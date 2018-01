TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h38 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 345 e o km 343, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão na noite de hoje.

20h22 – A Rodovia Dutra tem tráfego intenso na pista marginal, sentido São Paulo, do km 219 ao 225, em Guarulhos, e do km 228 ao km 230, em São Paulo.

20h10 – A Avenida República do Líbano tem 2,3 km de trânsito lento, sentido bairro, da Lima Barros até a Avenida Ibirapuera.

19h48 – A Rua Cardeal Arcoverde registra 2,4 km de morosidade da Rua João Moura até a Eusébio Matoso.

19h30 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

19h05 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido Pinheiros, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Marginal do Pinheiros.

18h50 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Alvorada.

18h35 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,1 km de lentidão, sentido Marginal, da Alameda dos Maracatins até o Viaduto Santo Amaro.

18h32 – A cidade tem 171 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

18h30 – A Avenida Ibirapuera tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Pedro de Toledo até a Avenida dos Bandeirantes.

18h18 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de tráfego intenso, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h15 – As rodovias Anchieta e Imigrantes seguem em Operação Comboio, na descida. A viagem dura cerca de 78 minutos.

18h08 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h – A cidade tem 165 km de vias congestionadas.

17h54 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h48 – A Radial Leste tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h36 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,7 km de trânsito carregado, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

17h25 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 15,4 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Atílio Fontana.

17h18 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Antonio de Macedo Soares.

17h14 – Após ter três de suas quatro pistas fechadas por causa do tombamento de uma carreta, a Marginal do Pinheiros foi totalmente liberada por volta das 16h dessa sexta-feira,5. A via ficou parcialmente interditada durante três horas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o fluxo deve se normalizar nas próximas horas.

17h10 – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do km 11 ao 15, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos -, o tráfego é tranquilo. Chove no trecho de Caçapava. A Ecopistas indica cautela aos usuários.

15h55 – São Paulo com 97 km de filas nesta tarde.

15h54 – Avenida dos Bandeirantes tem tráfego intenso no sentido Rodovia dos Imigrantes desde a Ponte Antônio Machedo e a Rua Funchal.

15h06 – Há 10,8 km de lentidão na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Rodovia Castello Branco.

14h56 – Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de congestionamento no sentido centro, da Rua José Maria Lisboa até Urimonduba.

14h42 – Via Anchieta tem tráfego lento no trecho de serra nos dois sentidos, devido ao excesso de veículos comerciais.

14h38 – Cidade tem 48 km de lentidão.

14h16 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida José Maria Lisboa e a Ponte Urimonduba.

13h55 – Caminhão que transportava terra tombou na Marginal do Pinheiros, 400 metros antes da Ponte do Jaguaré, no sentido Interlagos. Acidente ocorreu por volta das 13h e três das quatro faixas da pista local estão bloqueadas. Motorista enfrenta 2,8 km de lentidão na via. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

13h35 – Caminhão que transportava terra tombou na Marginal do Pinheiros, 400 metros antes da Ponte do Jaguaré, no sentido Interlagos. Acidente ocorreu por volta das 13h e a pista local está totalmente interditada. Motorista enfrenta 2,8 km de lentidão na via.

13h15 – São Paulo com 37 km de filas.

13h14 – Tráfego intenso na Marginal do Pinheiros por conta do tombamento de um caminhão que transportava terra. A CET enviou uma equipe pro local.

13h02 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

12h48 – Devido à forte neblina, Ecovias implantou a Operação Comboio nas praças de pedágio da Rodovia Anchieta – no km 31 – e na Rodovia dos Imigrantes – no km 32. O trafego é represado no sentido Litoral.

12h17 – Avenida Salim Farah Maluf tem 2,6 km de congestionamento no sentido Vila Prudente. O motorista reduz a velocidade desde o Viaduto Pires do Rio e a Rua do Jaboticabal.

12h16 – Corredor Eusébio Matoso, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Jorge João Saad e a Praça Eugene Boudin.

11h45 – Corredor as Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,5 km de lentidão no sentido Santana, da Euclides de Figueiredo até o Viaduto República Árabe Síria.

11h14 – Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, com 7,2 km de filas na pista local. Há morosidade entre a Ponte Transamérica e a Rua Quintana.

11h10 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Ponte Água Espraiada.

10h54 – Avenida Washington Luis tem 2,4 km de lentidão no sentido cenrto, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Água Espraiada.

10h22 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, a Alameda dos Tupiniquins até o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h17 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento do km 30 ao 25 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos), sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido Interior, o movimento é bom.

10h16 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral entre o km 39 e o km 40, por excesso de veículos.

9h57 – Tráfego intenso pela Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrenta lentidão desde o término do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Tupiniquins.

9h34 – Cidade tem 92 km de lentidão.

9h09 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Darzan.

8h39 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida João Jorge Saad.

8h18 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até o Morumbi.

7h59 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Bandeirantes, do km 20 ao 18 e do 29 ao 27, entre São Paulo e Embu.

7h46 – Radial Leste tem 3,5 km de fila no sentido centro pela pista expressa, da Palmorino Mônaco até o Viaduto Pires do Rio.

7h25 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,3 km de lentidão, da Alameda dos Tupiniquins ao Viaduto Jabaquara.

7h20 – Cidade tem 31 km de lentidão.

6h55 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão de 1,5 quilômetro até o acesso à Radial Leste, que também possui lentidão a partir deste ponto no sentido centro.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de quase 3 quilômetros de lentidão no trecho entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.

6h23 – Caminhão com carga excessiva e sob risco de queda bloqueia uma das faixas de rolamento da pista local da Marginal do Tietê no sentido Castello próximo à Ponte do Piqueri.

6h20 – Motorista encontra dois trechos de congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna em Guarulhos: entre os quilômetros 28 e 25 e entre os quilômetros 23 e 20. Motivo: excesso de veículos.

6h17 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com dois trechos de lentidão: entre os quilômetros 26 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10. Motivo: excesso de veículos.

0h35 – Principais estradas estaduais e federais com tráfego bom e sem registro de acidentes graves. Sistema Anchieta-Imigrantes na “operação carreta” (esquema 5 x 2), com a pista norte da Imigrantes utilizada apenas para passagem de cargas especiais, até as 5 horas.