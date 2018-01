TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 22 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h33 – São Paulo tem neste momento 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h32 – Rodoanel, sentido litoral, segue com tráfego lento como reflexo do congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt. São 19 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 10 ao 29.

21h29 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 225 e 223, por excesso de veículos.

21h21 – O tráfego está normal nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

21h19 – São Paulo tem neste momento 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h18 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 3,4 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto ao Anhembi. O usuário do Instagram Bruno Vieira registrou o trânsito na via nesta sexta-feira, 22.



21h11 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

21h08 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem cinco quilômetros de lentidão, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar à Rua Chaves.

21h04 – São Paulo tem neste momento 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h03 – Tráfego normalizado na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta.

21h02 – As rodovias dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni seguem com tráfego normal em ambos os sentidos.

21h00 – Rodovia Anchieta tem dois pontos de lentidão em direção ao litoral: do quilômetro 16 ao 18 e do 63 ao 65. No sentido São Paulo, há congestionamento entre os quilômetros 65 e 62.

20h58 – A Marginal do Pinheiros é a via mais congestionada da Capital neste momento, com lentidão de 18,1 quilômetros na pista expressa sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Transamérica.

20h43 – Rodoanel, sentido litoral, tem 24 quilômetros de lentidão por causa do congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt. A retenção vai do quilômetro 5 ao 29.

20h41 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 26 e 28 por causa de obras na pista para implantação da quinta faixa.

19h58 – A carga de uma carreta que transportava motores de caminhão caiu e interditou a pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt durante mais de três horas, no quilômetro 550, em Barra do Turvo, Vale do Ribeira, na tarde desta sexta-feira, 22. O acidente aconteceu às 16 horas e às 19h30, quando foi liberada uma das faixas da rodovia, o congestionamento se estendia por 13 quilômetros.

A rodovia é o principal acesso entre São Paulo, Curitiba e os Estados do sul. De acordo com a concessionária, 22 paletes com os equipamentos caíram sobre a pista. O óleo dos motores vazou no asfalto, obrigando à interdição completa da pista norte, que tem duas faixas de rolamento. As equipes da concessionária usaram areia e pó de pedra para remover o óleo. O trabalho foi prejudicado pela chuva que caía na região. (José Maria Tomazela/O Estado de S. Paulo)

19h56 – Moradores da favela sob a Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Ponte Estaiadinha, mais uma vez fizeram um protesto e fecharam a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna. Os manifestantes utilizaram dois ônibus para fechar as pistas. A via só foi liberada com a presença da Tropa de Choque, que usou bombas de gás lacrimogênio e efeito moral.

19h52 – São Paulo tem neste momento 205 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h25 – São Paulo tem neste momento 211 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – São Paulo tem neste momento 222 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h18 – Pistas da Marginal do Tietê foram liberadas pela Polícia Militar.

19h16 – Segundo a Polícia Militar, 100 pessoas participam do protesto na Marginal do Tietê. (Felipe Cordeiro/O Estado de S. Paulo)

19h12 – A Polícia Militar impediu a formação de barricadas, mas os manifestantes conseguiram bloquear a Marginal do Tietê ao deixar ônibus atravessados nas pistas.

19h06 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue interditada em todas as pistas na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Ponte Estaiadinha.

19h00 – Protesto de moradores da Favela do Gato fecha todas as pistas da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Rua Cristina Tomás.

18h47 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa e é a via mais congestionada da Capital neste momento. A retenção vai da Rua Acari à Ponte Eusébio Matoso.

18h43 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois pontos de lentidão: do quilômetro 19 ao 23 e do 53 ao 55.

18h39 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento em ambos os sentidos: em direção a São Paulo, na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 231 ao 226; no sentido Rio de Janeiro, na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 210 e 212.

18h34 – Faixa da esquerda liberada no quilômetro 43 da Rodovia Anchieta, na descida da serra.

18h33 – Rodovia Ayrton Senna segue com problemas nos dois sentidos por excesso de veículos: entre os quilômetros 32 e 24 no sentido Capital; e do 11 ao 26 em direção ao interior.

18h30 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem 3,1 quilômetros de lentidão, da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Maria Carolina.

18h25 – Corredor Norte-Sul é a via mais congestionada da Capital neste momento. Há lentidão em ambos os sentidos: 8,7 quilômetros em direção ao Aeroporto de Congonhas, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar; 7,2 quilômetros no sentido zona norte, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

18h20 – Avenida Giovanni Gronchi liberada na altura da Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares após protesto por moradia. Tráfego na região ainda é lento.

18h18 – A velocidade média dos corredores de ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) é de 15 km/h nos sentidos centro e bairro.

18h17 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem tráfego lento entre os quilômetros 30 e 23,8. Além do excesso de veículos, colisão interdita a faixa no quilômetro 23,8 da pista local. Já na pista expressa, também há lentidão por excesso de veículos, do 23 ao 20. No sentido interior, dois pontos de congestionamento: do 14 ao 20 e do 23 ao 26.

18h11 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Praça Oswaldo Cruz à Alameda Ministro Rocha de Azevedo. Já no sentido Paraíso, são 750 metros de retenção, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Alameda Casa Branca.

18h08 – Avenida Interlagos, sentido centro, tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Praça Enzo Ferrari à Rua Doutor João Gualberto de Oliveira.

18h05 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital nesta sexta-feira, 22, para carros com placas finais 9 e 0, das 17h00 às 20h00.

18h03 – Protesto por moradia interdita a Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro, na altura da Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares. Segundo a Polícia Militar (PM), 60 manifestantes participam do ato. A PM não soube, porém, informar de quem é a liderança do protesto e se há a presença de mascarados. (Felipe Cordeiro/O Estado de S. Paulo e Luiz Fernando Toledo, especial para o Estado)

17h53 – Lentidão no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, do quilômetro 23 ao 26 e do quilômetro 15 ao 20, por excesso de veículos e de um veículo na faixa da esquerda no quilômetro 17.

17h52 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, a pista marginal está com tráfego lento por excesso de veículos, em Guarulhos, entre os quilômetros 211 e 210.

17h50 – Avenida Salima Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem 3,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 340 metros depois do final da Ponte do Tatuapé à Rua Jaboticabal.

17h46 – Avenida Robert Kennedy, sentido centro, tem 3,9 quilômetros de lentidão, da Rua Berta Waitman até a Rua Nossa Senhora do Socorro.

17h42 – São Paulo tem neste momento 208 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h37 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

17h31 – Colisão entre duas carretas bloqueia a Rodovia Anchieta, no sentido litoral, no quilômetro 43. Uma faixa é liberada. Lentidão do quilômetro 38 ao 42, em São Bernardo do Campo.

17h29 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte da Vila Maria à Ponte da Casa Verde. Na foto, na altura da Rodoviária da Tietê.

17h24 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 5,7 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Nova do Morumbi à Ponte Eusébio Matoso.

17h22 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h19 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 9,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Limão.

17h16 – Na Rodovia Anhanguera, sentido interior, o tráfego é lento e intenso na pista expressa, em Jundiaí, dos quilômetros 57 ao 61.

17h13 – São Paulo tem neste momento 196 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

17h11 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 22 de novembro.

10h00 – Capital tem 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 9,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte da Casa Verde.

09h44 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

09h33 – Marginal do Pinheiros permanece com bloqueio de faixa na pista local do sentido Interlagos, próximo a Ponte Cidade Universitária. Reflexo de acidente.

09h21 – Corredor Norte-Sul tem 7,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

09h12 – Radial Leste tem 3,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, a partir do Metrô Belém.

09h00 – Capital tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h48 – Rodoanel tem lentidão de nove quilômetros na pista expressa do sentido Bandeirantes, na altura de Osasco. Reflexo de acidente.

08h40 – Rodovia Ayrton Senna tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

08h33 – Marginal do Tietê tem 8,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

08h22 – Marginal do Pinheiros tem 6,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Avenida Alexandre Mackenzie.

08h11 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Jabaquara.

08h03 – Rodovia Ayrton Senna tem 12 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

08h00 – Capital tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h55 – Imigrantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

07h46 – Raposo Tavares tem faixa liberada na altura do quilômetro 14, sentido São Paulo.

07h33 – Raposo Tavares tem faixa interditada no quilômetro 14, no sentido São Paulo. Reflexo de acidente.

07h22 – Radial Leste tem 3,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h14 – Rodovia Ayrton Senna tem 12 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

07h12 – Avenida República do Líbano tem duas faixas bloqueadas no sentido Jabaquara, próximo ao Túnel Ayrton Senna. Reflexo de acidente.

07h10 – Capital tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

06h42 – Marginal do Pinheiros tem bloqueio de faixa na pista local do sentido Interlagos, próximo a Ponte Cidade Universitária. Reflexo de acidente.

06h31 – Raposo Tavares tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos.

06h27 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

06h24 – Castelo Branco tem pequena lentidão na pista expressa do sentido interior, em Mairinque. Reflexo de acidente.

06h18 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.