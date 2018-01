TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 28 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL:

22h01 – Zona leste ainda tem 7 km de lentidão, segundo a CET. Entre as principais vias, congestionamento total é de 16 km.

21h58 – Tráfego ainda é um pouco lento na pista marginal da Via Dutra, no sentido São Paulo, na altura do km 223, em Guarulhos. Pista esteve bloqueada por quase quatro horas durante manifestações.

21h56 – Pista central da Marginal Tietê tem 4,8 km de lentidão entre Estação Tamanduateí e Ponte Jânio Quadros.

21h51 – Segundo a CET, trânsito flui melhor na Radial Leste, sentido bairro, e na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna.

21h49 – Após manifestações, a Rodovia Floriano Rodrigues Ribeiro é liberda, na altura do km 11, perto da Rodovia Caio Gomes Figueiredo.

21h46 – Avenida do Ibirapuera tem quase 2 km de congestionamento, entre Avenida República do Líbano e Rua Iraúna.

21h43 – De acordo com a CET, Rua Borges Lagoa, na Vila Mariana, é liberada depois de manifestação.

21h38 – Congestionamento diminui na Marginal Tietê. Retenção agora é de 5,8 km, entre a Vila Guilherme e a Ponte do Aricanduva.

21h36 – Rua da Consolação e Avenida Paulista são liberadas depois de protestos contra o Ato Médico.

21h35 – Depois de manifestações, Via Dutra é desbloqueada e tem tráfego normal nos dois sentidos (São Paulo e Rio de Janeiro).

21h26 – Lentidão acumulada nas principais vias da zona leste já é de 23 km, segundo a CET.

21h06 – Por causa de manifestações, tráfego flui pela direita na Via Dutra, na altura de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro. Circulação de veículos está alterada entre o km 227 e o km 223.

21h02 – Congestionamento total nas principais vias de São Paulo é de 57 km, com tendência de queda. Pior situação é na zona leste, com acúmulo de 26 km de lentidão.

20h59 – Por causa de manifestações, a pista norte da Rodovia Fernão Dias continua com tráfego restrito no km 65, na altura de Mairiporã, no sentido Belo Horizonte. O tráfego está parado do km 67,5 ao km 65. Na pista sul, sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

20h57 – Segundo o DER, Rodovia Floriano Rodrigues Ribeiro apresenta interdição total na altura do km 11, perto da Rodovia Caio Gomes Figueiredo

20h51 – PRF libera mais uma faixa da pista expressa da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos. Manifestantes ainda se concentram na rodovia, no sentido São Paulo.

20h50 – Manifestação interdita pista na Rua Barão de Itapetininga, no sentido único, próximo à Rua Marconi.

20h45 – Via Dutra segue com tráfego interrompido na pista marginal, no sentido São Paulo. Manifestantes bloqueiam pista entre o km 216 e o km 223.

20h41 – Manifestantes bloqueiam pistas da Avenida Paulista, no sentido Consolação, perto da Rua Otávio Mendes. Uma das pistas da avenida, no sentido Paraíso, segue interditada por parte do grupo.

20h37 – Radial Leste segue com 6,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Metrô Guilhermina.

20h31 – Depois de problemas técnicos, Metrô normaliza circulação da Linha 2 – Verde.

20h28 – Uma faixa da pista expressa da Via Dutra, na altura de Guarulhos, foi liberada, no sentido Rio de Janeiro.

20h26 – Na Via Dutra, na altura de Guarulhos, tráfego segue interrompido na pista expressa, sentido São Paulo. Interdição, por causa de protestos, se estende entre o km 203 e o km 207.

20h24 – Principais vias da capital registram 94 km de lentidão. Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, e a Radial Leste, no sentido bairro, apresentam maior retenção de acordo com a CET.

20h17 – Mais de 10 km de lentidão na Marginal Tietê, entre a Casa Verde e a Ponte do Aricanduva, no sentido Ayrton Senna.

Desde o fim da tarde, manifestantes bloqueiam passagem na Via Dutra. Agora o grupo interdita as pistas expressas da via, nos dois sentidos (Rio de Janeiro e São Paulo).

20h06 – Congestionamento de 6,5 km na Radial Leste, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Metrô Guilhermina.

20h04 – Manifestantes interditam pista da Avenida Paulista, sentido Paraíso, junto à Rua da Consolação.

20h01 – Trânsito lento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do km 50 ao km 55.

19h54 – A Linha 2 – Verde do Metrô circula em velocidade reduzida. As outras linhas não registram alterações, de acordo com o Metrô.

19h50 – Manifestantes mantêm bloqueio nos dois sentidos das pistas expressas da Via Dutra, na altura de Guarulhos, perto do acesso ao Aeroporto de Cumbica.

19h45 – Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de retenção, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h39 – Motoristas devem evitar a Marginal Tietê, que já tem quase 12 km de lentidão da Ponte do Limão até a Ponte do Aricanduva.

19h37 – Acidente complica trânsito na Avenida Rubem Berta, sentido Aeroporto de Congonhas, junto ao Viaduto Pedro de Toledo, na altura da Vila Mariana.

19h34 – Manifestação na Rua Augusta, sentido centro, ocupa duas faixas, junto à Rua Dona Antônia de Queirós.

19h32 – Trânsito lento na Rodovia Imigrantes, no sentido São Paulo, do km 20 ao km 18. Tráfego também é intenso no sentido litoral, do km 15 ao km 20.

19h26 – Manifestantes mantêm bloqueio nos dois sentidos da Via Dutra, na altura de Guarulhos, perto da Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica. PRF tenta deslocar veículos para pista marginal. Veja mais no Estadão Urgente.

19h24 – Manifestação na Avenida Paulista, sentido Consolação, ocupa duas faixas, junto à Rua Frei Caneca. Cerca de 60 pessoas se concentraram na Praça Roosevelt para protestar contra o Ato Médico.

19h19 – Polícia Rodoviária Federal libera a pista marginal da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, perto do acesso ao Aeroporto de Cumbica. Tráfego está bem intenso no local, bloqueado por manifestantes desde o fim da tarde.

19h18 – Manifestação interdita Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, nos dois sentidos, na altura da Estrada de Taipas.

19h16 – Tráfego complicado no Corredor Norte- Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Lentidão, segundo a CET, já está próxima de 6 km.

19h14 – Congestionamento na Marginal Tietê já tem quase 14 km, no sentido Ayrton Senna, entre Ponte Júlio de Mesquita Neto e Ponte do Aricanduva.

19h13 – Neblina prejudica o trânsito na Rodovia Anchieta, sentido no litoral, entre o km 50 e o km 55.

19h10 – Manifestantes em Guarulhos hasteiam bandeira e mantêm bloqueio na Via Dutra, nos dois sentidos (São Paulo e Rio de Janeiro). Grupo deve seguir para a Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica.

Manifestantes bloqueiam a Via Dutra, principal rodovia de ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, desde o fim da tarde desta sexta feira. Foto: Mateus Coutinho/Estadão

19h01 – Tráfego congestionado na Rodovia Imigrantes, no sentido São Vicente, do km 62 ao km 65.

18h55 – Congestionamento na capital atinge 126 km. Pior situação é na zona sul, com 49 km de retenção.

18h51 – Manifestantes bloqueiam Via Dutra nos dois sentidos (São Paulo e Rio de Janeiro), na altura do km 223, perto da ponte que dá acesso a Guarulhos. Interdição já prejudica trânsito na Marginal Tietê, sentido zona leste.

18h47 – Colisão entre veículos interdita uma das faixas da esquerda da Ayrton Senna, no sentido interior, na altura do km 17,5. Segundo a Ecopistas, o tráfego está lento desde o km 11.

18h44 – Manifestantes bloqueiam os dois sentidos da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na altura do km 11, perto da Rodovia Caio Gomes Figueiredo.

18h39 – Congestionamento ultrapassa 10 km na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, entre Ponte do Jaguaré e Ponte Nova do Morumbi.

18h33 – Tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, do km 266 ao km 270.

18h27 – Congestionamento de 17 km na Marginal Tietê, entre a Rodovia Bandeirantes e a Ponte Aricanduva, no sentido Ayrton Senna.

18h22 – Manifestantes bloqueiam pista lateral da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 223, perto da ponte que dá acesso a Guarulhos.

18h08 – Congestionamento de mais de 13 km na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até Ponte Aricanduva.

17h58 – 150 km de lentidão nas principais vias de São Paulo, segundo a CET.

17h37 – Marginal Pinheiros tem 7,6 km de retenção, no sentido Interlagos, entre a Cidade Universitária e a Nova Ponte do Morumbi.

17h32 – Congestionamento de 17 km na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Jânio Quadros.

17h24 – Capital acumula 113 km de lentidão neste fim de tarde, segundo a CET. Pior situação é na zona sul, com 38 km de congestionamento.

17h19 – Excesso de veículos causa lentidão na Rodovia Raposo Tavares, do km 17 ao 26, no sentido Cotia.

17h10 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, no acesso a Alemôa, do km 60 ao km 64.

16h45- Marginal Tietê tem 17 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da altura da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jânio Quadros

16h15- No momento, São Paulo tem 59 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

sentido Ayrton Senna, pista expressa, (8,8 km) Corredor Norte /Sul , sentido Santana, do Viaduto Onze de Junho até a Rua Ferradura (6,0 km)

, sentido Santana, (6,0 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Rua Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros (5,5 km)

sentido Ayrton Senna, pista central, (5,5 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros (3,7 km)

160h12- CET alerta usuários para evitar a Rua Borges Lagoa, na altura da Rua José de Magalhães devido à manifestação de professores da rede pública municipal. No momento são cerca de 300 pessoas bloqueando a via, que possui sentido único.

10h04 – 64 km de lentidão. Principais lentidões em São Paulo:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim (6,5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,8 km)

• Radial Leste, sentido centro, da Estação Metrô Belém até a Rua Wandenkolk (3,8 km)

9h08 – 54 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros (7,1 km)

• Corredor Norte/Sul, Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira (3,8 km)

• Avenida Interlagos, sentido Centro, da Avenida Rio Bonito até a Avenida Miguel Yunes (1,9 km)

• Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,9 km)

8h45 – Na Cidade Dutra, acidente na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido centro, próximo à Rua Tsuneo Hata.

8h22 – 40 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros (7,1 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Ifigênia (3,1 km)

• Avenida Washington Luis, sentido Centro, da Praça Ministro Pedro Chaves até a Avenida Jornalista Roberto Marinho (2,6 km)

• Avenida Interlagos, sentido Centro, da Avenida Rio Bonito até a Avenida Miguel Yunes (1,9 km)

8h09 – Radial Leste tem mais um acidente, sentido centro, próximo à Rua Maciel Monteiro.

7h56 – Raposo Tavares tem tráfego lento do km 26 ao 19 e do km 15 ao 10 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

7h51 – Acidente na Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, antes da Rua da Consolação.

7h25 – Acidente ocupa também pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, após a Avenida João Dias.

7h20 – Acidente na Radial Leste, sentido centro, junto ao Metrô Patriarca, informa o Twitter da CET.

7h12 – 7 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua Boqueirão até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,9 km)

• Radial Leste, sentido centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (1,7 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Rua dos Bandeirantes até o Viaduto Santa Ifigênia (1,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado (0,9 km)

7h04 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 30 ao km 27 e do km 15 ao km 10. Também há lentidão na chegada ao viaduto do Casqueiro, do km 59 ao km 60.

Trânsito intenso na Rodovia Anchieta, na região de Ribeirão dos Couros. Reprodução/Ecovias

6h32 – Rodovia Raposo Tavares tem 7 km de lentidão na chegada a São Paulo, a partir do km 26, por causa de um engavetamento com cinco carros no km 19. No Butantã, o trânsito já é complicado, como mostra a foto do internauta @bobwanderley. Reprodução/Instagram

6h31 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem uma faixa interditada no sentido Vila Prudente, na altura da Avenida Francisco Falconi, devido a um caminhão quebrado.

6h26 – Ayrton Senna tem tráfego lento do km 26 ao km 20, no sentido oeste.

6h24 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão registrados pela CET em São Paulo.