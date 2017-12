TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 25 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h42 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h39 – São Paulo tem neste momento 89 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com sete quilômetros de lentidão na pista local entre as pontes Américo Brasiliernse e Eusébio Matoso. Também há ponto de retenção de 4,2 quilômetros entre a Ponte Nova do Morumbi e a Rua Tucumã.

20h28 – Radial Leste, sentido bairro, com 4,7 quilômetros de congestionamento entre a Rua Wandekolk e o Viaduto Pires do Rio.

20h12 – Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, sentido Morumbi, tem 1,9 quilômetro de retenção entre a avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho.

20h11 – Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 quilômetro de lentidão.

20h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com lentidão de 7,4 quilômetros na pista local entre as pontes do Limão e Jânio Quadros. Na pista expressa, o congestionamento é de 7,2 quilômetros entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme. Já na pista central, o ponto de retenção é de 6,1 quilômetros entre a Ponte Cristina Tomas e a Rodovias Presidente Dutra.

19h58 – São Paulo tem 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 3,5 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Ary Torres e a Avenida João Dias.

19h52 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,3 quilômetros de lentidão entre o Complexo Aliomar Baleeiro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h25 – Neste momento, São Paulo registra 172 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h24 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com 6,1 quilômetros de congestionamento na pista central entre a Ponte Cristina Tomas e a Rodovia Presidente Dutra. Também há registro de 3,7 quilômetros de lentidão entre as pontes da Freguesia do Ó e Casa Verde.

19h22 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem congestionamento de 7,2 quilômetros entre a Avenida Jamaris e a Praça da Bandeira. No sentido aeroporto, a lentidão é de 7,1 quilômetros entre os viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar.

19h01 – Rodovia Anchieta, nos dois sentidos, congestionada na chegada a São Paulo entre os quilôemtros 10 e 25.

18h57 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, com trânsito lento em Barueri entre os quilômetros 27 e 23.

18h55 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre o acesso da Avenida Rebouças e a Praça Oswaldo Cruz.

18h32 – São Paulo registra 196 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem três quilômetros de lentidão entre Marginal do Pinheiros e a Rua Antônio de Macedo Soares.

18h28 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 8,2 quilômetros de retenção na pista expressa entre a Avenida João Dias e a Rua Tucumã.

18h27 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 8,7 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h10 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 10,9 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Jaguaré e a Avenida João Dias.

18h02 – O internauta Emílio Pechini (@emiliopechini) registrou pelo Instagram o trânsito na Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Foto: Reprodução/Instagram/Emílio Pechini

17h57 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Vila Guilherme. Na pista local, há congestionamento de 12,9 quilômetros entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Aricanduva.

17h54 – São Paulo tem neste momento 170 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h46 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem lentidão entre os quilômetros 10 e 24, por causa do excesso de veículos e uma caminhão quebrado.

17h42 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Alberto Badra.

17h40 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 3,2 quilômetros de retenção entre a Rua Pedro Álvares Cabral e a Avenida dos Bandeirantes.

17h28 – Acidente deixa trânsito lento na Rodovia Anhanguera, sentido interior, em Campinas entre os quilômetros 100 e 107.

17h23 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, apresenta 5,7 quilômetros de congestionamento entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

17h19 – São Paulo tem neste momento 162 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h13 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme. Na pista local, há congestionamento de 5,7 quilômetros entre a Ponte Vila Guilherme e Aricanduva.

17h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 8,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Avenida João Dias e a Rua Tucumã.

17h01 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta sexta-feira, 25. Neste momento, a cidade tem 119 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h51 – O vazamento de gás na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, foi provocado por obras da empresa Versátil Engenharia, contratada pelo Metrô para a construção do monotrilho.

Uma tubulação da Comgás foi perfurada por volta das 10h na manhã desta sexta-feira, 25, o que provocou a interdição completa da Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello nos dois sentidos. Equipes da Comgás e do Corpo de Bombeiros isolaram a área e conseguiram conter o vazamento às 11h10. No entanto, a via segue parcialmente interditada, com o bloqueio de uma faixa, no sentido Sapopemba, e duas, no sentido Vila Prudente.

A Comgás afirma que a Versatil Engenharia não solicitou o mapa da rede à Companhia, que é disponibilizado gratuitamente. Segundo o Metrô, funcionários da empresa terceirizada foram ao local para prestar assistência.

11h33 – A Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello está, agora, bloqueada parcialmente, por causa do vazamento de gás. Há uma faixa da esquerda bloqueada, no sentido Sapopemba, e duas, no sentido Vila Prudente.

11h07 – Agentes da Comgás e duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, por causa do vazamento de gás. Bombeiros informam que não há fogo no local.

10h49 – Vazamento de gás interdita os dois sentidos da Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na altura da Avenida Francisco Falconi.

10h29 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, está liberada em relação ao acidente próximo à Ponte João Dias.

10h13 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido centro, tem quase três quilômetros de lentidão entre as Estações Campo Limpo e Giovanni Gronchi.

10h01 – De acordo com a Polícia Militar, motoristas e cobradores fizeram um protesto no Terminal Santo Amaro, mas a manifestação foi dada por encerrada às 9h30 pelos policiais. No entanto, segundo a CET, manifestantes permanecem no terminal dificultando a entrada e saída dos ônibus. O motivo da manifestação não foi divulgado.

A CET pede, ainda, que os motoristas evitem a região, porque o trânsito já está bastante comprometido, em especial na Avenida Padre José Maria.

09h52 – Manifestantes bloqueiam as imediações do Terminal Santo Amaro e impedem a entrada e saída dos ônibus. Ainda não há informações sobre quem são os manifestantes.

09h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

09h46 – Trânsito piora na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, e agora há oito quilômetros de lentidão, entre o 217 e o 225, na pista marginal, em Guarulhos. Mais cedo, houve um engavetamento envolvendo três carros, um caminhão e uma mota, que bloqueou uma das faixas da rodovia.

09h44 – Neste momento, São Paulo tem 107 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h42 – São Paulo bateu o recorde de lentidão no período da manhã em 2014 ao atingir 142 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A marca foi registrada às 08h30 desta sexta-feira, 25, e superou a do dia 17 de fevereiro, quando houve 137 quilômetros de retenção na cidade. Segundo a CET, o principal motivo do congestionamento é o excesso de veículos, além de pequenos acidentes, já que não foi registrada nenhuma ocorrência grave.

Em 2012, a CET registrou o recorde histórico de trânsito pela manhã, quando 249 quilômetros das ruas de São Paulo estavam congestionados às 10h. Considerando os períodos de pico da manhã e da tarde, o recorde do ano foi no dia 17 de abril, com 258 quilômetros de filas, às 17h30. Já o histórico, foram 309 quilômetros de lentidão registrados no dia 14 de novembro de 2013, às 18h.

09h22 – Avenida Francisco Morato, sentido centro, tem 3,8 quilômetros de lentidão do Largo do Taboão até a Avenida Jorge João Saad.

09h19 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, está liberada após acidente próximo à Praça Franklin Roosevelt.

09h18 – Rua Osaka, em Vila Maria, continua com os dois sentidos interditados, por causa de risco de desabamento em um imóvel, na altura da Rua Kobe.

09h04 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de retenção entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h02 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, está liberada em relação ao acidente após a Ponte do Jaguaré.

09h00 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco, e 6,2 quilômetros, entre as Pontes do Imigrante Nordestino e Presidente Jânio Quadros.

Já na local, há 4,2 quilômetros de congestionamento da Ponte Aricanduva até a Presidente Jânio Quadros.

08h48 – Neste momento, São Paulo tem 142 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h47 – Acidente ocupa duas faixas da Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, na altura da Praça Franklin Roosevelt.

08h46 – Radial Leste, sentido centro, está liberada após acidente na altura da Rua Monte Serrat.

08h42 – Um engavetamento envolvendo três carros, um caminhão e uma moto bloqueia a faixa da direita da pista marginal na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 225, por volta das 08h, e uma pessoa ficou ferida. A vítima foi encaminhada ao Hospital Carlos Chagas, no centro de Guarulhos.

O acidente também provocou impacto no trânsito da Rodovia Presidente Dutra, que registra seis quilômetros de lentidão, entre o 219 e 225.

08h32 – Rodovia Anchieta tem cinco quilômetros de lentidão, na soma de dois trechos, na chegada a São Paulo: dois quilômetros, do 20 ao 18; e três quilômetros, do 13 ao 10.

08h30 – Acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, antes Ponte Engenheiro Ary Torres.

08h29 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

08h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de morosidade entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

08h20 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 4,5 quilômetros de lentidão da Rua Robélia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h12 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem cinco quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte João Dias até a Avenida Jornalista Roberto Marinho, e 1,7 quilômetro na pista expressa, da Avenida Padre José Maria à Rua Rubens Gomes Bueno.

Já no sentido Interlagos, há dois pontos de retenção na pista expressa: da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária (3,8 quilômetros)e da entre as Pontes Nova do Morumbi e Transamérica (1,7 quilômetro). Há ainda 2,8 quilômetros de filas na via local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

08h07 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem dois trechos de tráfego lento na pista expressa: entre as Pontes do Imigrante Nordestino e Presidente Jânio Quadros (6,2 quilômetros) e da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco (5,4 quilômetros).

07h59 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,2 quilômetros de lentidão da Avenida Aricanduva até a Ponte Jânio Quadros.

07h51 – São Paulo tem 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h43 – Rodovia Anchieta tem sete quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 ao 11, reflexo de um acidente.

07h42 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento nos dois sentidos. Motorista que dirige para a capital enfrenta três trechos de lentidão: três quilômetros, do 62 ao 59; dois quilômetros, do 74 ao 72; e quatro quilômetros do 108 ao 104.

Já quem via para o interior encontra três quilômetros de retenção na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 58 até o 61.

07h39 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Sorocaba, reflexo de um veículo quebrado na pista. Motorista encontra filas entre o quilômetro 96 e o 93.

07h35 – Rodoanel Mário Covas, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, do 19 ao 16.

07h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Imigrante Nordestino e Jânio Quadros.

07h25 – São Paulo tem 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h21 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido capital, do quilômetro 18 ao 15.

07h19 – Rodovia Dom Gabriel tem tráfego lento no sentido leste, em Jundiaí, pista expressa, do quilômetro 64 ao 62.

07h18 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Louveira, na pista expressa, do quilômetro 74 ao 72.

07h17 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, pista marginal, do quilômetro 20 ao 21.

07h16 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, antes do Viaduto Santo Amaro, em Moema.

06h56 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

06h55 – São Paulo tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h55 – Lentidão na Rodovia Anchieta vai do quilômetro 18 ao 11 por causa de um acidente.

06h41 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h13 – Há três quilômetros de lentidão na Rodovia Anchieta, chegada a São Paulo.

04h44 – A queda de uma árvore na rua Charles Spencer Chaplin, próximo à Avenida Giovanni Gronchi, interdita pista na Vila Andrade, zona sul da cidade.

04h43 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito da capital, nas principais rodovias e o funcionamento dos metrôs, ônibus e trens da cidade.