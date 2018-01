TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h33 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h31 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de tráfego lento, sentido Imigrantes, da João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h30 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

20h29 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Ponte Imigrante Nordestino.

20h28 – O Corredor Norte-Sul tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto Santa Generosa.

19h28 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1,9 km de trânsito complicado, sentido Itaim, da Gabriel Monteiro da Silva até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h24 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,7 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até o Centro de Treinamento do Corinthians.

19h15 – A Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento do km 11 ao 25, na região entre São Paulo e Guarulhos, no sentido Interior, por excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o movimento é normal, assim como na rodovia Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, em direção ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito lento próximo ao acesso à Av. Monteiro Lobato. A Ecopistas recomenda cautela aos motoristas, por conta de pistas molhadas em diversos pontos da rodovia Ayrton Senna.

19h10 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,8 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim.

18h55 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

18h40 – A Avenida Washington Luís registra 3,3 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Doria.

18h24 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h19 – A Avenida Vereador José Diniz tem 3,3 km de lentidão, sentido centro, da Rua Graham Bell até a Rua Jesuíno Maciel.

18h15 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de fluxo moroso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h10 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h06 – A descida tem tráfego normal no momento pela Via Anchieta. Há neblina no momento e o motorista deve redobrar a atenção. A concessionária Ecovias estima que até 150 mil veículos siga para o litoral neste final de semana. A previsão é de tráfego bom no sentido litoral nesta noite.

18h01 – Trânsito piora e cidade registra 122 km de congestionamento.

17h54 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,1 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

17h45 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de congestionamento, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

17h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,5 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h35 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,6 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h30 – A Radial Leste registra 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h20 – O Complexo Viário Maria Maluf tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido Anchieta, do Viaduto Aliomar Baleeiro até Saúde.

17h15 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego ruim no sentido São Paulo do km 18 ao 11, em São Paulo, e, no sentido Interior do km 11 ao 15, e do km 15 ao 24. Todos por excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções. A Ecopistas recomenda cautela aos motoristas, por conta de chuva no trecho capital da Ayrton Senna.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 12,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva.

17h05 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h52 – A capital paulista tem 100 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

16h40 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de trânsito carregado, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua São Caetano.

16h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

16h28 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,7 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

16h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme.

16h04 – A Avenida Pedro Álvares Cabral tem 1,8 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Sena Madureira até a Armando de Sales Oliveira.

15h53 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo tem tráfego intenso entre a avenida Cidade Jardim e Nova do Morumbi. São Paulo segue com 64 km de filas e zona sul com 23 km de lentidão.

15h41 – Avenida Vinte Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a via Euclides Figueiredo.

15h24 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com 2,9 km de filas entre a Avenida Alcantara Machado e a Praça Franklin Roosevelt. São Paulo com 37 km de congestionamento.

14h41 – A pista expressa da Marginal do Tietê com 4,8 km de filas no sentido Castelo Branco. De acordo com a CET, o tráfego está intenso entre o viaduto Nova Fepasa e a via Julio de Mesquita Neto.

14h14 – Movimento de veículos continua lento pela rodovia SP-248, sentido Guarujá, Km 0 ao Km 5, pela faixa da direita e acostamento na rodovia que dá acesso ao Guarujá, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

14h05 – Pista expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, registram 2,9 km de filas entre a Ponte Atílio Fontana e Rodovia Castello Branco.

13h49 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com 3 km de filas entre a Rua Urimonduba e Rua Professor Picarolo.

13h33 – Avenida Paulista apresenta congestionamento de 2,5 km, entre a Praça Oswaldo Cruz até a Rua bela Cintra, sentido consolação. Para o motorista que quiser seguir destino, sentido consolação, a alternativa é ir pelas ruas Luis Coelho, Rua Augusto e Rua Matias Aires. Já para o motorista que estiver transitando no sentido Paraíso, o desvio é pela Rua Vergueiro com a Rua Correa Dias.

13h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com tráfego intenso por excesso de veículos entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e a rua Funchal. São Paulo com 36 km de filas.

12h45 – Motorista ainda encontra o tráfego lento na SP 248, rodovias que dá acesso ao Guarujá, do km 1 ao Km 5, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho, fora do trecho de concessão.

12h43 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, com 2 km de lentidão entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e Praça Oswaldo Cruz devido a manifestação de funcionários da área da saúde.

11h53 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar.

11h30 – A rodovia SP-248, que dá acesso ao Guarujá, tem lentidão do km 0 ao Km 5, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho, fora do trecho de concessão. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

11h26 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

11h25 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai alterar a circulação de algumas vias na Vila Nova Conceição a partir de sábado, 21. Confira abaixo as alterações:

– Implantação de duplo sentido de circulação na Rua Afonso Braz, entre a Rua Domingos Leme e a Avenida Santo Amaro;

– Implantação de sentido único de circulação na Rua Jacques Félix, da Rua Balthazar da Veiga para a Rua Afonso Braz;

– Implantação de sentido único de circulação na Rua Escobar Ortiz, da Rua Afonso Braz para a Rua Balthazar da Veiga;

– Implantação de semáforo no cruzamento das ruas Afonso Braz e Lourenço de Almeida;

– Ajustes na programação e configuração dos semáforos existentes nos seguintes cruzamentos: Rua Afonso Braz com Rua Domingos Leme, Rua Afonso Braz com Avenida Santo Amaro e Rua Balthazar da Veiga com Avenida Santo Amaro.

As vagas de Zona Azul existentes na Rua Afonso Braz serão desativadas e deslocadas para as ruas Jacques Félix e Escobar Ortiz.

10h59 – A faixa da esquerda da Rodovia Anchieta foi liberada, no Km 48, sentido litoral. O bloqueio aconteceu devido à colisão entre dois caminhões e um carro, que não deixou vítimas. Lentidão permanece do km 249 ao Km 248 da Cônego D. Rangoni e do Km 0 ao km 5 da SP 248, reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho.

10h54 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e viaduto Água Espraiada.

10h40 – Avenida Marechal Tito com lentidão em função de incêndio na altura do número 4.442. O Corpo de Bombeiros está no local e a CET não soube informar se há faixas interditadas.

10h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4 km de tráfego intenso entre o viaduto Santo Amaro e o viaduto Jabaquara. São Paulo com 79 km de lentidão e zona sul com 26 km de filas.

10h26 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros congestionada, sentido Interlagos, entre a avenida Eusébio Matoso e o Jaguaré.

10h25 – Avenida Nove de Julho, registra 4,6 km de filas entre a via Gabriel Oposto até Ponte da Bandeira.

9h54 – Os dois sentidos do Corredor norte-sul registram congestionamento. Na direção do Aeroporto, lentidão entre o Túnel Ayrton Senna e Praça Campo de Bagatelle e do outro lado entre Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar.

9h28 – Colisão entre dois caminhões e um carro no Km 48 da Anchieta sentido litoral interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do km 47 ao km 48. Não houve vítimas. Motorista encontra lentidão na SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, do Km 0 ao Km 5, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho, fora do trecho de concessão.

9h27 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h18 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,5 km de lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 97 km de filas. Zona sul com 38 km de trânsito lento.

8h59 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h31 – Movimento de veículos é lento pela rodovia Cônego Domênico Rangoni sentido Guarujá, entre o km 249 ao km 248 e do Km 0 ao Km 5 da SP-248, pela faixa da direita e acostamento na rodovia que dá acesso ao Guarujá, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade.

8h29 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção a Capital, do km 24 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções.

8h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 82 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

8h06 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Rua Augusta e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 72 km de lentidão. Zona sul com 30 km de filas.

7h55 – A CET vai interditar o trânsito na região do Ipiranga, das 6h às 12h de domingo, para a realização da prova de pedestrianismo “Circuito Série Delta – 1ª Etapa”. As vias de percurso da corrida, ou parte delas, serão bloqueadas e implantados esquemas de desvio de tráfego, garantindo o fluxo de veículos. O tempo da interdição será de acordo com a passagem dos atletas.

Percurso

Praça do Monumento (entre Rua Leais Paulistanos e Avenida Nazaré), Avenida Nazaré (entre Praça do Monumento e portão de acesso ao Parque da Independência), Avenida Nazaré (pista sentido Bairro, entre saída do estacionamento, na altura da Rua Conde Vicente de Azevedo, e a Rua Ribeiro do Amaral), Rua Ribeiro do Amaral (entre Avenida Nazaré e Rua Xavier de Almeida), Rua Xavier de Almeida (entre Rua Ribeiro do Amaral e Rua Xavier Curado), Rua Xavier Curado (entre Rua Xavier de Almeida e Rua Bom Pastor), Rua Bom Pastor (entre Rua Xavier Curado e Rua dos Patriotas), Rua dos Patriotas (entre Rua Bom Pastor e escadaria do Parque da Independência, ida e volta), Rua Bom Pastor (entre Rua dos Patriotas e Rua dos Sorocabanos), Rua dos Sorocabanos (entre Rua Bom Pastor e Praça do Monumento), Praça do Monumento (entre Rua dos Sorocabanos e Rua Leais Paulistanos).

Desvios

– Os veículos vindos da Avenida Doutor Ricardo Jafet com destino à Mooca/Vila Prudente, deverão seguir pela Praça do Monumento, Avenida Teresa Cristina e acessar a Avenida do Estado;

– Os veículos que desejam acessar a região do Ipiranga poderão fazê-lo acessando a Praça do Monumento, Rua Leais Paulistanos ou percorrer a Avenida Nazaré até a Rua Gentil de Moura, entrar na Rua Gentil de Moura para acesso à Rua Bom Pastor;

– Os veículos que utilizam a Rua Bom Pastor sentido Centro, ao atingirem a Rua Oliveira Alves, deverão acessar à direita até a Rua Cipriano Barata, onde deverão entrar à esquerda, seguindo até a Rua Tabor, e à esquerda para chegar à Praça do Monumento;

– Os veículos oriundos da Vila Prudente pelo Viaduto Pacheco Chaves com destino à Avenida Ricardo Jafet, através da Rua dos Patriotas, deverão virar a direita na Rua Cipriano Barata, a esquerda na Rua Tabor para chegar à Praça do Monumento;

– Os demais veículos oriundos do Bairro do Ipiranga, com destino ao Cambuci e Vila Mariana, deverão fazer o mesmo percurso acima.

7h49 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 65 km de filas. Zona sul com 24 km de lentidão.

7h46 – A CET informa que o Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva estará fechado para o tráfego de veículos, entre a Praça Franklin Roosevelt e o Largo Padre Péricles, neste sábado, devido ao feriado de Tiradentes. Neste final de semana, o Elevado Costa e Silva estará bloqueado entre as 21h30 de sexta-feira e as 6h30 de segunda-feira.

7h37 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Abelardo Vergueiro Cesar. São Paulo com 59 km de lentidão. Zona oeste com 21 km de filas.

7h19 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com 4,5 km de trânsito lento entre a Avenida Brasil e Praça da Bandeira. São Paulo com 39 km de lentidão. Zona oeste com 19 km de filas.

7h15 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 36 km de filas. Zona oeste com 19 km de congestionamento.

7h05 – Pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê, juntas, acumulam 17 quilômetros de trechos de lentidão a partir da Ponte das Bandeiras até o Cebolão.

7h01 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão a partir da Rua Rubens Gomes Bueno.

7h00 – Radial Leste, sentido centro, com tráfego lento desde o metrô Belém até a chegada à Ligação Leste-Oeste

6h58 – Pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê, juntas, acumulam 12 quilômetros de trechos de lentidão a partir da Ponte das Bandeiras.