TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h01 – Continua calmo o tráfego nas estradas paulistas. Na cidade, pouco mais de 1km de lentidão na Avenida Paulista, entre a Alameda Campinas e a Praça Oswaldo Cruz.

20h04 – O tráfego está tranquilo nas estradas paulistas na noite deste feriado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h03 – A CET registra 2 km de congestionamentos na capital. A Avenida Interlagos tem 1km de lentidão no sentido centro, entre o shopping e a Sabará. Outros trechos não registram lentidão expressiva.

18h59 – Tráfego intenso na Rodovia Régis Bittencourt no sentido Curitiba. Lentidão entre os quilômetros 331 e 337. Quem viaja sentido São Paulo encontra 1 km de congestionamento na região de Miracatu.

18h00 – Tranquilidade no Sistema Anchieta/Imigrantes neste momento.

17h20 – Trânsito começa a se normalizar na Rodovia Fernão Dias. O congestionamento, que chegou a 30 km, agora é de apenas 5 km, de acordo com a concessionária que administra a pista.

17h08 – Tráfego lento em vários trechos da Rodovia Régis Bittencourt, que liga as capitais paulista e paranaense. Ainda na Grande São Paulo, o motorista encontra pontos de parada na região de Embu das Artes, entre os quilômetros 273 e 272, no sentido São Paulo. Na região de Juquitiba, são 7km de congestionamento, entre o 330 e o 337, no sentido Curitiba. Na região de Barra do Turvo, lentidão entre os quilômetros 561 e 565.

16h52 – A Rodovia Fernão Dias continua com trânsito complicado no trecho entre Mairiporã e Atibaia, no sentido Belo Horizonte. Lentidão entre os quilômetros 62 e 30, ainda como reflexo de um acidente entre carreta e vários carros, mais cedo. Chove na estrada. O motorista deve redobrar a atenção.

16h42 – Lentidão na descida para o litoral paulista pela Rodovia Anchieta. No trecho de planalto, ou seja, na saída de São Paulo, há morosidade entre os km 39 e 40. De acordo com a concessionária que administra o Sistema Anchieta/Imigrantes, o tempo de viagem de São Paulo ao litoral é de cerca de 1 hora e 15 minutos. Desde o início da quinta-feira, cerca de 150 mil veículos deixaram a cidade rumo à praia.

15h50 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem pouco mais de 500m de lentidão, na região da ponte, no sentido sul.

15h42 – A Avenida Eusébio Matoso tem pouco mais de 1 km de tráfego lento no sentido centro, região do desemboque do túnel Fernando Vieira de Melo atá a ponte. O trecho de lentidão se estende à Avenida Francisco Morato, congestionada até a região do cruzamento com Rua Miragaia.

15h37 – Sobre para 5 km a soma dos trechos de lentidão na cidade de São Paulo. A Avenida Paulista concentra boa parte do congestionamento da capital nesta tarde, com 1,9 km de filas, no sentido Consolação, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Augusta.

14h48 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 1,1 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Miragaia. Cidade tem 4 km de lentidão.

14h33 – Avenida Paulista tem 1,9 m de lentidão no sentido Consolação, da Rua Augusta até a Rua Teixeira da Silva.

14h23 – Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego é intenso no sentido Belo Horizonte e o motorista enfrenta fila do km 64 e ao km 30, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, devido ao excesso de veículos.

Na pista sentido São Paulo, há retenção entre o km 489 e o km 494, na região de Betim (MG), reflexo do tombamento de uma carreta no km 494. As pistas já foram liberadas.

13h59 – Operação comboio implantada na Anchieta sentido litoral desde as 13h, por conta da queda de visibilidade causada pela neblina.

O tráfego é represado na praça de pedágio do km 31 e, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto de melhor visibilidade.

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com boas condições de tráfego, informa a concessionária. Está em vigor a operação descida 7×3, com sete faixas para o litoral e três no sentido capital.

13h47 – Via Dutra tem lentidão no sentido Rio de Janeiro do km 176 ao 171.

13h18 – Cidade de São Paulo não tem registro de lentidão, segundo a CET.

12h42 – Estradas estaduais que levam ao litoral norte tem boas condições de tráfego.

12h27 – Imigrantes tem lentidão no sentido litoral do km 40 ao km 42, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com boas condições de tráfego e visibilidade

12h09 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem três pontos de morosidade no sentido interior pela Bandeirantes, na pista expressa. Lentidão vai do km 47 ao 53, em Jundiaí; do km 38 ao 39, em Campo Limpo; e do km 24 ao 29, já em São Paulo.

11h37 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido interior entre Cotia e Vargem Grande Paulista pela pista expressa, do km 34 ao 35. Motivo é excesso de veículos.

11h17 – Rodoanel Oeste tem boas condições de tráfego, sem registro de ocorrências.

10h51 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego bom nos dois sentidos, informa a concessionária Ecopistas.

10h45 – A rodovia Régis Bittencourt terá trecho de pista nova parcialmente liberado, sentido Curitiba, entre o km 338 e o km 343,5, na região da Serra do Cafezal, entre os municípios de Miracatu e Juquitiba (SP). Com as duas novas faixas, a rodovia passa a contar com duas pistas em cada sentido no trecho.

De acordo com a concessionária, as obras de duplicação do trecho entre o km 337 e o km 343,5 estão em fase final. Melhorias de pavimentação na pista atual e implantação de canteiro central têm entrega prevista para este mês.

10h35 – Rodovia Castelo Branco tem congestionamento no sentido interior pela pista expressa, do km 70 ao 79, entre Itapevi e Itu.

Raposo Tavares também tem lentidão no mesmo sentido pela pista expressa, do km 34 ao 35, entre Cotia e Vargem Grande.

10h17 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego intenso no sentido Belo Horizonte do km 68 ao 30,9, entre Mairiporã e Atibaia, reflexo de um acidente envolvendo uma carreta e cinco automóveis no km 30,9. Os veículos já foram removidos.

No sentido São Paulo, há retenção entre o km 485 e o km 494, na região de Betim (MG), por conta do tombamento de uma carreta no km 494. As faixa 2 e 3 estão bloqueadas. Equipes da Concessionária na remoção do veículo, na limpeza e na liberação da via.

10h02 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior pela pista expressa, do km 65 ao 19, por excesso de veículos.

9h52 – Descida para Caraguatatuba pela Tamoios tem lentidão a partir de São José dos Campos.

9h51 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito lento entre Praia Grande e Itanhaém, sentido Peruíbe.

9h42 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego nos dois sentidos, informa a concessionária Ecovias.

9h38 – Avenida dos Bandeirantes tem congestionamento no sentido interior pela pista expressa, na saída de São Paulo, do km 26 ao 30.

9h35 – Via Dutra tem lentidão no sentido Rio de Janeiro na altura de São José dos Campos, por conta do excesso de veículos, entre o km 141 e 139. No sentido São Paulo, motorista enfrenta congestionamento do km 161 ao 163.

9h32 – Saída da cidade de São Paulo para as principais estradas do Estado é tranquila no momento. Cidade não tem registro de congestionamentos, segundo a CET.