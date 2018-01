TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h30 – A Raposo Tavares tem 1,8 km de lentidão, sentido Interior, da Alvarenga até a Benjamim Mansur.

20h – A cidade tem 84 km de lentidão nesta noite.

19h45 – A pista expressa da Radial Leste tem 3,9 km de lentidão, sentido bairro, da Wandenkolk até a Álvaro Ramos.

19h38 – A Avenida Washington Luís tem 4,2 km de tráfego moroso, sentido centro, do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h23 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

19h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de fluxo intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h03 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão em direção ao interior do km 22 ao km 24, nas pistas expressa e marginal, na região de Barueri.

18h57 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h53 – A Rua Cardeal Arcoverde tem 2,2 km de trânsito intenso da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Eusébio Matoso.

18g42 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de morosidade, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 18,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Aricanduva.

18h25 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h21 – A cidade tem 181 km de congestionamento.

18h14 – A pista local da Avenida do Estado tem 1,8 km de fluxo moroso, sentido Santana, da Alberto Lion até o Viaduto 35 de Março.

18h04 – O motorista que trafega pela Cônego Domênico Rangoni encontra tráfego lento nos dois sentidos da rodovia. No sentido Guarujá, um acidente entre carreta e moto deixou uma vítima fatal e interdita a faixa da esquerda, provocando lentidão do km 272 ao 269. Já no sentido Cubatão o congestionamento do km 267 ao km 270 é causado pelo excesso de veículos. Na Via Anchieta, também há lentidão do km 50 ao 55 no sentido Litoral e do km 55 ao 40 no sentido Capital devido ao excesso de veículos comerciais.

18h – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a José Maria Lisboa.

17h58 – A Avenida Pacaembu tem 3,6 km de morosidade, sentido Marginal, da Praça Charles Miller até a Avenida da Casa Verde.

17h50 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h42 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,1 km de tráfego carregado, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Tucumã.

17h30 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h20 – A Marginal do Tietê tem 6,8 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, na pista central, da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde.

17h14 – Obras de fresagem no km 34 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, bloqueiam a faixa da direita (3) e causam tráfego lento do km 36 ao 34 (região de Itaquaquecetuba). No sentido oposto, mas por excesso de veículos, há tráfego lento entre os kms 21 e 24 (região de Guarulhos). Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o movimento também é normal.17h05 – A Rua da Consolação tem 2,3 km de fluxo intenso, sentido centro, da Avenida Paulista até a Avenida Nove de Julho.

17h – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de morosidade, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até a Marginal do Pinheiros.

16h57 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de trânsito lento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h50 – A pista local da Marginal do Tietê registra 13,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Castelo Branco até a Ponte das Bandeiras.

16h48 – A cidade tem 148 km de vias congestionadas no momento, índice considerado acima do normal para o horário.

16h25 – São Paulo tem 115 km de lentidão nas principais vias da capital.

16h14 – Há 8,7 km de filas no Corredor Norte/Sul, sentido Santana. O motorista reduz a velocidade desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

15h33 – Marginal Tietê tem 11 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Rodovia Castelo Branco até a Rua Cristina Tomas.

14h42 – Segue em vigor Operação Comboio tanto na Rodovia dos Imigrantes quando na Rodovia Anchieta devido à baixa visibilidade causada pela neblina.

14h38 – Avenida Salim Farah Maluf tem 6 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello até a Ponte do Tatuapé.

14h17 – Cidade tem 62 km de lentidão.

13h49 – Marginal do Tietê tem 6,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

13h32 – A CET vai interditar o Túnel Fernando Vieira de Mello para manutenção em ambos os sentidos das 23h30 de domingo,21, às 4h30 de segunda-feira, 22. O túnel, no sentido centro, tem entrada pela Rua Ibiapinópolis e saída na Rua Maria Carolina; no sentido Bairro, a entrada é na Avenida Pedroso de Morais e a saída é junto à Rua Diogo Moreira.

13h17 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão na pista expressa. As filas estão entre a Ponte Ary Torres e a Ponte João Dias.

13h15 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 6,3 km de excesso de veículos. O motorista enfrenta o congestionamento entre o Viaduto Funchal e o Viaduto Dante Delmanto.

13h11 – São Paulo tem 47 km de filas.

13h – Há 3,9 km de congestionamento na Radial Leste, sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Álvaro Ramos.

12h59 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 7,2 km entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Indianópolis.

12h49 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido Capital na região de Guarulhos. O congestionamento é reflexo da interdição da faixa da direita, no km 20, onde está um caminhão quebrado. No sentido oposto e na rodovia Hélio Smidt, o trânsito flui normal.

12h38 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo do km 54 ao km 51. A Rodovia Cônego D. Rangoni também tem lentidão no sentido Cubatão do km 268 ao km 270, por excesso de veículos.

12h27 – Marginal do Tietê tem tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, desde a Rodovia Presidente Dutra até a Ponte das Bandeiras.

12h07 – Avenida do Estado tem congestionamento no sentido Vila Prudente no sentido Santana. Há filas entre a Avenida Alberto Lion e o Viaduto Pacheco e Chaves.

11h59 – Corredor Rebouças, sentido Bairro, com excesso de veículos desde a Rua Doutor Arnaldo até a Rua Maria Carolina.

11h08 – Tráfego intenso na Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Ática.

11h06 – A Marginal do Tietê também teve uma faixa bloqueada das 8h às 9h desta sexta por conta de uma ocorrência entre um carro e uma moto. Uma pessoa ficou ferida, de acordo com os bombeiros. O acidente aconteceu próximo à Ponte Vila Guilherme, no sentido Castelo Branco. A CET acompanhou o atendimento à ocorrência e, às 10h50, afirmou não haver mais pontos de parada na região da batida. Há congestionamento na região entre o Hospital Vila Maria e a Ponte Vila Maria, no sentido Castelo Branco, da Marginal. São 2 km de morosidade por excesso de veículos.

11h02 – Faixa da esquerda e a calçada da Avenida Deputado Emílio Carlos continuam bloqueadas depois de um carro ter batido em um poste às 5h20 desta manhã. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no acidente. A Polícia Civil solicitou perícia para o local. Os bloqueios causam lentidão por aproximação, diz a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

10h28 – Avenida Aricanduva tem 3,6 km de lentidão no sentido Marginal, do término da avenida até a Rua Benedita de Paula Coelho.

9h58 – Rodovia dos Imigrantes e a Rodovia Anchieta estão em Operação Comboio, no sentido litoral paulista, por conta da baixa visibilidade na pista.

9h53 – São Paulo com 71 km de filas nas principais vias da capital.

9h49 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão desde a Avenida Benedita de Paula Coelho e o término da Avenida Aricanduva.

9h25 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,4 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Rua Conselheiro Saraiva.

8h58 – Marginal do Tietê tem 6,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte da Freguesia do Ó.

8h35 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, do km 30 ao 25 e do 14 ao 13, entre Osasco e Itapevi.

8h18 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,2 km de lentidão no sentido aeroporto, até a Praça da Bandeira.

7h56 – Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Jânio Quadros à Ponte do Tatuapé.

7h37 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.

7h20 – Cidade tem 22 km de lentidão.

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com mais de 2 quilômetros de trechos de lentidão a partir do metrô Vila Matilde.

6h32 – Corredor do Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, com tráfego lento num trecho de 2 quilômetros, a partir da Rua do Boqueirão

6h30 – Lentidão de 1,6 quilômetro no sentido centro da Avenida Interlagos a partir da Avenida Rio Bonito

6h28 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego ruim entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, no sentido capital.

6h25 – Lentidão em dois trechos na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.