TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 18 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h26 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 18 de outubro. Tenha um bom fim de semana. Boa noite!

20h25 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 2,8 quilômetros entre a Ponte da Cidade Universitária a Ponte do Jaguaré.

20h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 80 ao 83.

20h22 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 56 e 53.

20h20 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem dois quilômetros de lentidão entre a Rua Ministro Rocha Azevedo a Praça Oswaldo Cruz.

20h15 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h14 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento entre os quilômetros 12 e 23, devido ao excesso de veículos.

20h13 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do trevo da Rodovia Presidente Dutra a Ponte Aricanduva.

20h11 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 4,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Ari Torres e a Ponte João Dias.

20h10 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4,8 quilômetros de lentidão na pista central entre a Ponte do Rio Tamanduateí e a Ponte Jânio Quadros.

20h08 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,5 quilômetros de lentidão na pista local entre a Ponte do Limão e a Ponte Presidente Jânio Quadros. O trecho é que registra maior congestionamento na Capital.

20h05 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,2 quilômetros na pista local da Ponte da Casa Verde a Ponte Jânio Quadros.

20h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da saída da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h01 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme.

19h58 – São Paulo tem 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h56 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 7,3 quilômetros e se concentra entre a Ponte Ari Torres e a Ponte Transamérica.

19h52 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa por conta de um acidente, que bloqueia a primeira faixa. Lentidão vai do quilômetro 82 ao 84.

19h49 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

19h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista marginal entre os quilômetros 21 e 24.

19h45 – São Paulo tem 162 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h41 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento entre os quilômetros 19 e 23.

19h35 – São Paulo tem 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 151 e 147.

19h27 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista marginal entre os quilômetros 20 e 24, em Barueri.

19h23 – São Paulo tem 199 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h21 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte do Piqueri a Ponte da Vila Guilherme. O trecho registra o maior congestionamento na Capital.

19h17 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 63 e 65.

19h14 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista expressa entre a Ponte da Cidade Universitária e o acesso à rodovia.

19h13 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos. Congestionamento vai do quilômetro 150 ao 147.

19h10 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento de 6,2 quilômetros entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Jânio Quadros.

19h02 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 103 e 105, como reflexo de congestionamento na Rodovia Dom Pedro.

18h56 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista central entre a Rua Cristina Tomás e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h53 – São Paulo tem 211 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h50 – O usuário do Instagram _hedipo registou o congestionamento na Marginal do Pinheiros no final de tarde desta sexta-feira, 18 de outubro.

18h46 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão nas pistas expressa e local entre a Ponte Nova do Morumbi e a Ponte Eusébio Matoso.

18h45 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem sete quilômetros de lentidão da Rua Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h44 – Motorista enfrenta congestionamento na saída de São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra. Lentidão vai do quilômetro 230 e 223.

18h42 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da saída da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h40 – Aumenta o congestionamento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por conta do excesso de veículos. Trânsito é intenso entre os quilômetros 13 e 20.

18h38 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 18 e 24.

18h37 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,3 quilômetros de congestionamento entre a Ponte Ari Torres e a Ponte Transamérica.

18h35 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem dez quilômetros de congestionamento na pista local entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h33 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 53 e 55.

18h31 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento na chegada a Santos entre os quilômetros 63 e 65.

18h30 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa entre os quilômetros 108 e 104.

18h28 – São Paulo tem 202 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h25 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, continua com dez quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Ponte do Piqueri e a Ponte da Vila Guilherme. O trecho é o que está com trânsito mais intenso na Capital.

18h20 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Transamérica.

18h17 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido interior entre os quilômetros 15 e 22, por excesso de veículos.

18h10 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento entre os quilômetros 10 e 23.

18h05 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista marginal em São José dos Campos. Lentidão vai do quilômetro 144 ao 145.

17h58 – São Paulo tem 191 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h54 – Trecho Oeste do Rodoanel, sentido litoral, tem tráfego intenso em Osasco, na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 13 ao 16.

17h53 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa entre os quilômetros 15 e 20.

17h52 – Há lentidão nos dois sentidos da Ayrton Senna. Em direção à Capital, tráfego intenso entre os quilômetros 11 e 16. Quem vai para o interior enfrenta congestionamento entre os quilômetros 17 e 22.

17h46 – O usuário do Instagram Luís Carlos Durães registrou o trânsito na Rodovia dos Imigrantes na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro.





17h43 – São Paulo tem 184 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h41 – Avenida Salim Farah Maluf liberada na altura da Rua Granada após quebra de veículo, na Água Rasa, na zona leste.

17h39 – São Paulo tem 178 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem tráfego intenso entre os quilômetros 27 e 25. Em direção ao interior, lentidão vai do quilômetro 17 ao 23.

17h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 62 e 59.

17h36 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa entre os quilômetros 18 e 20.

17h35 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

17h31 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego intenso entre os quilômetros 267 e 270.

17h30 – Trânsito intenso na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, entre os quilômetros 18 e 20, devido ao excesso de veículos.

17h29 – Sentido interior da Rodovia Castelo Branco tem lentidão na pista marginal entre os quilômetros 18 e 24.

17h27 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 4,9 quilômetros de lentidão na pista local, de 1,6 quilômetro antes da Ponte Cidade Universitária até a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

17h24 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso na pista expressa, sentido Capital, em Jandira. Lentidão vai do quilômetro 32 ao 30.

17h23 – O tráfego é lento no sentido litoral da Rodovia Imigrantes, entre os quilômetros 38 e 43, por causa do excesso de veículos.

17h22 – Rodovia Fernão Dias tem trânsito bom nos dois sentidos no trecho em São Paulo.

17h21 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,8 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h17 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa em São Paulo, por conta de obras na pista. Lentidão vai do quilômetro 21 ao 28.

17h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego intenso na pista expressa em Jacareí, como reflexo de acidente. Lentidão vai do quilômetro 166 ao 161.

17h14 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Guilherme.

17h10 – São Paulo tem 152 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h03 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, no interior paulista, do quilômetro 62 ao 54.

17h01 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Sumaré, no interior paulista, do quilômetro 112 ao 115.

16h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, na Grande São Paulo, do quilômetro 224 ao 223. No sentido São Paulo, o tráfego também está lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 229 ao 230.

16h49 – São Paulo tem 134 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h46 – Veículo quebrado na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, na altura da Rua Granada, na Água Rasa, na zona leste.

16h42 – No trecho formado pelas avenidas Vinte Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h33 – São Paulo tem 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h31 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em São Paulo nesta sexta-feira, 18 de outubro.

09h00 – Encerramos o blog do trânsito nesta manhã.

08h19 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de três quilômetros no sentido Marginal do Pinheiros, entre a Avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

08h00 – Capital tem 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com 4,5 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte Cruzeiro do Sul.

07h32 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte Vila Guilherme.

07h19 – Corredor Norte-Sul tem dois quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Rua Ribeiro de Lima e a Praça da Bandeira.

07h13 – Dutra não tem pontos de lentidão em nenhum dos sentidos.

07h07 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos na altura de Guarulhos.

07h00 – Capital tem 22 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Marginal do Pinheiros, com três quilômetros de lentidão entre a Avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

06h48 – Marginal do Tietê tem lentidão de dois quilômetros no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Imigrante Nordestino e a Ponte Aricanduva.

06h44 – Rodoanel tem tráfego fluente.

06h35 – Avenida Interlagos tem lentidão de 2,1 quilômetros no sentido centro, entre o Shopping Interlagos e a Praça Pedro Chaves.

06h30 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

