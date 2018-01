TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 20 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta sexta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h27 – Obrigado por acompanhar a cobertura do trânsito em SP. Voltamos nesta segunda-feira, 23, às 6h. Boa noite.

20h25 – Trânsito em São Paulo registra 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h24 – Avenida General Edgar Facó foi liberada em relação ao acidente próximo à Avenida Ministro Petrônio Portela.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h18 – Avenida Paulista liberada em relação à manifestação.

20h15 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

20h14 – Trânsito normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

20h08 – A Avenida dos Bandeirantes segue com lentidão no sentido Imigrantes entre a Marginal do Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

20h05 – O Túnel Tribunal de Justiça, sentido Ibirapuera, será interditado pela CET das 23h30 às 4h30 desta madrugada para manutenção. Para quem vai nessa direção, o indicado é seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek até a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

20h02 – Corredor Norte-Sul continua com tráfego lento nos dois sentidos da via. Quem segue para Santana enfrenta sete quilômetros de congestionamento entre a Alameda Aratãs e a Rua Barão de Jaceguai. Motoristas que vão para o aeroporto encontram lentidão do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h57 – Trânsito em São Paulo registra 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h55 – Tráfego na Marginal do Tietê também está melhorando. O trecho mais lento se encontra na pista expressa do sentido Ayrton Senna, com 3,4 quilômetros de congestionamento entre o Rio Tamanduateí e a Ponte da Vila Guilherme.

19h51 – Trânsito em São Paulo registra 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h49 – Trânsito na Marginal do Pinheiros começa a ficar menos movimentado, mas motoristas que seguem para Interlagos ainda enfrentam lentidão na pista expressa da via, da Cidade Universitária até a Ponte Nova do Morumbi. Já para quem segue para a Castelo Branco reduz a velocidade na pista local entre as Avenidas Jornalista Roberto Marinho e Eusébio Matoso.

19h41 – Um ônibus quebrado na Radial Leste ocupa faixa exclusiva esquerda junto à Rua Tuiuti.

19h34 – A Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros entre a Rua Paim e a Avenida São Gabriel.

19h24 – Manifestação na Avenida Paulista ocupa duas faixas do sentido Consolação, junto à Alameda Campinas.

19h23 – A Avenida Morumbi não é uma boa opção para quem segue para Santo Amaro, a via tem mais de três quilômetros de lentidão entre a Avenida Doutor Alberto Penteado e a Rua Sílvio Tramontano.

19h20 – Chega a 13 quilômetros o congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Motoristas reduzem a velocidade da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Nova do Morumbi.

19h17 – Colisão entre quatro carros e duas motos bloqueia três faixas da esquerda no início do Viaduto Alcântara Machado, no sentido bairro.

19h16 – Acidente na Rua Vergueiro, sentido centro, bloqueia a faixa da direita próximo à Rua Machado de Assis.

19h15 – No Jardim Paulista, uma ocorrência policial ocupa duas faixas do sentido bairro da Avenida Nove de Julho, próximo à Rua Estados Unidos. A PM flagrou uma tentativa de roubo envolvendo dois criminosos. Um deles foi baleado e socorrido para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. O outro conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

18h59 – A Rodovia Presidente Dutra tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 217 ao 221.

18h55 – Manifestação na Avenida Carlos Caldeira Fiho ocupa ambos os sentidos da via próximo à Rua Joaquim Nunes Teixeira.

18h53 – Por conta do excesso de veículos, a Rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito lento entre os quilômetros 11 e 24, no sentido Taubaté.

18h52 – Tráfego normalizado na Rodovia dos Tamoios, no sentido litoral.

18h49 – Na direção do interior, a pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento entre os quilômetros 88 e 93.

18h48 – Trânsito em São Paulo registra 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros é a via que tem trânsito mais intenso, com mais de 10 quilômetros de congestionamento entre as Pontes Jaguaré e Nova do Morumbi.

18h43 – A Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego lento do quilômetro 27 ao 23 e do quilômetro 12 ao 10 no sentido São Paulo, devido excesso de veículos. Já quem segue para Cotia enfrenta congestionamentos do quilômetro 10 ao 27.

18h37 – Quem parte de São Paulo para o interior pela Rodovia Anhanguera enfrenta dois pontos de lentidão. Na pista expressa, tráfego lento se estende do quilômetro 69 ao 73 e do 104 ao 105, em Sumaré.

18h35 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta dois pontos de lentidão no sentido Rio de Janeiro. Na pista marginal, em São Paulo, tráfego lento vai do quilômetro 229 ao 223. Já na pista expressa, em Taubaté, há trânsito entre os quilômetros 118 e 115.

18h34 – Já a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Ponte Jaguaré até Ponte Nova Morumbi.

18h33 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, apresenta trânsito intenso nas pistas expressa e local, da Ponte Freguesia do Ó até Ponte da Vila Guilherme.

18h32 – O sentido Penha da Ligação Leste-Oeste te congestionamentos da Rua Conselheiro Brotero até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h29 – No sentido Santana, o Corredor Norte-Sul registra tráfego lento do Viaduto Indianópolis até Avenida do Estado.

18h28 – No Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, há lentidão da Praça da Bandeira até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h27 – A via mais congestionada da Capital é a pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com mais de onze quilômetros de lentidão entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte do Tatuapé.

18h22 – As Avenidas Eusébio Matoso e Rebouças, no sentido Bairro, somam quase dois quilômetros de congestionamento entre a Rua Oscar Freire e a Avenida Pedroso de Morais.

18h13 – A Rodovia Ayton Senna apresenta lentidão nos dois sentidos, em Guarulhos. Na direção do interior, trânsito vai do quilômetro 18 ao 24. Já quem vai para São Paulo encontra trânsito intenso entre os quilômetros 23 e 20.

18h12 – Apenas o acesso no quilômetro 40 do sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes está liberado para interligação com a Rodovia Anchieta por conta do excesso de neblina.

18h04 – A Avenida Paulista, no sentido Paraíso, não é uma boa opção para os motoristas desde a Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz.

18h02 – O trânsito na Marginal do Pinheiros fica cada vez mais intenso. No momento, já são dez quilômetros de lentidão para quem segue no sentido Interlagos pela pista expressa: da Ponte do Jaguaré até a Ponte Nova do Morumbi. No sentido contrário, motoristas enfrentam tráfego lento tanto na pista local como na expressa até a Avenida Eusébio Matoso.

17h57 – Quem sai de São Paulo encontra lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 11 ao 17.

17h56 – O Corredor Norte-Sul continua com trânsito intenso nos dois sentidos. Quem segue para o aeroporto enfrenta quase nove quilômetros de lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já motoristas em direção a Santana encontram tráfego lento entre os Viadutos Indianápolis e Santa Generosa.

17h49 – Trânsito em São Paulo registra 179 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento nos dois sentidos. Quem vai para a Capital enfrenta lentidão entre os quilômetros 51 e 44. Já na direção do litoral, trânsito se estende do quilômetro 62 ao 65.

17h44 – Na Freguesia do Ó, um atropelamento por moto bloqueia a faixa da direita da Avenida General Edgar Facó, sentido bairro, próximo à Avenida Ministro Petrônio Portela.

17h40 – A Avenida Pedro Álvares Cabral também deve ser evitada por quem segue para a Vila Mariana, a via segue lenta desde a Rua Doutor Armando de Sales Oliveira até o Parque do Ibirapuera.

17h38 – No sentido Vila Prudente, a Rua das Juntas Provisórias registra lentidão entre a Avenida Almira e o Viaduto Grande São Paulo.

17h34 – Rodovia Régis Bittencourt tem dois pontos de lentidão no sentido Curitiba por conta do excesso de veículos. Na Serra do Cafezal, em Juquitiba, tráfego é intenso entre os quilômetros 339 e 344. No acesso à Ponte do Ribeira, em Registro, há quatro quilômetros de congestionamento.

17h33 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta dois quilômetros de lentidão, em Guarulhos, no sentido São Paulo. Lentidão tem início no quilômetro 219 e vai até o 221.

17h32 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 50 e 48, em Atibaia, por conta de obras na pista.

17h31 – Obras causam 6,5 quilômetros de lentidão na Rodovia dos Tamoios, sentido litoral. Congestionamento se estende do quilômetro 4,5 até o 11.

17h30 – A Avenida do Estado não é uma boa opção para os motoristas que vão para Santana, a via registra congestionamento entre o Viaduto 31 de Março e a Rua São Caetano.

17h27 – Sobe para sete quilômetros o tamanho da lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes. Motoristas na via reduzem a velocidade da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

17h25 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento entre os quilômetros 15 e 27, no sentido Cotia. Trânsito é intenso por conta do excesso de veículos.

17h21 – Trânsito em São Paulo apresenta lentidão de 167 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

17h20 – Operação comboio continua em andamento nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, em direção ao litoral.

17h19 – O tráfego é lento do quilômetro 17 ao 24 na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por conta do excesso de veículos.

17h18 – A Rua da Consolação registra lentidão para quem segue até o Centro, desde a Avenida Paulista até o Viaduto Martinho Prado.

17h16 – Excesso de veículos causa lentidão de quatro quilômetros na Rodovia Presidente Dutra,em São Paulo, no sentido Rio de Janeiro. Trânsito vai do quilômetro 227 ao 223.

17h15 – A usuária do Instagram meloothami registrou o congestionamento da Marginal do Tietê na tarde desta sexta-feira. No momento, a via registra mais de 11 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Ayrton Senna.

17h10 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento, no sentido São Paulo,do quilômetro 267 ao 270.

17h10 – Quem segue para o Centro pela Avenida Nove de Julho encontra tráfego lento desde o começo da via até a Praça da Bandeira.

17h08 – No momento, São Paulo tem 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h03 – Por excesso de veículos, a Rodovia Ayrton Senna tem dois quilômetros de lentidão, em Guarulhos, no sentido Interior. Tráfego lento se estende do quilômetro 23 ao 25.

17h02 – O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva deve ser evitada no sentido Bairro entre a Rua Conselheiro Brotero e a Rua da Consolação.

17h00 – A Avenida Santo Amaro não é uma boa opção para quem segue no sentido Bairro, com lentidão de 2,5 quilômetros entre a Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Rua Professor Vahia de Abreu.

16h54 – A Rodovia Fernão Dias tem três quilômetros de lentidão, em Atibaia, no sentido São Paulo. A construção de uma faixa adicional provocam tráfego lento do quilômetro 45 ao 48.

16h53 – O sentido Penha da Ligação Leste-Oeste registra tráfego lento em quase três quilômetros da via, entre a Praça Franklin Roosevelt e a Avenida Alcântara Machado.

16h49 – Trânsito em São Paulo registra 139 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h48 – A Avenida dos Bandeirantes soma quase três quilômetros de congestionamento no sentido Imigrantes, entre a Rua Funchal e a Rua Antônio de Macedo Soares.

16h46 – Motoristas que puderem devem evitar também a Avenida Ibirapuera, que segue com lentidão no sentido Bairro entre a Rua D’Ouro e a Avenida dos Bandeirantes.

16h44 – O trânsito na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, apresenta pontos de lentidão tanto na pista expressa como na local. São mais de cinco quilômetros de congestionamento em cada uma. Na expressa, o motorista reduz a velocidade da Rua Américo Brasiliense até Tucumã. Jã na local, o tráfego segue lento entre a Ponte do Morumbi e a Avenida Eusébio Matoso.

16h37 – Rodovia Anhanguera apresenta tráfego lento nas duas direções. No sentido Capital, um veículo quebrado na faixa de rolamento provoca lentidão do quilômetro 95 ao 93. Já quem vai para o sentido interior enfrenta trânsito em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61, devido ao excesso de veículos.

16h36 – No sentido Santana, o Corredor Norte-Sul registra lentidão entre o Viaduto Indianápolis e o Viaduto Santa Generosa.

16h33 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo devido a uma carreta quebrada que provoca lentidão do quilômetro 45 ao 49.

16h32 – Marginal do Tietê segue com lentidão nas três pistas do sentido Ayrton Senna. Na via expressa, já são 12 quilômetros de congestionamento entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Presidente Jânio Quadros. A pista central tem tráfego lento entre a Rua Cristina Tomás e a Ponte Presidente Jânio Quadros. Já a pista local apresenta dois focos de lentidão, mais de sete quilômetros no total, entre a Praça da Bandeira e a Ponte Presidente Jânio Quadros e da Ponte da Freguesia do Ó até o Viaduto da Casa Verde.

16h24 – A Radial Leste não é uma boa opção para quem segue no sentido bairro. Trânsito na região registra congestionamento em quase quatro quilômetros da via, entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Álvaro Ramos.

16h21 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido litoral, apresenta lentidão na chegada ao Guarujá, no acesso aos terminais portuários. Lentidão vai do quilômetro 03 ao 05.

16h17 – O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem tráfego lento entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. No total, são 8,7 quilômetros de congestionamento.

16h11 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento de sete quilômetros, em São Paulo, no sentido Capital. Lentidão começa no quilômetro 20 e vai até o 13.

16h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais movimentada de São Paulo, com quase nove quilômetros de lentidão entre a Ponte Júlio de Mesquit Neto e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

16h07 – No momento temos 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h06 – Começamos a cobertura do trânsito em SP do final da tarde e início da noite desta sexta-feira.

11h00 – Encerramos o blog nesta manhã. Obrigado por acompanhar.

10h56 – Anchieta tem carreta quebrada no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 50. Há dois quilômetros de lentidão.

10h47 – Marginal do Pinheiros permanece com lentidão de 9,3 quilômetros na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim. Capital tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h33 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na pista expressa, já na capital. Reflexo de congestionamento na Marginal do Tietê.

10h20 – Anchieta tem lentidão no sentido Santos, entre os quilômetros 39 e 40.

09h40 – Capital tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim (9,3 quilômetros).

09h28 – Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h15 – Raposo Tavares tem tráfego fluente em todos os sentidos.

09h02 – Capital com 72 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior lentidão é a Radial Leste, com oito quilômetros de retenção no sentido centro, entre a praça Divinolândia e o viaduto Pires do Rio.

08h58 – Ayrton Senna com sete quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

08h49 – Anchieta tem tráfego fluente nos dois sentidos.

08h40 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 ao 21 e do 17 ao 11.

08h32 – Capital tem 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com oito quilômetros de retenção no sentido centro, entre a praça Divinolândia e o viaduto Pires do Rio.

08h20 – Avenida Ataliba Leonel liberada na altura do número 835. Mais cedo, houve acidente no local.

08h18 – Anchieta com lentidão entre os quilômetros 13 e 10, no sentido São Paulo. Na chegada a Santos, dois quilômetros de congestionamento.

08h15 – Marginal do Pinheiros tem lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, na altura da ponte do Jaguaré.

08h07 – Dutra tem oito quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h03 – Capital tem 54 quilômetros de lentidão. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com oito quilômetros de retenção no sentido centro, entre a praça Divinolândia e o viaduto Alberto Badra.

08h00 – Dutra tem tráfego fluente no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos.

07h53 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 19 e do 15 ao 10.

07h48 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Aliomar Baleeiro e a alameda dos Tupiniquins.

07h38 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, já na capital, reflexo de congestionamento nas marginais.

07h30 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

07h23 – Avenida Ataliba Leonel continua interditada na altura do número 835 devido a acidente. Vítimas já foram resgatadas das ferragens com ferimentos leves, segundo os Bombeiros.

07h18 – Rodovia Ayrton Senna com 12 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Reflexo de excesso de veículos e de acidente.

07h12- Capital tem 36 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com oito quilômetros de retenção no sentido centro, entre a praça Divinolândia até o viaduto Alberto Badra.

07h07 – Dutra tem tráfego normal na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h02 – Anchieta tem lentidão em dois pontos no sentido São Paulo: um na altura do Rodoanel e outro no quilômetro 43.

06h56- Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de congestionamento no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e o viaduto Santa Ifigênia.

06h49 – Marginal do Tietê tem faixa bloqueada no sentido Castelo Branco próximo à ponte das Bandeiras, devido a acidente.

06h46 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h42 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h37 – Acidente na avenida Ataliba Leonel na altura do número 835 interdita faixa do sentido centro na via. Dois carros se chocaram e há pessoas presas às ferragens. Bombeiros estão a caminho.

06h27 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h23 – Radial Leste tem 4,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, da praça Divinolândia até o viaduto Alberto Badra.