TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 21 de junho

O internauta @rodrigopepee postou, no Instagram, uma foto do congestionamento na Avenida Jornalista Roberto Marinho, por volta das 9h desta sexta-feira, 21.

Acompanhe em tempo real o trânsito na cidade, a manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus e a greve da CPTM. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h22- A CCR ViaOeste informa que:

A Rodovia Presidente Castello Branco está com o tráfego interrompido do km 26 ao km 21 em ambos os sentidos

Na Rodovia Raposo Tavares o tráfego está interrompido também no km 99 no sentido capital, devidoàs manifestações

20h58- DER-SP informa que o trânsito foi liberado da Rio-Santos, na altura do km 162, em São Sebastião (SP). O tráfego segue normal

20h50- CET informa que a Rua da Consolação foi liberada em relação à manifestação que ocupava a pista sentido bairro, na altura da Rua Antônia de Queiroz

20h42- Cerca de 300 manifestantes ocupam agora a Rodovia Castelo Branco, nos dois sentidos, na altura do km 116, em Boituva (SP).

A Polícia Rodoviária Federal está orientando os motoristas no local

20h36- CET informa que o trânsito foi liberado na Praça Silvio Romero na altura da Rua Tuiuti que, até então, estava ocupada por manifestantes

20h33- São Paulo tem agora 56 km de lentidão nas vias registradas pela CET

20h31- Manifestantes ocupam agora os dois sentidos da Av. Guilherme Cotching, na altura da Rua Curuça

20h25- A manifestação na Radial Leste ocupa agora ambas as pistas da via, na altura do Viaduto Bresser, informa a CET

20h18- A Av. Paulista está agora ocupada por manifestantes em ambos os sentidos, na altura do MASP

20h06- CET informa que a capital registra, neste momento, 64 km de congestionamentos e a tendência é de continuar diminuindo. Os principais pontos de lentidão são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Cruzeiro do Sul até a Ponte Aricanduva (7,4km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, (7,4km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Vila Guilherme até o Corinthians (4,5 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, (4,5 km) Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias (3,6 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, (3,6 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Viaduto Aliomar Baleeiro (3,4 km)

19h50- Manifestantes ocupam agora os dois sentidos da Rodovia Anchieta, na altura do km 18, informa a Ecovias.

19h47- A Ecovias informa que as alças da Ayrton Senna, que dão acesso à Rodovia Hélio Smidt, seguem bloqueadas nos dois sentidos. A Hélio Smidt continua congestionada em direção ao aeroporto

19h41- Manifestação bloqueia agora a Avenida Paulista, sentido Paraíso, próximo à Rua da Consolação.

19h37- Um acidente interdita uma faixa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na altura da Ponte do Morumbi, informa CET

19h32- Capital tem agora, 75 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19h30- DER-SP informa que a manifestação que foi encerrada a manifestação que bloqueava a Rio-Santos, na altura do km 162, no município de São Sebastião (SP)

19h24- São Paulo registra 81 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19h17- A CCR Autoban informa que a Rodovia Anhanguera está bloqueada devido a manifestação, no sentido São Paulo, na região de Cajamar. A recomendação é utilizar a Rodovia dos Bandeirantes.

19h13– Neste momento, os principais pontos de lentidão na capital, registrados pela CET, são:

Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Ponte Aricanduva (13,0 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da (13,0 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até o Corinthians (11,7 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, da (11,7 km) Corredor Norte / Sul , sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Indianópolis (5,6 km)

, sentido Aeroporto, (5,6 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

19h08- Mesmo com manifestações espalhadas por toda Região Metropolitana, São Paulo registra 112 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19h01- A CCR Autoban informa que a Rodovia Anhanguera está bloqueada em ambos os sentidos nas regiões e Perus e Louveiras. A orientação para os motoristas é utilizar a Rodovia dos Bandeirantes

18h57- A CET solicita aos motoristas que evitem a Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pois, neste momento, manifestantes ocupam totalmente as pistas central e local, na altura da Ponte Jânio Quadros.

A CET solicita ainda que os motoristas evitem, se possível, a Rua da Consolação, onde manifestantes ocupam a via e seguem para a Avenida Paulista

Agentes de trânsito estão monitorando o trânsito e orientando os usuários nestes locais

18h55- Manifestantes ocupam também a Rodovia Rio-São Paulo, em ambos os sentidos, na altura do km 162

18h51- A Ecovias informa que a Rodovia Imigrantes está totalmente bloqueada nos dois sentidos, na altura do km 16, em Diadema.

As alternativas para os motoristas são seguir pela Rodovia Anchieta ou acessar a cidade de Diadema.

Na capital, a Rua Consolação está agora interditada, no sentido bairro, na altura da Rua Antônia de Queiros, devido aos manifestantes que saíram da Praça Roosevelt e seguem em direção à Avenida Paulista

18h42- A Rodovia Fernão Dias também registra um ponto de bloqueio devido a manifestações. A via está com o tráfego interrompido em ambos os sentidos, na altura do km 65, em Mairipoã (SP). No momento, não há lentidão no local.

A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a retornarem nos km 59, na região de Mairiporã, e 79, na região de São Paulo.

18h37- Com manifestações espalhadas pela cidade, CET registra 133 km de congestionamentos na capital, valor abaixo da média para o período

18h35- A CET recomenda aos motoristas que evitem a Avenida Nazaré, sentido bairro, no Ipiranga. Neste momento, manifestantes ocupam totalmente a via, no sentido da Avenida Gentil de Moura.

18h33- A CCR ViaOeste informa que a Rodovia Castelo Branco está com o tráfego bloqueado em ambos os sentidos na altura do km 26, a orientação é evitar o local

18h26- A Rodovia Regis Bittencourt registra três pontos de retidão em ambos os sentidos devido a manifestações:

No km 269, na região de Taboão da Serra (SP). No momento, ainda não há lentidão no local.

No km 445, na região de Registro (SP). Na pista sentido Curitiba, o tráfego está parado do km 443 ao km 445. Na pista sentido São Paulo, o tráfego está parado do km 447 ao km 445.

No km 326, na região de Juquitiba (SP). O tráfego ficou temporariamente restrito devido a manifestações. Na pista sentido Curitiba, há lentidão do km 320 ao km 326, na região de Juquitiba. Na pista sentido São Paulo, há lentidão do km 334 ao km 326, na região de Juquitiba.

18h25- São Paulo tem agora 153 km de lentidão e segue com tendência de queda, informa a CET

18h22- O Eixo Norte-Sul, registra 7,2 km de lentidão no sentido aeroporto que vai da Rua Ribeiro de Lima até o Viaduto da República Árabe Síria.

18h17- Manifestantes ocupam agora ambos os sentidos da Radial Leste, na altura da Rua Tuiuti, informa a CET

18h06- São Paulo registra 159 km de lentidão e, segundo a CET, os principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Rodovia Castelo Branco até o Corinthians (19,9 km)

sentido Ayrton Senna, pista local, da (19,9 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Vila Guilherme (15,4 km)

, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da (15,4 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Ponte dos Remédios até a Ponte Casa Verde (10,0 km)

sentido Ayrton Senna, pista central, da (10,0 km) Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Casa Verde até a Ponte Atílio Fontana (7,9 km)

18h03- Grupo bloqueia totalmente a Av. Governador Carvalho Pinto, na altura da Rua São Florêncio, sentido centro

18h00- Outro grupo de manifestantes ocupa agora a pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, próximo a Ponte Tatuapé, motoristas oriundos da Rodovia Presidente Dutra devem evitar o local

17h57- A CET avisa aos motoristas para evitar a Radial Leste, no sentido bairro. Neste momento, manifestantes ocupam totalmente a via (sentido bairro), na altura da Rua Tuiuti.

Outra manifestação ocupa ainda a Av. Professor Francisco Morato, que está bloqueada nos dois sentidos, na altura da Rua José Félix

17h54- Um acidente ocupa duas faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, após a Ponte Cidade Universitária.

17h47- A Marginal Tietê registra 18,3 km de congestionamentos, no sentido Ayrton Senna, que vai da altura da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Tatuapé

17h43- Como reflexo do bloqueio na Rodovia Presidente Dutra, a Rodovia Ayrton Senna, tem tráfego congestionado do km 17 ao 19, no sentido interior, e também do km 20 ao 19, no sentido capital

17h41- São Paulo tem agora 165 km de lentidão, informa CET

17h40- Manifestantes saem da Praça Silvio Romero e bloqueiam totalmente a Rua Melo Freire na altura da Rua Tuiuti, informa a CET

17h35- A Rodovia Régis Bittencourt também está bloqueada em ambos os sentidos devido a manifestantes, na altura do km 326, em Juquitiba

17h31- CET registra 181 km de lentidão nas vias monitoradas da capital. Valor está acima da média para o período

17h20- A Rodovia Presidente Dutra registra 20 km de lentidão entre os km 231 e 211, em ambos os sentidos. A CET e a Polícia está realizando um desvio na região para que os motoristas que vão para o aeroporto passem pela Rodovia Ayrton Senna

17h13- Último boletim da CET informa que São Paulo registra 176 km de lentidão. De acordo com a companhia, os principais pontos de congestionamento na capital são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Sena, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros (17,0 km)

sentido Ayrton Sena, pista expressa, da (17,0 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros (16,9 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, da (16,9 km) Marginal Tietê , sentido Castelo Branco, pista expressa, do Hospital Vila Maria até a Ponte Atílio Fontana (16,6 km)

, sentido Castelo Branco, pista expressa, do (16,6 km) Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista central, da Ponte dos Remédios até a Ponte Casa Verde (10,0 km)

17h05- A Rodovia Presidente Dutra está totalmente ocupada em ambos os sentidos, na altura do km 122, devido a manifestantes que protestam contra a tarifa dos ônibus em Guarulhos e seguem sentido Rio de Janeiro

17h00- Neste momento, uma manifestação ocupa os dois lados Av. Guilherme Cotching na altura da Rua Araritaguaba, informa a CET

16h53- A Rodovia Raposo Tavares, apresenta 10 km de lentidão no sentido Cotia, entre os km 15 e 25, devido ao excesso de veículos.

16h50- Como reflexo da lentidão nas Marginais, a Rodovia Bandeirantes registra 5 km de lentidão no sentido capital, entre os km 18 e 13, na chegada de São Paulo.

16h43- A Marginal Tietê registra agora 13 km de congestionamentos em ambos os sentido, da altura da Ponte Jânio Quadros até a Ponte dos Bandeirantes

16h37- São Paulo registra 136 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, e a tendência é de alta

11h24 – 27 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Ayrtonn Senna, da Ponte do Limão até a Ponte da Vila Guilherme (5,9 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Rua Miruna até a Avenida dos Bandeirantes (2,2 km)

• Corredor Edusébio Matoso/Professor Francisco Morato, sentido Centro, da Rua Paula Moreira até a Ponte Eusébio Matoso (1,5 km)

• Corredor Rebouças/Eusébio Matoso, sentido Centro, do túnel Desembargador Maria Carolina até a Rua Almirante Brasil (1,2 km)

10h36 – A Rodovia Régis Bittencourt tem 17 km de congestionamento no sentido Curitiba. Ainda há bloqueio total da pista no km 543 como reflexo de dois acidentes, um envolvendo seis carretas e outro envolvendo duas. Uma pessoa ficou presa nas ferragens.

10h13 – Zona leste: manifestação de metalúrgicos se concentra agora na praça Lorenzetti, na altura da rua Presidente Almeida Couto.

10h07 – 57 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária (5,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Doutor Luiz Falgetano Sobrinho (4,1 km)

• Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, do Viaduto Alcantara Machado até a Rua Augusta (2,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

9h58 – Estrada do M’Boi Mirim está liberada da manifestação, junto ao Terminal Jardim Ângela.

9h29 – Manifestação pacífica no M’Boi Mirim continua concentrada no Terminal Jardim Ângela. Segundo a CET, o ato por moradia, infraestrutura e a duplicação da Estrada do M’Boi Mirim deve se encerrar em breve, por ter poucos participantes – aproximadamente cem, informa a PM. Eles não ocupam nenhuma via.

9h24 – Manifestação dos metalúrgicos continua na Avenida Presidente Wilson, na altura do número 1700, na Mooca. Aproximadamente 500 pessoas participam do ato por melhores salários e pela discussão da pauta trabalhista, segundo a PM. O movimento é pacífico.

9h – Manifestação na Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, ocupa agora a via junto ao terminal Jardim Ângela.

8h58 – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 567,5, na região de Barra do Turvo (SP), devido a um acidente envolvendo cinco carretas. O tráfego está parado do km 563,5 ao 567,5. Devido ao acidente, o tráfego também está temporariamente restrito no km 542,9. Ainda nesse sentido, também há restrições no km 480, na região de Jacupiranga (SP), devido a um acidente envolvendo duas carretas.

8h52 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, do km 265 ao km 262 devido a um acidente.

8h49 – Outra manifestação ocupa a faixa da direita e a calçada da Avenida Presidente Wilson, sentido centro, na Mooca. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo faz uma campanha salarial, segundo a CET.

8h40 – Raposo Tavares tem tráfego lento do km 25 ao 19 e do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

8h37 – Avenida Francisco Matarazzo tem congestionamento desde a saída da Avenida Pompeia até o começo do Viaduto Alberto Badra.

8h35 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 20 sentido São Paulo.

8h34 – Tráfego intenso na serra da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, do km 51 ao 55. Caminhões que vão no sentido São Paulo devem obrigatoriamente seguir pela serra.

8h32 – O usuário do Instagram @rdamasceno postou uma foto do congestionamento na Avenida Roque Petroni Júnior, no Morumbi.

8h27 – Estrada do M’Boi Mirim permanece interditada no sentido centro devido a uma manifestação. O grupo reivindica moradia e infraestrutura, segundo a CET. A Polícia Militar que cerca de 100 manifestantes participam do movimento, que até então é pacífico. De acordo com a PM, a previsão é que eles se dirijam até a subprefeitura de M’Boi Mirim.

8h05 – 53 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo, da Avenida Interlagos até a Rua Rubens Gomes Bueno (5,5 km)

• Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, da Rua Montesina até a Rua Ulisses Cruz (5 km)

• Avenida Washington Luiz, sentido Centro, da Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (5 km)

• Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, da Avenida Sapopemba até a Rua Ulisses Cruz (2,8 km)

8h02 – Manifestação interdita pista na Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, junto à Estrada da Baronesa.

7h46 – Mais um acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, junto ao Viaduto Jabaquara.

7h29 – Acidente na pista única da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, antes da ponte Transamérica.

7h27 – 28 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, da Avenida Interlagos até a Rua Gomes Bueno (5,5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Rua Doutor Luiz Falgetano Sobrinho (2,6 km)

• Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, do Viaduto Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes (2,4 km)

• Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Torloni até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (2,0 km)

6h32 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, ocupa duas faixas, após o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

6h08 – Bom dia! São Paulo tem 3 km de lentidão, com tendência de alta.