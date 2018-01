TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h20 – O Corredor Norte-Sul tem 3,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h47 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,8 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h35 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Joaquim Eugenio de Lima.

21h20 – A Avenida Faria Lima tem 2,9 km de morosidade, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

20h13 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,8 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h03 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 7,3 km de lentidão, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Ary Torres.

20h – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 5,2 km de trânsito lento, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

19h45 – A cidade tem 140 km de vias congestionadas.

19h38 – A Avenida Francisco Morato tem 3,7 km de lentidão, sentido bairro, da Jacob Salvador Zveibil até a Taboão.

19h32 – O Corredor Norte-Sul continua com 8,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h20 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de trânsito complicado, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo para Paulista até a Praça Oswaldo Cruz.

19h14 – A Avenida Nove de Julho tem 3 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Picarolo.

19h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,6 km de trânsito carregado, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

19h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,8 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h45 – A Radial Leste registra 4,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte Eusébio Matoso.

18h15 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que o motorista evite acessar a Avenida Washington Luís, nos dois sentidos, devido a interdição junto ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h53 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h42 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de fluxo intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h32 – A Avenida João Dias registra 2,3 km de trânsito carregado, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

17h20 – A Avenida Aricanduva registra 3,6 km de morosidade, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Aricanduva.

17h16 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Velha Fepasa até a Rua Azurita.

17h11 – O Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h05 – A pista local da Marginal do Tietê tem 10 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé.

16h08 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, com lentidão na pista expressa, desde a Ponte Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

15h39 – Operação comboio na Rodovia Anchieta sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela forte neblina.

15h37 – Marginal do Tietê tem 5,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. Congestionamento entre a Rua Azurita e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

15h18 – Capital tem 44 km de filas nas principais vias da região.

14h44 – Cidade tem 41 km de congestionamento. Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão pela pista expressa no sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte da Casa Verde.

14h15 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco. O congestionamento está entre a Rua Tucumã e a Ponte do Morumbi.

14h09 – Colisão envolvendo dois veículos de passeio no km 52 da Rodovia dos Imigrantes sentido litoral, interdita a faixa da direita. Acidente deixou vítimas aparentemente com ferimentos leves. Não há lentidão no local.

14h23 – Avenida Vereador José Diniz com engarrafamento no sentido centro, entre a Ponte das Bandeiras e o complexo Ana Catharina Randi.

13h43 – Corredor Eusébio Matoso, sentido Centro, com excesso de veículos na Avenida Jorge João Saad até a Praça Jorge de Lima.

12h46 – Avenida Liberdade tem lentidão no sentido bairro, da Afrodisio Vidigal até a João Mendes.

12h22 – Marginal do Tietê lenta no sentido Castelo Branco, pela pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita até a Avenida Cruzeiro do Sul.

11h55 – Há lentidão na Avenida Washington Luis, sentido centro, desde a Ponte João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Pedro Chaves Interlagos.

11h17 – Avenida Washington Luis lenta no sentido centro, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Pedro Chaves. Há 5 km de congestionamento.

11h05 – São Paulo com 100 km de congestionamento nesta manhã.

11h05 – Continua lentidão na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. Há congestionamento desde a Ponte do Piqueri até 490 m depois de do Viaduto Cruzeiro do Sul.

10h37 – Excesso de veículos na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. A pista expressa tem 6,9 km de lentidão entre a Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castello Branco.

10h33 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento do km 25,5 ao km 28, região de Guarulhos, devido ao tombamento de um caminhão que transportava sacos de carvão. O acidente ocorreu por volta das 10h no km 28. O atendimento à ocorrência interdita as faixas da esquerda e central (01 e 02).

9h51 – A capital paulista tem 110 km de filas neste momento.

9h21 – Marginal do Tietê tem 5 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, da entrada da rodovia até a Ponte do Piqueri.

9h00 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Interlagos, pela pista expressa, da Eusébio Matoso até a Castelo Branco.

8h27– Cidade tem 88 km de lentidão. Marginal do Tietê, pista expressa, está congestionada no sentido Castelo Branco desde a entrada para a rodovia até a Ponte do Piqueri.

8h15 – Radial Leste, sentido centro, tem lentidão de 12 km da Praça Divinolândia até a Rua Wandenkolk. Faixa reversível usada para desafogar o trânsito não foi montada nesta manhã.

7h53 – Radial Leste tem 8 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Divinolândia.

7h24 – Cidade tem 33 km de lentidão. Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato tem 2,6 km de lentidão da Praça Jorge de Lima até a Avenida Jão Jorge Saad.

7h11 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 3 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte Attilio Fontana e o Cebolão.

7h10– Pista sentido centro da Radial Leste com acúmulo de 8 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.

6h40 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de aproximadamente 2 quilômetros, até a Rua Américo Brasiliense.

6h38 – Pista sentido centro da Radial Leste com acúmulo de 5 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.