, as principais vias da capital somam 100 km de congestionamento. Segundo a CET, a tendência é que esse número continue caindo.

19h50 – A Marginal do Tietê tem lentidão, no sentido Ayrton Senna, até a Ponte Imigrante Nordestino, na pista expressa, e até a Ponte do Tatuapé, na pista local. Os dois congestionamentos começam na Ponte Júlio de Mesquita Neto.

19h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão, no sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara à Marginal do Pinheiros.

19h20 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento nos dois sentidos. No sentido São Paulo, há lentidão do km 221 ao km 225, em Guarulhos, e no sentido Rio o trânsito fica lento entre os kms 228 e 226, ainda em São Paulo.

19h10 – O Corredor Norte-Sul está congestionado entre as Pontes João Julião da Costa Aguiar e da Bandeira no sentido Santana.

19h – A capital contabiliza 169 km de filas na suas principais vias. A tendência, segundo a CET, é que as condições de tráfego se estabilizem. A lentidão pode aumentar apenas nas regiões leste e oeste da cidade, que têm, respectivamente, 30 e 49 km de filas.

18h38 – Na Rodovia Presidente Dutra há lentidão no sentido leste na região do Parque Ecológico, do km 11 ao km 17. No sentido oeste o tráfego está normal.

18h30 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior entre o km 19 e o km 24, tanto na pista marginal quanto na pista expressa. Motivo: excesso de veículos.

18h20 – Há dois pontos de lentidão no sentido Castelo Branco da Marginal do Pinheiros: na pista local começa na Avenida Jornalista Roberto Marinho e, na pista expressa, na Rua Américo Brasiliense. Ambos terminam na Ponte Cidade Universitária. No sentido Interlagos há congestionamento, na pista expressa, entre as pontes Engenheiro Ary Torres e Transamérica e da Ponte Cidade Universitária à Ponte Cidade Jardim.

18h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê está congestionada, no sentido Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa à Rua Azurita e entre as pontes Jânio Quadros e Imigrante Nordestino. Na pista local há lentidão da Ponte Atílio Fontana também à Rua Azurita.

18h – A cidade soma 143 km de congestionamento nas principais vias. Maior concentração está na região sul, com 47 km de filas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a tendência é que a lentidão aumente em todas as regiões, exceto na zona norte, onde o trânsito está estabilizado em 18 km de congestionamento.

16h03 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Avenida Azurita e a Ponte da Freguesia do Ó.

15h53 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Ponte da Bandeira e a Avenida Antonio de Carvalho Aguiar.

15h34 – Capital segue com 31 km de filas.

15h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem tráfego intenso de 3 km entre a Rua Antonio de Macedo Soares até a Marginal do Pinheiros. Já o sentido oposto registra excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

14h42 – São Paulo registra 26 km de filas. A pior via neste momento é a Ponte Aricanduva que tem 3,1 km de congestionamento no sentido Marginal. As filas estão entre o término da Avenida Aricanduva e a via Rodeio.

14h02 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

13h44 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem excesso de veículos entre a Rua Massinet Sorcinelli e o Viaduto Cruzeiro do Sul.

13h21 – Avenida dos Bandeirantes, tem tráfego intenso no sentido Marginal, entre a Rua Maracatins e o Viaduto Santo Amaro.

12h46 – Avenida do Estado lenta no sentido Ipiranga entre a Marginal do Tietê e a Rua Mercúrio.

12h32 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, vai lenta pela pista expressa da Ponte das Bandeiras e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

12h25 – Cidade tem 22 km de lentidão. Zona oeste é pior região , com 8 km de trânsito intenso.

12h13 – Rodovia Anchieta permanece com lentidão na chegada a Santos do km 64 ao km 65, sentido litoral e na descida da serra na altura do km 50, por excesso de veículos.

12h12 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 1,5 km de congestionamento entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Senador Roberto Feijó.

11h46 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 2,4 KLM de filas entre a Avenida Miruna até o Viaduto Borges Lagoa.

11h05 – Cidade tem 22 km de lentidão. Avenida Vinte e Três de Maio tem 2, 4 km de fila no sentido Santana da Rua Borges Lagoa até e a Miruna.

10h38 – Rodovia Ayrton Senna, tem tráfego lento na região de Guarulhos, do km 24 ao 20, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

10h37 – Lentidão na Rodovia Anchieta sentido Capital do km 63 ao km 64. O congestionamento é reflexo de uma obra no km 63 e que interdita a faixa da esquerda. No sentido litoral o tráfego é lento do km 50 ao km 51, trecho de serra, por excesso de veículos.

10h17 – Corredor Bernardino, sentido Centro, tem excesso de veículos desde a Rua Dona Júlia até a Avenida Paulista.

10h12 – São Paulo segue com 36 km de filas. Pior via neste momento é a Avenida Eusébio Matoso, sentido Centro. Há congestionamento entre a Rua Lineu de Paula Machado e a Rua Jorge João Saad.

9h52 – Avenida Vinte e Três e Maio tem tráfego intenso no sentido Aeroporto entre o Túnel Curitiba e a Avenida Pedroso.

9h39 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista Marginal, sentido Guarulhos, entre os os kms 221 e 225, por conta do excesso de veículos.

9h19 – Cidade tem 41 km de congestionamento. Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com 4,5 km de lentidão a partir do Túnel Ayrton Senna.

8h46 – Cidade tem 23 km de lentidão. Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato lento no sentido centro entre a Avenida Lineu de Paula Machado, na altura da Praça Jorge de Lima, até Avenida Jorge João Saad.

8h28 – Avenida dos Bandeirantes lenta no sentido Marginal do Pinheiros entre a Alameda dos Tupiniquins e a Miruna.

8h12 – Cidade tem 5 km de lentidão. Túnel Ayrton Senna com lentidão entre a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade e a Avenida Vinte e Três de Maio.

7h44 – Avenida Luis Carlos Berrini lenta na direção do Morumbi, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Taperoa

7h26 – Rodovia Presidente Dutra, pista marginal, com lentidão no sentido São Paulo entre os quilôemtros 208 e 212.

7h15 – Ligação Leste-Oeste vai lenta no sentido Lapa entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Avenida Alcântara Machado.

6h54 – Motorista encontra lentidão no trecho final da Radial Leste, sentido centro, entre as ruas Piratininga e Wandenkolk.

6h53 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Radial Leste e o acesso à Avenida 23 de Maio.

6h47 – Pista lateral da Via Dutra, em Guarulhos, no sentido SP, com lentidão entre os quilômetros 222 e 225.

6h45 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, congestionada entre os quilômetros 22 e 20, em Guarulhos.

6h35 – Acidente entre duas carretas bloqueia uma das duas faixas de rolamento da pista sul (de descida) da Rodovia Anchieta no quilômetro 52, em Cubatão. Congestionamento era de cerca de 1 quilômetro, até o quilômetro 53. Sistema opera no esquema 5 x 5.