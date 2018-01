TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 17 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

9h27 – Raposo Tavares está com interdição total no km 18+500, sentido São Paulo, devido a um acidente envolvendo carro roubado. O helicóptero Águia da PM está no local. Há 9 km de lentidão.

9h15 – 89 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Marginal, pista expressa, da Avenida Alexandre Mackenzie até a Ponte Cidade Jardim (6,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,7 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Tutoia (4,5 km)

8h28 – 79 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

• Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk (3,0 km)

7h54 – Em Guarulhos, uma van escolar capotou na Rua Pirapora e quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade.

7h47 – Avenida Rangel Pestana está liberada em relação ao ônibus quebrado no sentido centro, junto à Rua Anita Garibaldi.

7h29 – 51 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida Washington Luis, sentido Centro, da Avenida Nossa Senhora do Sabará até a Praça Comandante Linneu Gomes (6,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte Atílio Fontana (5,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponto do Piqueri até a Ponte Atílio Fontana (2,5 km)

• Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Carrão até o Viaduto Pires do Rio (2,4 km)

7h28 – Anhanguera tem lentidão na chegada a São Paulo.

7h28 – Também há um ônibus quebrado na Avenida Rangel Pestana, sentido centro, junto à Rua Anita Garibaldi.

7h27 – Pistas expressas e local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, depois da Ponte Férrea, têm retenção por conta de um ônibus quebrado.

7h24 – Lentidão na terceira pista da Marginal Tietê, na altura da Ponte do Piqueri, em direção à Castelo Branco.

7h20 – Corredor da Santos Dumont e Tiradentes tem trânsito carregado. Avenida Cruzeiro do Sul também apresenta lentidão.

7h07 – Acidente interdita uma faixa na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Limão, mas o tráfego flui bem.

6h55 – Trens da Linha Vermelha do metrô circulam com velocidade reduzida entre Itaquera e Sé, por causa das chuvas.

6h52 – 27 km de lentidão em São Paulo.

6h45 – O trânsito é lento no sentido centro da Avenida Washington Luis, desde a Avenida Sabará até as proximidades do aeroporto.

6h43 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 270 e o km 269, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso.

6h40 – Em Artur Alvim, um acidente ocupa a Radial Leste, sentido centro, próximo à Rua Maciel Monteiro.

6h22 – Corredor Norte-Sul apresenta trânsito lento no sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado.

6h19 – Uma faixa está interditada próximo à esquina da Avenida Brasil com a Rua Argentina, devido a um acidente com três carros de passeio. Uma pessoa ficou ferida. Também há interdição de duas faixas na Avenida Presidente Tancredo Neves com a Rua Vergueiro, no sentido Anchieta, por conta de uma colisão entre um caminhão e um ônibus. Duas pessoas ficaram feridas.

6h15 – A Rodovia Anchieta está com a interligação do planalto bloqueada devido a neblina. O tráfego é lento no sentido litoral, do km 44 ao km 46.

6h14 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado devido a uma operação especial.

6h11 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão em São Paulo.