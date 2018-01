TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h36 – Avenida Rebouças lenta no sentido bairro, da Antonio Rosa até a Passarela do Hospital das Clínicas. Há 2 km de fila.

15h16 – Marginal do Tietê tem 2,2 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Via Dutra.

15h03 – Cidade tem 7 km de congestionamento.

14h20 – Via Dutra tem tráfego intenso em Guarulhos na pista local, sentido Rio de Janeiro, do km 231 ao 227. Houve um acidente no trecho.

14h00 – Nenhuma ocorrência na cidade no momento.

13h00 – Rodovia Castelo Branco tem boas condições de tráfego, informa a concessionária Via Oeste.

12h12 – Marginal do Tietê tem 2,3 km de lentidão no sentido Castelo Branco na pista expressa, da Ponte Velha Fepasa até a Freguesia do Ó.

11h49 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego neste sábado, informa a Ecovias. Visibilidade é boa e não há registros de incidentes.

11h20 – Avenida Dourtor Arnaldo tem tráfego intenso no sentido Consolação, entre a Avenida Rebouças e a Cardeal Arcoverde.

10h41 – Marginal do Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Transamérica até a Ponte Nova do Morumbi.

10h33 – Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães lentas no sentido aeroporto, da Rua Miruna até o cebolinha.

10h18 – Cidade tem 11 km de lentidão. Corredor Eusébio Matoso-Rebouças vai devagar no sentido centro, da Avenida Paulista até a Ponte Eusébio Matoso.