TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 20 de dezembro

21h43 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta sexta-feira, 20 de dezembro. Desejamos a todos um excelente fim de semana. Boa noite!

21h40 – O trânsito está normalizado na Rodovia Castelo Branco.

21h39 – Rodovia Raposo Tavares: acidente no quilômetro 10, sentido Capital, interdita uma faixa e deixa o tráfego lento a partir do quilômetro 12.

21h38 – Rodovia Régis Bittencourt segue congestionada na região da Serra do Cafezal. No sentido Paraná, há 16 quilômetros de tráfego pesado por causa do excesso de veículos, do quilômetro 329 ao 345. Já em direção a São Paulo, pelo mesmo motivo, há cinco quilômetros de retenção, do 354 ao 349.

21h34 – O trânsito também flui bem no Rodoanel.

21h33 – O tráfego está normalizado nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

21h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do 218 ao 220, por causa do excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, em direção ao Rio de Janeiro, há retenção na pista expressa, em Pindamonhangaba, entre os quilômetros 88 e 87.

21h17 – O tráfego está normalizado no sentido litoral da Rodovia Anchieta.

20h40 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão do quilômetro 63 ao 65, na chegada a Santos. Em direção a São Paulo, flui bem.

20h38 – O tráfego está normalizado no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna.

20h30 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior (à direita na foto), tem três quilômetros de lentidão, em Cotia, do quilômetro 20 ao 23.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

20h24 – Avenida Jornalista Roberto Marinho foi liberada após o protesto na altura da Rua Vicente Leporace, no Campo Belo, zona sul. Segundo a PM, é uma manifestação pacífica do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em prol dos moradores de uma favela na Rua Sônia Ribeiro. No momento, conforme a PM, 100 pessoas participam do ato.

20h15 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem oito quilômetros de retenção, em Guarulhos. Na Rodovia Carvalho Pinto, o tráfego é normal.

20h14 – A Rodovia Fernão Dias não registra pontos de parada neste momento.

20h13 – Rodovia Régis Bittencourt tem congestionamento na região da Serra do Cafezal. Em direção ao Paraná, há 13 quilômetros de tráfego pesado, do 332 ao 345. Já em direção a São Paulo, são nove quilômetros, do 361 ao 352.

20h10 – Rodoanel, sentido Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, entre os quilômetros 17 e 16.

20h09 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, na divisa entre Osasco e São Paulo, entre os quilômetros 13 e 15.

20h08 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 87 e 89. Na Rodovia Anhanguera, o tráfego flui bem.

20h06 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

20h03 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem quatro quilômetros de lentidão no trecho de serra, do 50 ao 54, por excesso de veículos.

19h57 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 229 ao 223. Na pista expressa, há dois quilômetros de retenção em Jacareí, do 164 ao 162. Já em direção a São Paulo, há dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 218 e 220.

19h50 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, tem 1,6 quilômetro de lentidão, da Avenida do Estado ao Terminal Rodoviário do Tietê.

19h46 – Manifestação na Avenida Jornalista Roberto Marinho interdita pista sentido Aeroporto de Congonhas, na altura da Rua Vicente Leporace, no Campo Belo, zona sul. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participam do ato. A PM não soube informar o motivo.

19h40 – Rodovias Anchieta e Imigrantes têm tráfego bom nos dois sentidos.

Foto: Nilton Fukuda/Estadão



19h35 – Rua Melo Peixoto, sentido bairro, tem 1,7 quilômetro de lentidão, da Rua Tuiti ao oposto da Rua Cesário Galero.

19h34 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Rodovia Anchieta, tem 1,9 quilômetro de tráfego lento, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro à Rua Nossa Senhora da Saúde.

19h33 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem 1,9 quilômetro de congestionamento, da Avenida Almirante Delamare ao Viaduto Grande São Paulo.

19h32 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de retenção, do Largo Padre Péricles ao Viaduto Pompeia.

19h26 – São Paulo tem neste momento 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h25 – Carreta quebrada bloqueia faixa da direita do sentido Cubatão da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no quilômetro 268. Há lentidão do 266 ao 268.

19h24 – A Rodovia dos Imigrantes continua com tráfego lento na chegada a São Vicente, do quilômetro 63 ao 65, por causa do excesso de veículos.

19h22 – Em direção ao litoral, o motorista encontra filas na Rodovia Anchieta do quilômetro 15 ao 18, em São Bernardo do Campo.

19h20 – O tráfego já flui bem no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta.

19h12 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão, da Avenida João Carlos da Silva Borges à Avenida Alberto Augusto Alves.

19h11 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem 2,6 quilômetros de tráfego lento, de 397 metros depois da Avenida Doutor Arnaldo à Avenida Pedroso de Morais.

19h10 – Ligação Leste-Oeste, sentido leste, tem 2,9 quilômetros de retenção, da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

19h08 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Avenida Rio das Pedras ao Shopping Aricanduva. Já em direção a Itaquera, há 2,4 quilômetros, da Rua Baquia à Avenida Itaquera.

19h05 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, na divisa de São Paulo com Osasco, do quilômetro 13 ao 15, por causa de um acidente.

Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

19h00 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem dois pontos de congestionamento: 4,6 quilômetros no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha, ao Viaduto Jaceguai; e 3,3 quilômetros no trecho que abrange o Túnel Anhangabaú e as avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Praça da Bandeira ao início da Ponte das Bandeiras.

18h55 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio. Já na local, são 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h52 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão em cada sentido: em direção ao interior, do quilômetro 10 ao 18 e do 20 ao 23; sentido São Paulo, do 28 ao 22 e do 11 ao 10.

18h48 – Rodovia Régis Bittencourt segue congestionada na região da Serra do Cafezal por causa do excesso de veículos. Em direção a São Paulo, há 11 quilômetros de tráfego lento, do 363 ao 352. Já no sentido Curitiba, há nove quilômetros trânsito pesado, do 336 ao 345.

Foto: Clayton de Souza/Estadão

18h38 – São Paulo tem neste momento 149 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h36 – Incêndio em veículo na Radial Leste, na Avenida Alcântara Machado, ocupa duas faixas, sentido bairro, após a Rua Doutor Fomm, no Belenzinho, na zona leste.

18h33 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem 10 quilômetros de lentidão como reflexo do excesso de veículos, do quilômetro 14 ao 24. Na direção oposta, o fluxo segue bom.

18h28 – Mais de 51 mil veículos já desceram a serra pelas rodovias Anchieta e dos Imigrantes até as 18h desta sexta-feira, 20.

18h00 – O trânsito continua lento na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 62 ao 65.

17h58 – O tráfego é lento nos dois sentidos da Rodovia Anchieta no trecho de planalto. Em direção à Capital, há três quilômetros de retenção, do 20 ao 17. Já no sentido litoral, também há três quilômetros, do 15 ao 18.

17h54 – A lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, está agora entre os quilômetros 13 e 24, por excesso de veículos. Em direção à Capital, o fluxo é bom.

17h52 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, segue com seis quilômetros de congestionamento, do 264 ao 270.

17h50 – Incêndio destrói fábrica de colchões na Avenida Santa Helena, na Vila Paraíso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local.

17h47 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 8,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Cidade Jardim à Ponte Transamérica.

17h45 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h39 – Diminuiu o congestionamento na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Agora, são dez quilômetros de retenção, que vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte do Tatuapé.

17h35 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. Já há nove quilômetros de congestionamento, do 15 ao 24, por excesso de veículos.

17h32 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h31 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 9 e 0, das 17h00 às 20h00.

17h29 – Rodoanel, sentido Bandeirantes, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 17 ao 16.

17h23 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem quatro quilômetros de congestionamento nas pistas marginal e expressa, em Barueri, entre os quilômetros 20 e 24. Além disso, há retenção na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 14 e 15.

17h19 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 58 e 62.

Em direção ao interior, há três pontos de retenção na pista expressa, do quilômetro 28 ao 29, em São Paulo; do 58 ao 61, em Jundiaí; e do 103 ao 105, em Campinas.

17h12 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido interior, do 19 ao 24, por excesso de veículos. Na direção oposta, o fluxo é normal.

16h53 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 15,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte dos Remédios a 498 metros antes da Ponte da Vila Maria. Já na pista local, há 15,6 quilômetros de retenção, da Avenida Doutor Gastão Vidigal à Ponte da Vila Maria.

16h40 – São Paulo tem neste momento 156 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h28 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 142.

16h06 – São Paulo tem neste momento 136 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h45 – Rodovia Régis Bittencourt está congestionada na Serra do Cafezal do quilômetro 339 ao 345, no sentido Curitiba. Há uma grande quantidade de caminhões parados em alguns trechos e motoristas aguardam o trânsito andar fora dos veículos.

14h45 – Rodovia Raposo Tavares tem boas condições de tráfego nos dois sentidos.

14h31 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão pela pista expressa do quilômetro 14 ao 13 em Osasco, sentido São Paulo.

14h17 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento no sentido São Paulo pela pista marginal em Guarulhos, do quilômetro 220 ao 224. O motivo é o excesso de veículos.

14h06 –Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego lento do quilômetro 532 ao 537 no sentido Curitiba, por causa do excesso de veículos. No mesmo sentido, também há lentidão na Serra do Cafezal, do quilômetro 340 ao 345, pelo mesmo motivo. No sentido São Paulo, há congestionamento na serra do quilômetro 358 ao 352.

13h52 – Via Anchieta tem tráfego lento nos dois sentidos no trecho de planalto. No sentido São Paulo, a lentidão vai do quilômetro 13 ao 10. No sentido litoral, o motorista enfrenta congestionamento do quilômetro 38 ao 40.

13h45 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro ao Viaduto Arapuã.

13h41 – Marginal do Tietê tem 4,6 quilômetros de lentidão pela pista local no sentido Ayrton Senna, de 720 metros antes da Ponte do Piqueri, até o acesso à Rodovia Castelo Branco. Pela pista expressa, no mesmo sentido, há 3,9 quilômetros de fila, da Ponte Velha Fepasa até a Ponte dos Remédios.

13h37 – Capital tem 70 quilômetros de lentidão, acima da média para o dia e para o horário. A zona oeste é a região com mais congestionamentos, com 22 quilômetros de filas.

12h57 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Arapuã.

12h20 – Marginal do Tietê tem interdição no sentido Castelo Branco, próximo a Ponte Ricardo Izar, por conta de protesto.

11h57 – Régis Bittencourt tem 12,5 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, próximo a Serra do Cafezal. Não há registro de lentidão no sentido São Paulo.

11h55 – Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão, entre os quilômetros 262 e 270.

11h41 – Ayrton Senna não tem registros de lentidão no momento.

11h36 – Radial Leste tem oito quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Praça Divinolândia.

11h12 – Régis Bittencourt tem 13,5 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, próximo a Serra do Cafezal. Não há registro de lentidão no sentido São Paulo.

11h02 – Radial Leste tem 4,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Praça Divinolândia.

10h51 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 18.

10h40 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 11 e 10 do sentido São Paulo.

10h35 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

10h21 – Quase metade dos voos que saem do Aeroporto de Guarulhos tem atrasos nesta manhã. Veja matéria.

10h19 – Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão, entre os quilômetros 267 e 270.

10h07 – Linha 2-Verde tem circulação normalizada, após problema com trem na estação Tamanduateí.

10h01 – Régis Bittencourt tem 15 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, próximo a Serra do Cafezal. Não há registro de lentidão no sentido São Paulo.

09h59 – Linha 2-Verde tem circulação em velocidade reduzida, devido a problema com trem na estação Tamanduateí.

09h23 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 16.

09h11 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 20.

09h08 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

09h00 – Capital tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com quatro quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros.

08h55 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

08h41 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 16 e 10. No sentido litoral há retenção entre os quilômetros 41 e 46.

08h32 – Régis Bittencourt tem 19 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, próximo a Serra do Cafezal. Não há registro de lentidão no sentido São Paulo.

08h18 – Marginal do Tietê tem 2,3 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir do Hospital Vila Maria.

08h09 – Anhanguera tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, em Sumaré.

08h00 – Capital tem 27 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida Tancredo Neves, com 2,3 quilômetros de retenção no sentido Rodovia Anchieta.

07h53 – Raposo Tavares tem faixa liberada na altura do quilômetro 10 do sentido São Paulo. Mais cedo, um acidente bloqueou a faixa.

07h48 – Ayrton Senna não tem mais faixa bloqueada no sentido São Paulo. Há lentidão de 10 quilômetros.

07h37 – Acidente no quilômetro 14 da Ayrton Senna ocupa faixa da esquerda do sentido São Paulo. Por conta disso, o tráfego é ruim desde o quilômetro 23.

07h34 – Marginal do Pinheiros tem dois pontos de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco. Um a partir do SP Market e outro com início na Ponte Transamérica. A retenção acontece devido a um acidente na altura da Ponte João Dias.

07h24 – Linha 1-Azul do metrô tem circulação normalizada, após uma interferência na via entre as estações Jardim São Paulo e Santana.

07h16 – Raposo Tavares tem uma faixa interditada no quilômetro 10 do sentido São Paulo, por conta de acidente entre carro e moto.

07h09 – Preparamos um guia para quem vai deixar SP de carro no Natal e no Réveillon. Confira.

07h03 – Capital tem 18 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida Dr. Gastão Vidigal, com 2,2 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Tietê.

06h58 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 25 e 20.

06h54 – Rodoanel não tem registros de lentidão.

06h45 – Régis Bittencourt tem 17 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, próximo a Serra do Cafezal.

06h40 – Linha 1-Azul do metrô tem circulação em velocidade reduzida, devido a interferência na via entre as estações Jardim São Paulo e Santana.

06h33 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

06h24 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h18 – Régis Bittencourt tem mais de vinte quilômetros de lentidão no sentido Curitiba, próximo a Serra do Cafezal.

