TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 18 de abril

17h15 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo. Boa tarde e boa páscoa!

16h08 – A leitora do Estado Vanessa Alvarenga nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 dizendo que a Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso no km 85, sentido interior, mas sem paradas.

15h55 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego intenso no sentido Peruíbe e flui com normalidade no sentido Praia Grande.

15h52 – Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos.

15h33 – Rodovia Imigrantes tem 11 quilômetros de tráfego congestionado do km 32 ao km 43, sentido litoral.

15h26 – No sistema Anhanguera-Bandeirantes o tráfego está normal.

15h22 – Tráfego normalizado no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

15h16 – Rodovia Regis Bittencourt tem tráfego lento no sentindo norte do km 365 ao 356, devido a excesso de veículos. No sentido sul (Paraná), o tráfego também é lento do km 319 ao 345, também devido a excesso de veículos.



14h50 – A Rodovia Fernão Dias apresentava 30 quilômetros de congestionamento na tarde desta sexta-feira, entre o 67 km e o 37 km. A lentidão ocorre no sentido de Minas Gerais, devido a devido a excesso de veículos.

14h46 – A Rodovia Raposo Tavares apresentava 11 km de lentidão no sentido interior, próximo à cidade de São Roque.

14h36 – Foi encerrada a operação de faixa reversível na Carvalho Pinto, no sentido interior. O tráfego é lento apenas do km 129 ao 130 da via.

14h35 – De acordo com a AutoBan, entre a zero hora de ontem (17) e 11h30 de hoje, circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à capital paulista, aproximadamente 313 mil veículos. Neste período foram registrados 30 acidentes, com 13 feridos e nenhuma morte. A concessionária trabalha com a estimativa de um total de 850 mil veículos nos feriados de Páscoa e Tiradentes, entre saída e chegada à capital, no período de cinco dias, de 17 de abril até 21 de abril. (Flavio Leonel, da Agência Estado)

14h24 – Na Anhanguera, há lentidão na pista expressa entre os quilômetros 50 e 60, no sentido capital-interior. Na Bandeirantes, o mesmo problema ocorre na pista expressa entre os quilômetros 41 e 53 e no trecho entre os quilômetros 158 e 168. (Flavio Leonel, da Agência Estado)

14h17 – Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o trecho de serra na Tamoios e na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, apresenta lentidão devido ao excesso de veículos. O trajeto entre Caraguatatuba e Ubatuba, normalmente feito em 1h20, estava sendo percorrido no início da tarde de hoje em média em três horas. (Reginaldo Pupo, especial para O Estado de S. Paulo)

14h12 – Por 20 minutos as duas pistas da Rodovia dos Tamoios ficaram totalmente interditadas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A operação de retirada do veículo, prevista para o início da tarde de hoje, poderá interditar novamente a rodovia. Em dias normais, o trecho é percorrido em uma hora. Na tarde de quinta, um homem morreu e outro ficou ferido após o caminhão em que estavam cair em uma ribanceira na Rodovia dos Tamoios, na altura da cidade de Paraibuna. (Reginaldo Pupo, especial para O Estado de S. Paulo)

14h10 – O turista que decidiu descer para o litoral norte na manhã desta sexta-feira enfrentou cinco horas de viagem entre São José dos Campos e Caraguatatuba na manhã de hoje pela Rodovia dos Tamoios, principal acesso às cidades praianas. Mesmo com a rodovia duplicada, com duas mãos de descida, o trânsito ficou moroso devido a um acidente com uma carreta que transportava cevada e tombou no trecho de serra no km 72. Ninguém ficou ferido. Os motoristas enfrentaram 12km de congestionamento. (Reginaldo Pupo, especial para O Estado de S. Paulo)

14h05 – Segundo a Ecovias, que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, a estimativa é que 360 mil carros desçam a serra para o litoral neste feriado.

13h54 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem 60 quilômetros de congestionamento na pista expressa, do quilômetro 19 ao 79, trecho que abrange os municípios de Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba, São Roque, Mairinque e Itu.

13h41 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem agora dois trechos de congestionamento na pista expressa, que somam 22 quilômetros: 12 quilômetros, do 41 ao 53; e 10 quilômetros, do 158 ao 168.

13h36 – O motorista encontra boas condições de tráfego na chegada a Peruíbe, como mostra a leitora do Estado Carol Sallix Santos, que tirou a foto abaixo e nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639.

13h33 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem 10 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 50 e 60.

13h32 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem 12 quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Caçapava, do 129 ao 117. Outro trecho de retenção ocorre entre os quilômetros 137 e 136, em São José dos Campos.

13h26 – Rodovia Mogi-Bertioga, sentido Bertioga, tem 19 quilômetros de congestionamento, do 75 ao 94. Já em direção a Mogi das Cruzes, há retenção entre os quilômetros 95 e 94, reflexo de um ônibus incendiado no quilômetro 94.

13h24 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, tem 16 quilômetros de lentidão, do 78 ao 94. Já em direção a Taubaté, o tráfego está normal.

13h18 – O paulistano que deixou para viajar para o interior na manhã desta sexta-feira, 18, enfrentou um congestionamento jamais visto na Rodovia Castelo Branco. Às 12h30, a estrada tinha 70 quilômetros de trânsito lento com paradas desde a saída de São Paulo, a partir do quilômetro 17, em Osasco, até o quilômetro 87, próximo de Porto Feliz. A empresária Lenita Pedroso gastou três horas do Cebolão, em São Paulo, até o acesso de Sorocaba, no quilômetro 79.

A Rodovia Raposo Tavares estava também apresentava lentidão desde a saída da Capital até o quilômetro 57, já próximo de São Roque. A situação não era melhor na Rodovia Régis Bittencourt. No sentido de Curitiba, o congestionamento chegou a 42 quilômetros – do quilômetro 303,5, em São Lourenço da Serra, até o 345,5, em Miracatu – às 9h30, mas às 12h30 já estava com cinco quilômetros a menos. (José Maria Tomazela, O Estado de S. Paulo)

13h10 – A leitora do Estado Carol Sallix Santos registrou o congestionamento no quilômetro 343 da Rodovia Régis Bittencourt e nos enviou uma foto por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639.

Segundo a leitora, uma das causas da lentidão foi um caminhão que tombou no acostamento, como ela mostra no vídeo abaixo.





12h49 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem três trechos congestionados na pista expressa, que juntos somam 47 quilômetros: 13 quilômetros, do 37 ao 50; 16 quilômetros, do 77 ao 93; e 18 quilômetros, do 150 ao 168.

12h43 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 38 quilômetros de congestionamento, na região da Serra do Cafezal. Já em direção a São Paulo, há 13 quilômetros de lentidão.

12h38 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, segue com 63 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 16 e 79, trecho que abrange os municípios de Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba, São Roque, Mairinque e Itu. Já na pista expressa, há lentidão entre os quilômetros 23 e 24, na divisa entre Barueri e Osasco.

12h34 – Implantada operação comboio nas praças de pedágios das rodovias Anchieta e Imigrantes, por causa de neblina que provoca baixa visibilidade no trecho de serra.

11h56 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem, neste momento, três quilômetros de retenção. Motorista encontra filas do quilômetro 289 até o 292.

11h53 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem 63 quilômetros de tráfego lento a partir do 16.

11h39 – Avenida Jornalista Roberto Marinho está liberada, após interdição por causa de um veículo quebrado próximo à Rua Vicente Leporace.

11h26 – Rodovia Governador Carvalho Pinto, sentido interior, tem seis quilômetros de congestionamento no acesso à Rodovia Presidente Dutra.

11h18 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem 14 quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Limeira. Lentidão via do quilômetro 125 até o 139.

Já quem dirige para a capital encontra quatro quilômetros de retenção do 108 ao 104.

11h13 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 37 quilômetros de lentidão nas regiões de São Lourenço da Serra e Miracatu. Trecho congestionado vai do quilômetro 308 até o 345.

11h09 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem oito quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Roque. Fluxo é ruim do quilômetro 49 até o 57.

11h05 – O leitor do Estadão José Maria Lemos nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma foto do acúmulo de passageiros no Terminal Tietê na noite da quinta-feira, 17.

Segundo ele, os ônibus estavam saindo com mais de duas horas de atraso. “Para algumas cidades do interior como Ribeirão Preto, passagens só na sexta à tarde”, disse.

10h59 – Rodovia Castelo Branco tem 62 quilômetros de congestionamento no sentido interior. Motorista enfrenta filas do quilômetro 17 até o 79.

10h53 – Praça Doutor João Mendes está liberada após defeito na rede de Trólebus.

10h52 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem 31 quilômetros de lentidão na pista expressa, em dois trechos. Motorista pisa no freio do quilômetro 13 ao 39 e do 148 ao 153.

10h38 – De acordo com a CET, cerca de 250 pessoas realizam a passeata “Missão Eucarística dos Pobres” na Rua Líbero Badaró, junto ao Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Como a via está completamente bloqueada, o tráfego no local é ruim, mas ainda não há informações sobre os trechos de lentidão.

A manifestação começou por volta das 10h desta sexta-feira e o grupo marcha em direção à Praça da Sé.

10h31 – Manifestação interdita Rua Libero Badaró, na região central, próximo ao Viaduto do Chá.

10h26 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem 13 quilômetros de congestionamento, do 279 ao 292.

10h25 – Fluxo melhora na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, que, neste momento, só tem um ponto de retenção, entre os quilômetros 70 e 75, em Jacareí.

10h19 – Defeito na rede de Trólebus bloqueia duas faixas da Praça Doutor João Mendes na altura da Praça da Sé.

10h03 – A leitora do Estadão Ana Cristina Pereira nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, o registro do congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, na altura do quilômetro 330.

09h57 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em São José dos Campos. Trânsito é ruim do quilômetro 154 até o 150.

09h55 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento nos dois sentidos. Motorista que dirige para o interior enfrenta seis quilômetros de congestionamento em dois trechos: do 136 ao 140 e do 24 ao 26. Já na direção da capital, há três quilômetros de retenção do 143 ao 140.

09h30 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 42 quilômetros de lentidão nas regiões de São Lourenço da Serra e Miracatu. Filas se formam do quilômetro 303 até o 345.

09h21 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem três quilômetros de lentidão no trecho que vai do quilômetro 289 ao 292.

09h20 – Veículo quebrado bloqueia Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Aeroporto, próximo à Rua Vicente Leporace.

09h12 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem 46 quilômetros de lentidão. Motorista pisa no pisa no freio do quilômetro 33 até o 79.

09h08 – Acidente na Avenida Atlântica, sentido bairro, na altura da Avenida Professor Papini.

08h58 – O leitora do Estadão Suely Tavares nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma foto da Rodovia Presidente Dutra, sentido interior com tráfego lento na altura do quilômetro 113, em Taubaté.

08h51 – O leitor do Estadão Douglas Grava nos mandou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, o registro da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, com tráfego lento na altura do quilômetro 67.

08h45 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem dois pontos de congestionamento. Há dois quilômetros de lentidão, do 30 ao 32, e mais três quilômetros, do 40 ao 43.

08h39 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton, sentido interior, soma 23 quilômetros em dois trechos: entre o 32 e 50, em Mogi das Cruzes, e do 70 ao 75, em Jacareí.

08h03 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem 37 quilômetros de lentidão em dois trechos. Motorista enfrenta filas do quilômetro 77 ao 65, entre São Paulo e Mairiporã, e do 58 ao 33, nas regiões de Atibaia e Bragança Paulista.

08h01 – Colisão entre ônibus e automóvel ocupa duas faixas da Avenida Engenheiros Caetano Álvares, sentido centro, próximo à Rua Cônego Araújo Marcondes.

07h48 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 40 quilômetros de lentidão na Serra do Cafezal, entre os quilômetros 305 e 345.

07h46 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem 12 quilômetros de lentidão em dois trechos. Motorista pisa no freio do quilômetro 86 até 0 93, na pista expressa, em Campinas, e do 60 ao 65, também na pista expressa, em Itupeva.

07h42 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem 44 quilômetros de lentidão somando dois trechos: dos quilômetros 15 ao 29 e do 49 ao 79.

07h39 – Rodovia Imigrantes, sentido litoral, tem seis quilômetros de tráfego lento do 26 ao 32.

07h37 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 18 quilômetros de lentidão em Mogi das Cruzes. Motorista encontra filas do quilômetro 32 até o 50.

07h36 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente.

07h30 – A CTPM informa que os trens da Linha 12 – Safira não estão circulando entre as Estações Brás e Calmon Viana, por conta de obras.

A Linha 7 – Rubi, entre as Estações Luz e Francisco Morato, e Linha 8 – Diamante, da Estação Júlio Prestes à Itapevi, operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada, também por causa de obras na via.

07h25 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito de São Paulo e nas principais rodovias do estado. Veja também o que ocorre com os metrôs, trens e ônibus da capital.