TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

19h39 – As principais rodovias de São Paulo têm tráfego fluindo bem, de acordo com as concessionárias. Na capital, não há registro de pontos de lentidão, segundo a CET.

18h30 – O trânsito está tranquilo nas principais estradas de São Paulo, segundo informações das concessionárias. De acordo com a CET, também não há congestionamentos na capital.

17h10 – A Nova Dutra tem 3 km de lentidão no sentido Rio, do km 138 ao 141. O tráfego lento está na pista expressa, na região de São José dos Campos.

16h24 – Tráfego continua lento em trecho de dois quilômetros da Régis Bittencourt, na região de Miracatu, entre os quilômetros 353 e 351, no sentido Curitiba. Nas demais rodovias, trânsito tranquilo.

16h21 – Trânsito normalizado na descida da Rodovia dos Imigrantes. Na Anchieta, interdição na pista norte no trecho de serra para inversão da mão de direção.

15h37 – Tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, entre os quilômetros 35 e 40, ainda na região de planalto. Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, há lentidão entre os quilômetros 353 e 351 no sentido São Paulo, na região de Juquitiba. Na região de Miracatu, 1km de morosidade no sentido Paraná.

15h21 – A Marginal Pinheiros tem cerca de 2km de lentidão no sentido Interlagos, entre a Avenida Interlagos e região da estação Socorro da CPTM. A Avenida Interlagos também tem trânsito, no sentido bairro, entre as Ruas Sabará e João Faustino.

12h38 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de congestionamento no sentido Consolação, entre as ruas Augusta e Teixeira da Silva.

12h11 – O corredor Eusébio M/Francisco Morato tem morosidade, sentido bairro, da Bady Bassit até a Jacob Salvador Zveibil.

12h – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego em ambos os sentidos. O SAI opera em esquema de operação descida desde 18h30 de ontem (01) (7×3), em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes. Desde 0h de quinta-feira , 1, mais de 131 mil veículos desceram a serra e mais de 50 mil subiram rumo a São Paulo.

11h54 – Há retenção na pista sentido São Paulo da rodovia Fernão Dias, do km 490 ao km 496, na região de Betim, Minas Gerais, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem retenção, na manhã de hoje.

11h45 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 370, próximo à praça de pedágio, devido a operação descida da Serra do Cafezal. O tráfego está parado entre o km 376 e o km 370. Equipes da Concessionária trabalham na liberação da via. Na pista sentido Curitiba, há lentidão do km 331 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 40 e o km 44, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43.

10h49 – A pista expressa da Via Anhanguera tem engarrafamento do km 21 ao km 23, na região de Perus, sentido interior.

10h38 – A Avenida Paulista tem 1,3 km de congestionamento, sentido Consolação, da Alameda Joaquim Eugenio de Lima até a Rua Augusta.

10h27 – A Rodovia Dutra tem fluxo intenso na pista expressa, sentido Rio, do km 115 ao km 111, em Taubaté.

10h05 – A Operação Comboio está em andamento nas rodovias Anchieta e Imigrantes, devido visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da Anchieta, e pela Imigrantes, na praça Piratininga, no km 32, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor. Desde 0h de quinta-feira, 1, mais de 121 mil veículos desceram a serra e mais de 47 mil subiram rumo a São Paulo.

10h – O rodízio de veículos está suspenso nesta sexta-feira, 2, na cidade e carros com placa final 9 e 0 estão liberados para circular.

09h51 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 329 ao km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na manhã de hoje.

09h26 – Foi implantada operação comboio pela Via Anchieta, no km 31, a partir da praça de pedágio, devido neblina.

09h24 – O tráfego é normal nos dois sentidos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é tranquilo.

Há boa visibilidade ao longo das vias controladas pela Ecopistas. A concessionária estima que entre 790 e 860 mil veículos utilizem as rodovias que opera, nos dois sentidos e nas quatro praças de pedágio. Desde à zero hora de quinta-feira, 1, 285.461 veículos passaram pelas vias administradas pela Ecopistas.

08h40 – A Rodovia Dutra tem trânsito carregado, sentido Rio, do km 128 ao 125, na pista expressa, em Caçapava, e do km 66 ao km 64, em Guaratinguetá, na pista expressa.

08h19 – A Rodovia Régis Bittencourt tem morosidade, sentido Curitiba, do km 331 ao km 344, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na manhã de hoje.

08h11 – O trânsito é lento no início da serra pela Rodovia dos Imigrantes, entre o km 40 e km 42, devido excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego.

O SAI opera em esquema de operação descida desde 18h30 de quinta-feira, 1,(7×3), em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.