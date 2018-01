TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 17 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

09h33 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta sexta-feira, 17.

09h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,5 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária.

09h03 – São Paulo tem neste momento 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 8,1 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Rodovia Castelo Branco.

08h34 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa, em Sumaré, por causa de um acidente que interdita faixas. A retenção vai do quilômetro 115 ao 106.

08h31 – Rodovia Raposo Tavares foi liberada em relação ao acidente no quilômetro 11, sentido interior, na altura da Avenida Benjamim Mansur, no Butantã, na zona oeste.

08h07 – Rodovia Raposo Tavares permanece com uma faixa interditada no quilômetro 11, sentido interior, por causa do acidente que envolveu três veículos. O tráfego é lento no local.

08h00 – Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas após o acidente na Rodovia Raposo Tavares. Duas foram enviadas ao PS Bandeirantes e uma ao Hospital das Clínicas.

07h52 – Em função do acidente, a Rodovia Raposo Tavares tem 10 quilômetros de parada no sentido São Paulo. Do 20 ao 16, a via está com trânsito lento; e do 16 ao 10, congestionado.

07h50 – O leitor Jeferson nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e informou que o tráfego está carregado na entrada da Rodovia Castelo Branco para o motorista que vem da Marginal do Pinheiros.

A Castelo Branco apresenta também dois quilômetros de lentidão na pista marginal no sentido Capital, na divisa de Osasco e São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. Já na pista expressa, são dois pontos de retenção: do 17 ao 16; e do 26 ao 25.

07h44 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, por excesso de veículos. Em direção ao litoral, flui bem.

07h27 – Um automóvel capotou na altura do número 1115 da Rua do Hipódromo, na Mooca, na zona leste. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, e uma vítima foi socorrida e encaminhada ao PS Santa Cecília.

07h22 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, por causa do excesso de veículos.

07h14 – Acidente que envolveu três carros bloqueia duas faixas da Rodovia Raposo Tavares no quilômetro 11, sentido interior. O Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas ao local, que fica no trecho urbano da Raposo Tavares, na altura da Avenida Benjamin Mansur, no Butantã, na zona oeste. Como reflexo, há três quilômetros de congestionamento na região, do 13 ao 10.

07h04 – Rodízio de veículos em São Paulo volta na próxima segunda-feira, 17. Saiba mais.

07h01 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 210 e 213.

06h52 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, entre os quilômetros 110 e 106, por causa de um acidente que interdita faixas.

06h50 – Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão da empresa de artigos natalinos Cipolatti na madrugada desta sexta-feira, 17, na altura do número 320 da Rua Áurea Tavares, no Jardim Três Marias, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h15 e foi controlado às 4h20. Foram enviadas ao local 11 viaturas. Não houve feridos. Neste momento, os bombeiros trabalham no rescaldo. Os trabalhos devem continuar até o meio-dia.

Na madrugada desta sexta-feira, 17, também ocorreu incêndio em uma comunidade na altura do número 100 da Rua Porto Vitória, na área rural de Carapicuíba, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou por volta da 1h22 e foi controlado às 3h12. Foram enviadas ao local oito viaturas. Não houve vítimas.

06h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 209 e 210, pelo excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, também em Guarulhos, há retenção na pista marginal entre os quilômetros 223 e 224.

06h27 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.