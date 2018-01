TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h50 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

20h35 – A cidade tem 72 km de trânsito intenso, segundo dados da CET.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h30 – A Avenida Washington Luís tem morosidade, sentido centro, da Gentil Leite Martins até a Avenida Santa Catarina.

20h20 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 9,7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte João Dias até a Ponte Eusébio Matoso.

20h17 – A Rua Oscar Americano tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Américo de Moura até a Avenida do Morumbi.

20h14 – A Rua da Consolação registra 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

20h10 – A cidade tem 114 km de vias congestionadas nesta noite.

20h – A Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até a Marginal do Pinheiros.

19h45 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h33 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 13,3 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Gastão Vidigal até a Rua Azurita.

19h25 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 2,1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Renato Paes de Barros até a Marginal do Pinheiros.

19h12 – A Avenida dos Bandeirantes registra 7,1 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros.

19h – A Avenida Marquês de São Vicente tem 2 km de lentidão, sentido Barra Funda, da José Vieira de C. Mesquita até a Abraao Ribeiro.

18h51 – A Avenida Faria Lima tem 2,5 km de lentidão, sentido Itaim, da Avenida Pedroso de Morais até a Rua Tucumã.

18h49 – A cidade tem 216 km de lentidão.

18h35 – A Avenida Professor Vicente Rao tem 2,5 km de lentidão, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

18h30 – A Radial Leste tem 5,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Metrô Vila Matilde.

18h15 – A Via Anchieta tem trânsito complicado, sentido litoral do km 63 ao km 65, na chegada a Santos, acesso ao Porto e na Cônego D. Rangoni sentido Cubatão do km 267 ao km 270, por excesso de veículos. As demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5×5), com descida pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. A subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.

18h05 – A Avenida Nove de Julho registra 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Martinho Prado até a Nove de Julho.

18h – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h52 – A capital tem 192 km de engarrafamento. A pior ia é a Marginal do Tietê, na pista expressa.

17h48 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Otávio Mendes.

17h42 – A pista local da Marginal do Tietê tem 11,2 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé.

17h31 – O Corredor Eusébio M/Francisco Morato tem 3,2 km de fluxo lento, sentido centro, do Viaduto Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

17h23 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,5 km de fluxo intenso, sentido Castelo Branco, da Rua da Coroa até a Ponte da Casa Verde.

17h17 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), nesta tarde. Há neblina em pontos ao longo de todo o trecho. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às condições de visibilidade.

17h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de tráfego intenso, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

17h10 – O motorista encontra 7,1 km de morosidade no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h06 – A cidade tem 151 km de vias congestionadas. O índice é considerado alto pela CET.

17h – A Marginal do Pinheiros tem 10 km de lentidão, sentido Castelo, na expressa, da Ponte João Dias até a Ponte Cidade Universitária.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 18,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Rua Milton Tavares de Souza.

16h05 – Tráfego intenso na Avenida Vinte e Três de Maio no sentido Aeroporto. O motorista encontra lentidão desde a Rua Borges Lagoa até a Avenida Pedroso de Moraes.

15h56 – Capital tem 81 km de filas. Maior congestionamento está na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Há pontos de paradas entre a Ponte Vila Guilherme e a Ponte da Freguesia do Ó.

15h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com excesso de veículos. A lentidão está entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

15h29 – Rua Santa Ifigênia totalmente bloqueada por manifestação.

14h32 – Cidade tem 72 km de congestionamento. Marginal do Tietê tem 12 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista expressa, do Corinthians até a Ponte da Freguesia do Ó.

14h17 – Pista expressa da Marginal do Tietê, com 10,9 km de filas no sentido Ayrton Senna. A lentidão, segundo a CET, é por excesso de veículos e está concentrada entre a Ponte Freguesia do Ó e a região do Corinthians.

14h10 – Lentidão na Rodovia Anchieta do km 37 ao km 40, sentido litoral por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

13h37 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Rua Antonio Sabino e a Avenida Doutor Arnaldo.

12h47 – Há lentidão na pista expressa da Marginal do Pinheiros. O sentido Interlagos tem congestionamento entre a Ponte Transamérica e a Ponte Cidade Jardim.

11h42 – Capital paulista tem 98 km de filas nas principais vias da região.

11h25 – Liberada a faixa da esquerda no km 253 da Rodovia Cônego D. Rangoni sentido Cubatão, interdição foi devido uma colisão traseira entre duas carretas, que aconteceu por volta das 5h30 com interdição total da pista até às 6h40, quando uma faixa foi liberada. O acidente deixou uma vítima com ferimentos moderados, encaminhada ao PS de Cubatão. Ainda há lentidão do km 250 ao km 253, por reflexo.

10h57 – Avenida dos Bandeirantes acumula filas de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrenta lentidão desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h14 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 8,7 km de filas em função do tombamento de um caminhão. Três faixas da via estão bloqueadas e a lentidão está entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

9h34 – Cidade tem 118 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Rua Quintana até a Ponte Transamérica.

8h58– Caminhão de lixo tombado na Avenida Prestes Maia, sentido Santana, ocupava três das quatro faixas na altura do Viaduto Santa Efigênia, desde às 7h40. Equipes da Prefeitura fazem a varrição do lixo espalhado. Motorista enfrenta 8 km de lentidão no corredor norte-sul, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

8h27– Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro.

8h04 – Avenida Aricanduva segue lenta no sentido Marginal do Tietê. São 3,4 km de lentidão até a Rua Rupira.

07h33 – Cidade tem 34 km de lentidão. Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Viaduto Guadalajara.

1h35 – Motorista encontra lentidão de 4 mil metros na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 529 e 525, antes da Serra do Azeite, região de Barra do Turvo, Vale do Ribeira, em razão de uma operação policial que deixou a via parcialmente bloqueada no final da noite de quinta-feira, 23.