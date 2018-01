TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 24 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

11h15 – Congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem 6 km no momento, e vai do km 34 ao km 40, devido ao excesso de veículos comerciais. Na Cônego Domênico Rangoni, ainda há excesso de caminhões nos terminais logísticos de Cubatão. A foto abaixo mostra a fila de caminhões na Rodovia Anchieta, na entrada de Santos. Reprodução/Ecovias

10h16 – 69 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Avenida Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso (7,4 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle, até a Praça da Bandeira (3,9 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Jaceguai até o Túnel Ayrton Senna (3,6 km)

10h02 – Ônibus quebrado na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, junto à Rua Jaceguai.

9h43 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem, neste momento, 9 km de filas, do km 274 ao 263. O reflexo na Rodovia Anchieta gera 17 km de congestionamento no sentido litoral. No sentido São Paulo, há 10 km de retenção, do km 65 ao 55. A foto abaixo é do usuário do Instagram Jhonnes Vaz (@jhonnesvaz), tirada na Rodovia Anchieta, nos arredores de Santos. Ele escreveu que está há uma hora e meia parado no mesmo lugar.

9h25 – Rodovia Anchieta tem congestionamento no sentido litoral, do km 38 ao km 40, por excesso de veículos comerciais. Na região de Cubatão, há excesso de caminhões nos terminais logísticos, em ambos os sentidos. Trânsito é reflexo do engarrafamento de veículos comerciais da Cônego Domênico Rangoni, no acesso ao porto. A foto abaixo mostra as filas de caminhões na Rodovia Anchieta, na entrada de Santos. Reprodução/Ecovias.

9h23 – 73 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso (4,6 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle, até a Praça da Bandeira (3,9 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Jaceguai até o Túnel Ayrton Senna (3,6 km)

8h12 – 50 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré (2,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri (2,8 km)

8h05 – Avenida Vinte e Três de Maio apresenta trânsito carregado do Anhangabaú em direção ao Ibirapuera. Também há problemas na Ligação Leste-Oeste, em direção à Vinte e Três de Maio.

8h02 – Acidente ocupa Avenida Paulista, sentido Paraíso, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

8h – Cruzamento da Avenida General Edgar Facó com a Rua Enrico Carafa está interditado, devido a um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta. Duas pessoas ficaram feridas.

7h40 – Na Cônego Domênico Rangoni, o tráfego está congestionado no sentido Guarujá, do km 271 ao km 262, devido ao excesso de veículos comerciais.

7h38 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido São Paulo, do km 62 ao km 55, devido ao excesso de veículos comerciais. Além disso, há lentidão do km 15 ao km 10, na chegada à São Paulo. No sentido litoral, há congestionamento do km 49 ao km 55.

7h36 – 36 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Castelo Verde até a Ponte Cruzeiro do Sul (3,0 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré (2,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré (2,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri (2,8 km)

7h29 – Em Parque do Carmo, um acidente na Avenida Afonso de Sampaio e Souza ocupa duas faixas, sentido centro, próximo à Rua Vitoriano dos Anjos.

6h49 – Estrada do M’Boi Mirim está congestionada. A rua de bairro Abílio César, no Capão Redondo, está interditada por conta de uma perseguição policial que acabou em um acidente.

6h37 – Trânsito congestionado na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, entre a Ponte das Bandeiras e da Freguesia do Ó. Motivo é o abandono de um caminhão na pista, que havia sido roubado em Guarulhos por um homem. Ele entrou em confronto com a polícia e foi morto com um tiro.

6h26 – Rodovia Anhanguera tem trânsito carregado devido a um acidente envolvendo o capotamento de um carro, na chegada à Marginal Tietê.

6h24 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão em São Paulo.